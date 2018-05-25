Корейский кризис в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп вновь всех удивил. Еще в среду глава Белого дома обещал, что решение по поводу саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет принято на следующей неделе». Но уже в четверг он объявил об отмене долгожданной встречи, которая была назначена на 12 июня в Сингапуре. Своим решением глава американской администрации умудрился вновь расколоть свою страну на два лагеря даже по тому вопросу, при обсуждении которого в США всегда было единое мнение. Теперь же все спорят, прав ли президент, или его резкий шаг повлечет новую эскалацию напряжения и ослабление американских позиций.

Неподготовленный саммит

Больше других в штыки идею отменить саммит восприняли эксперты, которые плотно занимаются вопросом и хорошо знают, чем может обернуться такой шаг. Многие из них даже уличили президента США в отсутствии четкой стратегии и в элементарной неготовности к проведению столь серьезного мероприятия.



«Безусловно, такой поворот нельзя назвать позитивным. Но также нельзя сказать, что он был абсолютно неожиданным с учетом того неуклюжего подхода, который администрация Трампа использовала при подготовке к этим переговорам», – сказал в интервью NT научный сотрудник азиатской программы вашингтонского центра имени Вудро Вилсона Кевин Грэй.

Одной из проблем он видит вовлеченность в процесс вице-президента США Майкла Пенса и советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. «Любой, кто обладает хоть каким-то опытом по КНДР, понимает, что воинствующие комментарии этих и других американских официальных лиц могут только разозлить Пхеньян», – считает эксперт.

По его мнению, Трамп не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы угасить опасения Северной Кореи, которая уже заявила, что не хочет повторения ливийского сценария, когда Муаммар Каддафи согласился на разоружение, после чего был убит американскими сторонниками.

О ливийском сценарии упоминает и авторитетный журнал Rolling Stone, который напоминает, что «Болтон неоднократно призывал заключить с КНДР схожее с ливийским соглашение, хотя Пхеньян резко критиковал Триполи за решение разоружиться после смерти Каддафи».

«В соревновании за звание самого эксцентричного лидера Трамп обскакал Ким Чен Ына. Своим непостоянством он заставил чесать затылки всех, включая союзников в Южной Корее», – считает эксперт



Исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями (Arms Control Association) Дэрил Кимбалл также возложил вину за срыв саммита на Пенса и Болтона, а причиной такого развития событий назвал именно приверженность Белого дома ливийскому сценарию. «Вольно или невольно, команда Трампа в лице Пенса, Болтона и других провалила саммит, заявляя о ливийском варианте и угрожая военными действиями, если КНДР не согласится. Естественно, Пхеньян не согласился», – написал специалист в Twitter.

Еще более резким в суждениях оказался старший научный сотрудник вашингтонского Центра имени Генри Стимсона и основатель портала 38North, который является одним из ведущих в мире источников данных по проводимым КНДР испытаниям, Джоэль Вит.

«В соревновании за звание самого эксцентричного лидера Трамп обскакал Ким Чен Ына. Своим непостоянством он заставил чесать затылки всех, включая союзников в Южной Корее», – сказал он в интервью NT. По его мнению, «никто не знает, к чему все это приведет, но совершенно точно это не будет хорошо для США».

Эксперты Атлантического совета также в один голос раскритиковали решение Трампа отказаться от саммита. Научный сотрудник этой же организации Джейми Метцл полагает, что «данный саммит был обречен с самого начала, поскольку КНДР никогда не собиралась отказываться от своей ядерной программы». При этом он считает, что «Трамп проиграл эти переговоры еще до их начала», а его письмо Киму «выглядит как крик отвергнутого любовника, насыщенное угрозами и предложениями второго шанса».

Конгрессмены – и за, и против

Политики, как и ожидалось, оказались не столь единодушными в оценках, разделившись, естественно, по партийному признаку. Если республиканцы поддержали своего президента, то оппоненты-демократы Трампа раскритиковали.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан обвинил в срыве саммита Кима. «Мы должны вместе с союзниками по-прежнему работать над мирным решением, но это требует гораздо более серьезного подхода со стороны режима Кима», сказал он.

Непредсказуемая дипломатия поставит под угрозу национальную безопасность. Поспешно согласившись на саммит, а затем отказавшись от него, Трамп ослабил и еще больше изолировал США, считает сенатор



Сенатор-республиканец Том Коттон, которого газета USA Today отнесла к разряду ястребов на Капитолийском холме, поблагодарил Трампа за, что тот не поддался подлогу со стороны Ким Чен Ына. «Наша кампания по оказанию максимального давления на КНДР должна продолжаться», – сказал сенатор.

Мнение демократов наиболее емко выразил руководитель их фракции в сенатском комитете по иностранным делам Роберт Менендес. С одной стороны, он заявил, что не питает иллюзий по отношению к КНДР, с другой – обвинил Трампа в ослаблении позиций США. По его мнению, «непредсказуемая дипломатия только навредит альянсам США в регионе и поставит под угрозу нашу национальную безопасность». «Поспешно согласившись на саммит, а затем отказавшись от него, Трамп ослабил и еще больше изолировал США», отметил сенатор.

В заложниках – Южная Корея

Многие американские СМИ назвали одним из главных заложников в данной ситуации Южную Корею, которая, в случае чего, может первой попасть под удар северных соседей. Резче других в этом смысле высказалась глава токийского бюро газеты «Вашингтон пост» (Washington Post) Анна Фифилд, которая в Twitter написала, что правительство в Сеуле «похоже, ошарашено решением Трампа отменить саммит». «Кто-то спрашивал Южную Корею? Конечно, им никто ничего не сказал. Дипломатия идет ко дну при Трампе», – возмущается Фифилд.

Журналистка указала на то, что объявление было сделано почти сразу после того, как Вашингтон посетил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Многие американские СМИ обратили внимание на то, что на пресс-конференции после переговоров с Трампом он вовсе не выглядел человеком, которого только что огорошили столь резким заявлением.

«Похоже данное объявление застало врасплох Южную Корею, миллионы жителей которой находятся в непосредственной близости от ядерных ракет КНДР. Президент Мун назвал отказ Трампа от саммита «обескураживающим и очень огорчительным», – указывает «Нью-Йорк таймс» (New York Times). Апрельский саммит двух Корей, который назвали историческим, должен был стать предпосылкой для встречи Трампа и Кима.

Безусловно, эксперты и СМИ припомнили, что несколько недель назад группа республиканских законодателей объявила о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира – как раз за налаживание диалога с КНДР.

Газета The Hill отметила, что что хэштег #Nobel, а также #NorthKoreaSummit и #KimJongUn сразу после демарша Трампа резко прибавили популярности в Twitter: пользователи ернически отзываются о действиях Трампа.

«Видимо, после всего, что произошло, Трамп не получит Нобелевскую премию», – заключает Джейми Метцл из Атлантического совета.