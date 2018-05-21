Британский парламент озаботился «грязными деньгами» из России





Фото: Pixabay / kayobellis

Британское правительство должно ввести широкий спектр санкций в отношении олигархов и чиновников, близких к президенту России Владимиру Путину, и принять карательные законы для противодействия «наступательным мерам» России, говорится в докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании.

«Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов людей, связанных с Кремлем связано с более широкой российской стратегией и представляет опасность национальной безопасности», — цитирует доклад Independent.



В докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании» депутаты требуют прекратить деятельность компаний, которые попадают под санкции в других странах, закрыть «лазейки», которые позволяют использовать долговую эмиссию для обхода санкций. Под санкции Лондона должны также попасть люди, близкие к Путину.

«Имущество, хранящееся и отмытое в Лондоне, прямо или косвенно поддерживает кампанию президента Путина, чтобы подорвать международную систему, подорвать наших союзников и подорвать международные сети, поддерживающие внешнюю политику Великобритании», — говорится в докладе.

В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами, сообщает Русская служба «Би-би-си». Среди опрошенных были и российские граждане: так, например, показания в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров.

Авторы доклада признают, что Великобритания годами не предпринимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток «грязных денег» из России. Существующее законодательство так и не стало эффективным инструментом борьбы с коррупционерами из-за отсутствия политической воли у британского руководства, отмечают авторы доклада. Специализированные агентства по борьбе с коррупцией и мошенничеством, как и полиция, так и не начали работать в полную силу по экономическим преступлениям из-за нехватки людей и непонимания того, что они расследуют.

Недостатки действующего законодательства позволяли российским компаниям без проблем обходить санкции. Особенно авторы доклада выделяют ситуацию с выходом на лондонскую биржу компании En+ Group Олега Дерипаски, попавшего под санкции США. Компания успешно вышла на IPO и собрала на лондонской бирже 1,5 млрд фунтов.

Члены комитета по международным делам просят как можно быстрее создать единый реестр иностранных компаний, которые владеют недвижимостью в Великобритании и получают государственные контракты. Также они просят ужесточить политику санкций, сделать возможными индивидуальные санкции против людей, тесно связанных с авторитарными режимами, а также публиковать списки лиц, против которых вводятся санкции из-за нарушений прав человека.