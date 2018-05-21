Почему Россия (не) Венесуэла

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Что общего между Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, президентом Венесуэлы ( переизбранным в воскресенье на новый срок)? Они оба вошли, вежливо пропуская друг друга вперед, во все научные исследования современного авторитаризма. Что общего между президентскими выборами в России и в Венесуэле? Покупка лояльности избирателей (в венесуэльском случае в буквальном смысле слова едой), автобусы, подвозящие лоялистов к участкам, призыв оппозиции к бойкоту выборов. Что роднит эти два режима? Нефть. Пропагандистское обоснование изоляции. Переадресация поиска источника бед в Соединенные Штаты. Дискредитация оппозиции.

Да что далеко за обоснованием ходить? Достаточно посмотреть материалы наших родных федеральных телеканалов: «Американский бизнес давно не скрывает желания взять под контроль страну». Хорошо еще не добавляют того, о чем говорят все инсайдеры: если бы не экономически ничем не оправданная помощь России и Китая, режим Мадуро, как бы прочно он ни стоял на демагогических подпорках, давно бы рухнул.

Yankee — no!

Поддержка Венесуэлы путинской Россией абсолютно иррациональна. Рациональность лишь внешняя, примерно такая же, как в случае Сирии – это, мол, борьба с терроризмом. Ничего, что в результате этой борьбы террористы приблизились в границам России – переместились в Афганистан, а в Сирии продолжают гибнуть наши сограждане, легальные и нелегальные военные? Игры с Венесуэлой — по сути дела проект Игоря Сечина. Но в нем нет технико-экономической подкладки — инсайдеры говорят о том, что уровень коррупции в венесуэльской нефтяной отрасли сделал возможным прочный союз путинско-сечинских и мадурианских элит, но он же и обессмыслил сотрудничество. Этот альянс — результат реликтового советизированного мышления: у России должны быть свои зоны влияния, в том числе, как это было во времена СССР, и в Южной Америке, и в Африке, и на Ближнем Востоке. К тому же хочется свои поражения представить победами. В чем путинская РФ преуспела: ее всерьез считают влиятельным мировым игроком, как если бы умение гадить везде и всюду есть признак мощи. Мировой спойлер и мировой игрок все-таки не одно и то же…

Мир поделен на зоны влияния. И если есть возможность из последних сил удерживать на плаву сукиных сынов, но своих сукиных сынов – Асада и Мадуро, хранителей зон, это будет делаться до последнего нефтедоллара.

Электорат в Венесуэле расколот пополам между продвинутыми группами и консервативными. Теперь и этого электората нет, потому что в выборах модернизационная его часть не участвует, считая их фарсом



Снова обратимся к логике российских федеральных каналов: американцы, прямо как на Украине и в России, всячески поддерживали оппозицию, вливали в нее миллионы долларов, чтобы раздербанить нефтеносную Венесуэлу. Далее: «В декабре 2015 года вливаний хватило на то, чтобы оппозиция взяла большинство мест на парламентских выборах. После чего все инициативы Президента Мадуро постоянно блокировали. Начался кризис». Yess! Точнее, si! В кризисе виновата мировая закулиса. В голоде. В инфляции в 13000% годовых, в том, что 1 доллар стоит 700 тысяч боливаров. Никогда российский народ не жил так плохо, как при Обаме. Хуже только венесуэльский народ.

На самом деле Мадуро едва не проиграл предыдущие президентские выборы одному из популярных лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, выражавшему интересы модернизационно ориентированных слоев общества – как и в существенном числе стран в современном мире электорат в Венесуэле расколот пополам между продвинутыми группами и консервативными. Теперь и этого электората нет, потому что в выборах модернизационная его часть не участвует, считая их фарсом. США и Евросоюз, многие латиноамериканские страны, куда массово бегут венесуэльцы, эти выборы не признают.

Отчество, предание, изгойство…

Николас Мадуро, бывший водитель автобуса, верный боливарианец и последователь харизматичного Уго Чавеса мог бы написать практическое пособие для современных диктаторов. В 2015 году оппозиция действительно победила на парламентских выборах. Новый парламент подготовил закон об амнистии 120 политзаключенным, заблокировал решение Мадуро о чрезвычайном экономическом положении, что позволило бы ему править с помощью указов. Тогда президент в свою очередь заблокировал парламент, используя полностью лоялистский Верховный суд: 24 раза за шесть месяцев он торпедировал инициативы законодательной власти. Затем Мадуро уничтожил парламент, сформировав лоялистскую Конституционную ассамблею. Когда генеральный прокурор Луиза Ортега начала расследования коррупции и злоупотреблений властью, Конституционная ассамблея лишила ее полномочий, несмотря на то, что они должны были закончиться лишь в 2021 году.

Изгойство, результаты выборов, которые не признает мир, полная разруха – и тем не менее режим живет. На простой формуле, высказанной пожилым венесуэльцем, которого цитирует Wall Street Journal: «Соединенные Штаты и оппозиция спровоцировали голод и многие люди страдают». «Я осуществлю экономическую революцию, которая потрясет мир, — говорил Мадуро, — И сделаю это любой ценой, потрачу столько времени, сколько понадобится. Посвящу свою жизнь изменению экономики страны». Судя по этому заявлению, потрясения не закончены, все только начинается, и это надолго — до конца жизни диктатора.

Изгойство, выборы, которые не признает мир, полная разруха — и тем не менее режим живет. На простой формуле, высказанной пожилым венесуэльцем, которого цитирует Wall Street Journal: «США и оппозиция спровоцировали голод и многие люди страдают»



Россия не Венесуэла — по степени коллапса. Но она вполне Венесуэла по беззастенчивости и безоглядности, с которой разрушается институциональная основа государства и общества. Венесуэльский прецедент лишь вдохновляет автократов всего мира, включая российского: можно очень далеко зайти в технологиях авторитарного правления и сохранять власть и по крайней мере видимость народной поддержки. Жесткость в сочетании с самой примитивной пропагандой работают. Бедные благодарны главному начальнику за то, что они еще не стали нищими. И… голосуют. А всякие там США, ЕС, соседняя Колумбия и проч. значения не имеют.

Пусть весь мир подождет.

* Автор — руководитель программ Московского центра Карнеги, постоянный колумнист NT

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