Трамп обещал прекратить торговую войну с ЕС в обмен на отказ Германии от «Северного потока-2»

Взамен Трамп пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель начать переговоры о новом соглашении с Евросоюзом, пишет Wall Street Journal. По словам собеседников издания, разговор между Трампом и Меркель произошел в апреле, спустя два с лишним месяца после того, как Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока-2».
Bloomberg добавляет, что европейские компании, которые вместе с Россией участвуют в строительстве этого трубопровода, могут попасть под американские санкции. Об этом заявила зампомощника Госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Удкирк. Она напомнила о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят летом 2017 года. По нему, под ограничения могут попасть любые российские энергетические проекты и все, кто с ними сотрудничает. Удкирк добавила, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2» не потому, что рассматривает Европу как рынок для своего сжиженного газа, а из-за того, что по всему маршруту трубы Россия может разместить «следящие устройства».
В компании Nord Stream 2 AG сообщили РБК о том, что проектные документы одобрили власти всех пяти стран, через территорию которых пройдет трубопровод, они смогут в любой момент контролировать процесс строительства.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого Грайфсвальда. Его длина должна составить 1,2 тыс. км.
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