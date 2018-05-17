Трамп обещал прекратить торговую войну с ЕС в обмен на отказ Германии от «Северного потока-2»

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Отличием протестной акции 5 мая оказались не только казачьи нагайки, но и отсроченная реакция властей: уже две недели не прекращаются задержания сторонников Навального по всей стране. Их карают арестами и особо крупными штрафами