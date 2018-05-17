«Дождь»: Минстрой может возглавить губернатор Тюменской области

Кандидатуру главы Тюменской области Валерия Якушева рассматривают на пост министра строительства и ЖКХ России.

О том, что Якушев является основным претендентом на этот пост, рассказали источники телеканала «Дождь». По их словам, о смене главы Минстроя правительство объявит 18 мая. В этот день премьер-министр Дмитрий Медведев должен предоставить президенту предложения по кандидатам в новое правительство. Пресс-служба Якушева опровергла информацию, в Минстрое сказали, что не располагают данными, потому что принятого решения пока нет.

С 2013 года Минстрой возглавляет бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень. Собеседники телеканала утверждают, что он несколько раз просил своей отставки у руководства страны.

Ранее Медведев сообщил, что вице-премьером по строительным вопросам может стать Виталий Мутко, который сейчас курирует вопросы спорта и подготовки к ЧМ-2018, а ранее, будучи министром спорта, был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах из-за допингового скандала. Источники «Дождя», близкие к правительству, сказали, что у Мутко нет опыта работы в строительстве, поэтому на место главы Минстроя искали человека с опытом хозяйственной работы. Валерия Якушева телеканал называет давним соратником московского мэра Сергея Собянина, пост которого в Тюмени он сейчас занимает.

Ранее стало известно, что многие министры сохранят свои должности в новом правительстве. В их числе глава Минобрнауки Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава Минтруда Максим Топилин.





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