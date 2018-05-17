СК завел дело на журналиста, который призвал Украину взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, который в своей статье призвал Украину «взорвать Крымский мост Путина».

Колумнист издания Washington Examiner Том Роган в публикации назвал открытие Крымского моста «возмутительным оскорблением авторитета Украины как нации» и призвал Киев разбомбить переправу, несмотря на то, что это «наверняка вызовет ответные меры России».

СК РФ усмотрел в статье Рогана признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России и возбудил уголовное дело. Назначена психолого-лингвистическая экспертиза, одновременно СК проведет доследственную проверку в отношении редактора журнала, который опубликовал колонку журналиста.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Тома Рогана «уродливым проявлением журналистики». По его словам, есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе американских, на эту публикацию. Статья журналиста также вызвала возмущение российского посольства в США. Дипломаты потребовали объяснений от Washington Examiner.

Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Накануне по нему запустили движение легковых авто. Открытие переправы осудил Госдеп США, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост понадобится «оккупантам, когда они будут покидать наш Крым».





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