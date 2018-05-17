Вмешиваясь в американские выборы, Россия стремилась помочь Трампу

Комитет по разведке Сената США, который контролируют республиканцы, согласился с выводами секретных служб, что Россия не просто вмешивалась в президентские выборы 2016 года, но стремилась помочь именно Дональду Трампу.
Как сообщают американские СМИ, аппарат комитета по разведке Сената на протяжении 14 месяцев рассматривал данные, предоставленные комитету секретными службами США.
Раньше сообщалось, что комитет по разведке нижней палаты Конгресса — Палаты представителей, согласившись с тем, что Россия вмешивалась в президентские выборы, тем не менее, не нашел, что это вмешательство ставило своей целью помочь Трампу.
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