Потанин объяснил желание собрать более 50% «Норникеля» экономией на налогах

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, который недавно увеличил свою долю в компании до 34%, намерен продолжать наращивать свой пакет, чтобы сэкономить на налогах на дивиденды.



Об этом, как пишет РБК, Потанин сообщил, выступая на слушаниях в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск второго крупнейшего акционера «Норникеля» — UC Rusal Олега Дериапски, оспаривающего условия продажи акций третьего акционера — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

По российским законам физическое или юридическое лицо освобождается от налога на дивиденды, если ему принадлежит более 50% в компании, пояснил в суде Потанин.



По его словам, он заработал на дивидендах «довольно большой объем средств», который хотел бы реинвестировать в компанию. Сейчас он вынужден платить 5–13% налога на получаемые дивиденды



Потанин предлагал другим акционерам «Норникеля» — Дерипаске и Абрамовичу — объединить пакеты в компании, чтобы получить свыше 50% только лишь из соображений экономии: им вместе не пришлось бы платить налоги на дивиденды. При этом речь про выкуп их бумаг не шла.

The New Times

Лондонский суд рассматривает иск компании UC Rusal, которая оспаривает условия продажи 4% «Норникеля».

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