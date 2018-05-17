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Потанин объяснил желание собрать более 50% «Норникеля» экономией на налогах

17.05.2018

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, который недавно увеличил свою долю в компании до 34%, намерен продолжать наращивать свой пакет, чтобы сэкономить на налогах на дивиденды.

Об этом, как пишет РБК, Потанин сообщил, выступая на слушаниях в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск второго крупнейшего акционера «Норникеля» — UC Rusal Олега Дериапски, оспаривающего условия продажи акций третьего акционера — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

По российским законам физическое или юридическое лицо освобождается от налога на дивиденды, если ему принадлежит более 50% в компании, пояснил в суде Потанин.

По его словам, он заработал на дивидендах «довольно большой объем средств», который хотел бы реинвестировать в компанию. Сейчас он вынужден платить 5–13% налога на получаемые дивиденды 

Потанин предлагал другим акционерам «Норникеля» — Дерипаске и Абрамовичу — объединить пакеты в компании, чтобы получить свыше 50% только лишь из соображений экономии: им вместе не пришлось бы платить налоги на дивиденды. При этом речь про выкуп их бумаг не шла.

Лондонский суд рассматривает иск компании UC Rusal, которая оспаривает условия продажи 4% «Норникеля».

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