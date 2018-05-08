Армения: революция продолжается

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Нынешнее оппозиционное движение, энное по счету в недолгой истории независимой Армении, имеет свои особенности. Да, его питательная почва — по-прежнему тяжелое социальное положение большинства армян. Но спусковым механизмом последних событий послужило все же нечто иное, новое и абсолютно неожиданное, — чувство собственного достоинства и готовность за него бороться и его отстоять. Подтверждением тому стала беспрецедентная протестная активность молодежи, тех, кому примерно от 16 до 20 лет. В первые дни протестов именно молодые люди организованно и сплоченно выступили против Сержа Саргсяна. В сущности, происходящее в стране с некоторой натяжкой можно назвать революцией тинейджеров. Их было несколько десятков тысяч, они стали несущимся на всех парах локомотивом, который пробил брешь в стене безразличия и апатии. Они всколыхнули общество и повели за собой остальных.

Протест по-армянски

Отставка 23 апреля 2018 года президент-премьера Сержа Саргсяна не привела к снижению накала страстей в обществе. Конечно, правящая партия во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном при этом откровенно преследовала цель сбить накал страстей, выиграть время, попытаться собраться силами и вернуть утраченное.



Но дело в том, что и другие политические силы тоже не согласны с требованием лидера «улицы» Никола Пашиняна о безусловной передаче власти лично ему — они тоже за компромисс и переговоры. По разным причинам, они порой совсем не разделяют точку зрения Никола Пашиняна, его партии «Гражданский договор» и всего оппозиционного блока (движения) «Елк» («Выход») на ситуацию в стране и на пути выхода из кризиса.

У этих «остальных» — таксистов, мастеровых, домохозяек, крестьян, служащих, мелких торговцев — тоже есть свои представители в парламенте. Так, буквально за пять минут до отставки Сержа Саргсяна 23 апреля 2018 года в пользу именного такого шага с его стороны высказалась партия номер два в парламенте — «Процветающая Армения». По сути, это карманная партия одного из самых богатых людей в республике — Гагика Царукяна (бывший протеже второго президента Армении Роберта Кочаряна). У Царукяна много сторонников, особенно в сельской местности, и еще больше денег. Игнорировать эту силу Саргсяну, конечно, не стоило. Не стоит этого делать и Пашиняну. У «Процветающей Армении» — собственные виды на участие во власти.

Еще одна партия — Армянская революционная федерация (АРФ) «Дашнакцутюн». 25 апреля на фоне продолжавшихся протестов она официально вышла из коалиции с РПА и сдала все министерские портфели. «Дашнакцутюн» — хоть и немногочисленная, но очень организованная партия, которая имеет свой стойкий электорат. И, конечно, она тоже хотела бы получить свой кусок от будущего властного пирога.

Издержки лидерства

То же касается и многих других, по обыкновению тихих и незаметных, а ныне осмелевших партий и политических деятелей. При таком раскладе Пашиняну, уже пообещавшему в случае избрания премьером сформировать правительство национального согласия, приходится туго. Качество волей-неволей уступает место количеству: на смену общенародному движению протеста приходит политическая борьба. И покончить с монополией на власть республиканцев уже придется вместе с попутчиками.

«Я или никто», — заявил Пашинян на одном из митингов в Ереване. А буквально на следующий день он совершил марш-бросок в Гюмри, город, известный своим радикализмом. Несмотря на проливной дождь, десятки тысяч людей собираются там послушать Пашиняна, люди едут на его митинг со всей Ширакской области



С другой стороны, Пашинян — пока все же лидер. И как полагается лидеру, он готов идти ва-банк. «Я или никто», — заявил Пашинян на одном из митингов в Ереване. А буквально на следующий день он совершил марш-бросок в Гюмри, город, известный своим радикализмом. Несмотря на проливной дождь, десятки тысяч людей собираются там послушать Пашиняна, люди едут на его митинг со всей Ширакской области. Проходит еще день — и Пашинян уже в Ванадзоре, который тоже охвачен протестами. А затем — возвращение в Ереван, где он возвещает о начале новой волны гражданского неповиновения. Словом, буквально за несколько дней лидер уличных протестов перековался в профессионального политика.

1 мая в парламенте ему не хватило голосов, чтобы удачно сыграть на «чужом поле». Но он уже вовсю учится искусству кабинетной политики. Он прекрасно понимает, что отныне главные баталии для него — в стенах Национального собрания.

Необратимость перемен

У правящей Республиканской партии, готовой сегодня голосовать за Пашиняна, 58 мест, у полуоппозиционной «Процветающей Армении» — 31, АРФ «Дашнакцутюн» — 5, а у блока «Елк» — 9. Для принятия положительного решения по кандидатуре Пашиняна достаточно 53 голоса «за». Фактически республиканцы могли протащить своего кандидата уже в первом туре, но на этот шаг они не пошли по тактическим соображениям. Например, в интервью порталу 1in.am депутат от республиканцев Карен Карапетян (не и.о. премьера, другой ) признает: в Армении революция сегодня происходит в том числе и в психологии людей, возврата к старому не может быть. А значит, в сложившейся атмосфере РПА не сможет эффективно управлять страной.

«Улица» — за радикальные перемены, но власть пытается обойтись минимумом преобразований. Дескать, пожертвовали премьером, и хватит! Между тем действующий избирательный закон таков, что практически гарантирует воспроизводство власти



Если Пашинян снова не наберет необходимого числа голосов, то, согласно Конституции, законодательный орган будет распущен, власть до внеочередных выборов парламента перейдет к исполнительному органу — правительству.

Сегодня все парламентские партии понимают: речь идет о создании временного правительства, о техническом премьере — до новых выборов в парламент. При этом переходной команде предстоит очень нелегкая и весьма ответственная задача — демонтаж системы. «Улица» — за радикальные перемены, но власть пытается обойтись минимумом преобразований. Дескать, пожертвовали премьером, и хватит! Между тем действующий избирательный закон таков, что практически гарантирует воспроизводство власти. Плюс — госаппарат, чиновники, учителя, полиция, даже ЖЭКи. Все схвачено, давно и надежно. Вся управленческая вертикаль волей-неволей работает на власть. На стороне власти не только РПА, но и госаппарат с его репрессивной машиной, у которой еще есть возможность путем политических манипуляций расколоть недовольную массу, разделить ее на старших и младших, сторонников той или иной партии, русофилов и западников, задействовать банды своих «титушек» и лоббистские группы из прикормленных олигархов и так делее. Об избирательных комиссиях и говорить нечего. Отсюда и радикализм «улицы», и настойчивое желание Пашиняна стать премьером — дабы гарантировать необратимость перемен.

Битва за Армению

Тем временем в ситуацию все активнее вмешиваются тяжеловесы извне. Встречи, заявления, делегации, телефонные звонки: Россия, США и Евросоюз внимательно следят за армянскими событиями.

В Армении антиросссийских настроений нет, поэтому теоретически Москву должен бы устроить любой человек на вершине власти. И все же Карен Карапетян, связанный с «Газпромом», ей был откровенно милее всех. Как Москва воспримет премьерство Пашиняна (если он победит 8-го) — пока загадка



В заявлении по итогам встречи Карапетяна с послом США говорится о конституционном праве людей на собрания и необходимости сформировать правительство по итогам «добросовестных переговоров». То есть с учетом мнения «улицы».

А в телефонной беседе Путина и Карапетяна был сделан акцент на урегулировании ситуации исключительно в конституционном поле, но (!) — на основе итогов выборов в парламент 2017 года. То есть на урегулировании в интересах РПА.

В Армении антиросссийских настроений нет, поэтому теоретически Москву должен бы устроить любой человек на вершине власти. И все же Карен Карапетян, связанный с «Газпромом», ей остается откровенно милее всех. Как Москва воспримет премьерство Пашиняна (если он победит 8-го) — пока загадка. Впрочем, некоторые российские парламентарии, похоже, априори убеждены в антироссийской направленности армянской революции. Например, член Совета Федерации Николай Рыжков во время поездки в Ереван нашел некие неопровержимые доказательства того, что оппозиционеры действуют по сценарию украинского Майдана, что и пытался доказать на встрече с депутатами Национального собрания. Сцена получилась, откровенно говоря, неловкая…

Посланник из Москвы так и не понял, что реальная власть в стране, похоже, уже и так у Пашиняна. С уходом Саргсяна в обществе произошли кардинальные изменения. Гражданское общество стучится в дверь.