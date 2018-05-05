Члены Центрального казачьего войска на митинге 5 мая «высказали свою гражданскую позицию»

В Центральном казачьем войске сделали официальное заявление об участии казаков в акции протеста «Он нам не царь». Избивая участников митинга нагайками, они высказывали гражданскую позицию.

«Несколько казаков Центрального казачьего войска пришли на концерт «Московская весна», где было запланировано вступление коллектива с казачьим репертуаром. Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. Казаки традиционно являются защитниками Отечества», — сказано в заявлении организации.

Особо отмечается, что в каких-либо противоправных действиях казаки Центрального казачьего войска не участвовали.

Во время митинга 5 мая на Пушкинской площади произошли столкновения между участниками акции и людьми в форме казаков, которые нагайками били демонстрантов.

The New Times

Совет по правам человека при президенте России обещал направить запросы в правоохранительные органы по поводу участия казаков на акции протеста.

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