Члены Центрального казачьего войска на митинге 5 мая «высказали свою гражданскую позицию»

В Центральном казачьем войске сделали официальное заявление об участии казаков в акции протеста «Он нам не царь». Избивая участников митинга нагайками, они высказывали гражданскую позицию.
«Несколько казаков Центрального казачьего войска пришли на концерт «Московская весна», где было запланировано вступление коллектива с казачьим репертуаром. Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. Казаки традиционно являются защитниками Отечества», — сказано в заявлении организации.
Во время митинга 5 мая на Пушкинской площади произошли столкновения между участниками акции и людьми в форме казаков, которые нагайками били демонстрантов.
Совет по правам человека при президенте России обещал направить запросы в правоохранительные органы по поводу участия казаков на акции протеста.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости вTelegram
Читайте также:
Почему Россия не Армения
Комендант «осажденной крепости»
«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»
Армянская оппозиция добилась своего