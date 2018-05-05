Сторонника Навального Николая Ляскина задержали на Тверской





Николай Ляскин Фото: Twitter / Навальный LIVE

Координатора волонтеров Алексея Навального Николая Ляскина задержали, когда он подходил к Тверской площади в Москве.



Об этом в эфире «Навальный LIVE» заявил начальник штаба оппозиционера Леонид Волков. Также об этом написал сам Ляскин в своем Twitter.

«Вероятнее всего мне будут вменять призывы. Но я горжусь тем, что призываю людей быть настоящими гражданами России и думать о будущем страны своих детей. Выходите в Москве на Тверскую, в Санкт-Петербурге к Дворцовой», — написал Ляскин.

В Москве, Петербурге и других городах проходит акция «Он нам не царь». Участников мероприятия задерживают.