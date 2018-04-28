В МЧС удалили публикацию письма арестованного после трагедии в «Зимней вишне» пожарного

По ссылке, где раньше были опубликованы выдержки из письма арестованного начальника караула кемеровской пожарной части №2 Сергея Генина, только запись о том, что запрашиваемая страница не найдена. При этом публикация сохранилась в кэш Google.
Опубликованное письмо адресовано семье, коллегам и всем, кто поддерживает пожарного. Генин выражает надежду, что ситуация вокруг «Зимней вишни» прояснится и что суд встанет на его сторону. Он пишет, что у него, «в принципе, все нормально» и что самочувствие стабилизировалось.
«Мы делали все, что смогли и больше! Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться. Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело», — пишет Генин.
На сайте МЧС было сказано, что они считают своим долгом проинформировать общественность о содержании письма.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек. Следственный комитет РФ предъявил Сергею Генину обвинения в халатности при тушении пожара. 13 апреля суд поместил его под стражу.
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