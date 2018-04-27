«Одноклассники» выступили против ограничений в интернете

«Сегодня была непростая ночь для всего Рунета, а учитывая количество ограничений работы массовых сервисов, такого и вовсе никогда не было. Нам удалось избежать ограничений: благодаря работе нашей технической команды пользователей ОК они никак не коснулись. Тем не менее коснулись пользователей других сервисов и бизнеса. Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом», — передает TJ слова руководителя «Одноклассников» Антона Федчина.
Глава соцсети отметил, что нет никакого смысла развивать новые направления, если пользователи постоянно будут терять к ним доступ. При этом Федчин не упомянул Роскомнадзор, хотя блокировка IP-адресов компании произошла в связи с попытками ведомства ограничить доступ к Telegram.
Ранее с критикой на действия Роскомнадзора выступили руководители «Яндекса» и «ВКонтакте». Оба сервиса также пострадали из-за действий Регулятора.
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