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«Одноклассники» выступили против ограничений в интернете

27.04.2018

Социальная сеть «Одноклассники» выступила против «любых ограничений в интернете» после того, как в ночь на 27 апреля Роскомнадзор на несколько часов заблокировал IP-адреса компании.

«Сегодня была непростая ночь для всего Рунета, а учитывая количество ограничений работы массовых сервисов, такого и вовсе никогда не было. Нам удалось избежать ограничений: благодаря работе нашей технической команды пользователей ОК они никак не коснулись. Тем не менее коснулись пользователей других сервисов и бизнеса. Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом», — передает TJ слова руководителя «Одноклассников» Антона Федчина.

Глава соцсети отметил, что нет никакого смысла развивать новые направления, если пользователи постоянно будут терять к ним доступ. При этом Федчин не упомянул Роскомнадзор, хотя блокировка IP-адресов компании произошла в связи с попытками ведомства ограничить доступ к Telegram.

Ранее с критикой на действия Роскомнадзора выступили руководители «Яндекса» и «ВКонтакте». Оба сервиса также пострадали из-за действий Регулятора.


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