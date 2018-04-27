Лавка старьевщика





Жители столицы читают газету «Известия» с уличного стенда, Москва, СССР, 1981 год Фото: Twitter / СССР

Совписы снова в строю

Когда критик хочет писателя похвалить, а словарный запас у критика бедный и штампов критик по причине умеренной образованности не очень боится, тогда критик говорит: «Автор сумел уловить аромат эпохи». Так вот, в помощь как авторам, так и критикам, сообщаем: нынче аромат эпохи уловить несложно. Эпоха отчаянно попахивает лавкой старьевщика. Аромат эпохи — это запах совка.



Пара примеров в подтверждение тезису, и в первом речь как раз о писателях. Всеармейское совещание писателей прошло в Москве. Это — буквально автоматчики партии, как в старые добрые времена, это — писатели-военнослужащие. И если верить отчету о совещании, опубликованному в одной из газет, стоящих на содержании у московского мэра, писатели-военнослужащие обычным писателям не чета: «Что важно, военные прозаики и поэты не размениваются на какие-то второстепенные и развлекательные темы. Осознавая высокую миссию военной литературы, они вдохновенно работают над тем, что действительно волнует людей в погонах, ветеранов Вооруженных Сил, что сегодня актуально в нашем обществе. Это — темы Великой Отечественной войны, славного исторического прошлого России, участия российских военнослужащих в боевых действиях в «горячих точках», военной операции в Сирии».

Абзаца довольно, чтобы уловить этот самый аромат эпохи, правда? Чудесный дух, исходивший от совписов и их творений, издававшихся на погибель лесов миллионными тиражами, запах торжественных собраний, запах открытых писем, в которых разоблачаются враги и предатели. Ну а то, что сегодня делают по доброй воле армейские писатели, завтра станет обязательным для всех.

Чудесный дух, исходивший от совписов и их творений, издававшихся на погибель лесов миллионными тиражами, запах торжественных собраний, запах открытых писем, в которых разоблачаются враги и предатели



А чтобы напомнить, что это «завтра» ближе, чем можно думать, — совсем короткая новость: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов учредил Ленинскую премию. Скучали? Встречайте.

Интернет по талонам

Нынче, впрочем, все писатели — спасибо социальным сетям — и люди, мыслящие государственно, ощущают в сложившейся ситуации некоторый непорядок. А люди, которые мыслят не только государственно, но еще и творчески, прикидывают, как можно с возникшим непорядком разобраться. Несколько законопроектов об ограничении свобод в соцсетях уже лежат в Госдуме и даже обсуждаются, но стоит только ознакомиться с идеями депутата Санкт-Петербургского законодательного собрания Андрея Анохина (он единоросс, естественно), и сразу понимаешь, что депутаты ГД — это просто какие-то либералы и даже, возможно, экстремисты.

На федеральном уровне пока собираются бороться с матом в сетях и обязать владельцев удалять крамольные записи по первому стуку. Неприятно, но мелко. Анохин, автор законопроекта «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека», предлагает доступ к соцсетям предоставлять только через сайт госуслуг и не более чем на три часа в день. «Назрела, — говорит Анохин, — необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет».

Конечно, можно просто посмеяться над инициативой рьяного питерца. А можно вспомнить, какую роль на старте безумной законодательной свистопляски сыграл закон «О запрете пропаганды гомосексуализма», сочиненный все в том же питерском заксе. Его автор — Виталий Милонов, тоже в городе трех революций начинал, а теперь он — депутат Госдумы и продолжает творить, защищать нас, демонстрируя редкую адекватность в восприятии действительности.

«Назрела, — говорит Анохин, — необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет»



И в Питере — сами видите — смена подрастает, новые идут таланты, готовые наше будущее сделать еще более удивительным. Осуществить по заветам национального лидера масштабный прорыв и тотальную цифровизацию. Готовьтесь.

Незаменимые у нас есть

После такого трудно не согласиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Спикер дала обширное интервью «Парламентской газете» — про наши успехи, про козни врагов, про традиционные ценности. Все, в общем, как нынче принято. Но пытливый корреспондент спросил ее еще и о тотальной цифровизации, а заодно — и о том, нет ли риска, что в будущем депутатов заменят роботы.

«Учиться, конечно, приходится и парламентариям. Мы это делаем постоянно. Что касается замещения нас роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет. Роботы эффективны там, где деятельность носит рутинный характер, складывается из последовательности элементарных операций, выполняемых по жестким правилам. То есть там, где отсутствуют целеполагание, смысловое наполнение, творчество. Все это требуется в политике, государственном управлении, в том числе в законодательной сфере», — охладила пыл самозваного футуролога Матвиенко.

Просто вот имейте в виду: все, что творят с законами и с нами эти странные, невоздержанные, склонные к одобрению сексуальных домогательств люди, редко производящие впечатление адекватных, — свидетельство того, что в их работе просто необходимы целеполагание, смысловое наполнение и творчество. Имейте в виду, трепещите.

Кстати, чуть позже Матвиенко на заседании Совета законодателей в Петербурге предложила возродить медвытрезвители. Что с учетом общедоступных знаний о старте карьеры бравой комсомолки звучит, конечно, немного странно.

Главная новость

Мрачное, конечно, вырисовывается будущее, но бояться не стоит. Хорошие, даже очень хорошие новости тоже встречаются. Все следят за событиями в Армении, видные государственники тоже следят и даже иногда комментируют. Вот, например, комментарий вице-спикера ГД Игоря Лебедева: «Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий!»

Важны ведь не только слова. Важно, кто их говорит. В данном случае перед нами — речь не просто депутата, а еще и сына Владимира Жириновского. Сына лидера самой старой партии в России, чемпиона по количеству походов на президентские выборы, политического старожила.

Просто запомним эти слова. Даже, оказывается, в депутатских головах мысль о том, что «одного и того же человека во главе государства» терпеть десятилетиями негоже, нет-нет, да и мелькнет. Так давайте представим, как они засуетятся все, как ринутся переобуваться на ходу, когда забрезжит и для России надежда на выход из морока. Как станут рассказывать о своей борьбе за нашу свободу, о своем героическом противостоянии удушающему духу нарождающегося тоталитаризма (он же — аромат эпохи).

Представим, улыбнемся и станем жить дальше, не забывая хоть что-то, хоть изредка делать для того, чтобы надежда на выход из морока все-таки появилась.

РОССИЯНЕ ТРЕВОЖАТСЯ



63% россиян тревожит рост цен

47% — бедность, обнищание большинства населения

40% — рост безработицы

38% — коррупция и взяточничество

Источник: «Левада-Центр», апрель 2018 года