Время великих открытий





На фото задержанный инспекторами природоохраны бердвотчер Фото: Facebook / Юлия Калинина

Грани законности

Тяжело, конечно, переплюнуть министра здравоохранения республики Чувашия Владимира Викторова, который в одночасье стал знаменитым, сообщив коллегам и местной прессе новость, многих дам способную напугать в наше легкомысленное время: «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт».

Но, кажется, избиркому республики Дагестан удалось на неделе сделать еще более ошеломляющее открытие. Минимум в двух сельских школах республики у детей прошли тематические классные часы. Дети фотографировались с плакатами, на плакатах — портреты президента Владимира Путина и слоганы: «Россия выбирает Путина», «Мы голосуем за Путина», «Спасибо Путину за все».

Учителя, гордые проделанной работой, выложили фотоотчеты о мероприятиях в социальные сети, а журналисты, слегка смущенные произошедшим, попытались по традиции затеять безобразный скандал. Все-таки агитировать на территории образовательных учреждений запрещено, втягивать в процесс агитации детей — тем более.



Фото: «ВКонтакте»



Но раздуть склоку клеветникам не удалось. В республиканском избиркоме все разъяснили: «В прошедших мероприятиях в школах сел Белиджи и Нижний Джалган не усматривается достаточных оснований, чтобы признать их агитационными, так как мероприятия проходили в сельских школах и учащиеся в силу их возраста не являются избирателями. Кроме того, материалы о прошедших классных часах были размещены в интернете, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые, согласно требованиям Закона РФ «О средствах массовой информации», не являются средствами массовой информации». Агитация на территории школ не является агитацией на территории школ, а вовлечение детей в политику нельзя считать вовлечением детей в политику, потому что дети — не избиратели. Золотые слова.



Агитация на территории школ не является агитацией на территории школ, а вовлечение детей в политику нельзя считать вовлечением детей в политику, потому что дети — не избиратели. Золотые слова



Но еще большую мудрость, а заодно и бдительность продемонстрировала учительница одной из школ поселка Пышма в Свердловской области. В школе проходил конкурс рисунка «Я рисую выборы, я делаю свой выбор» (никакого вовлечения школьников в политику, естественно, о чем вы). Все дети нарисовали правильного кандидата, а вот одна семиклассница — Павла Грудинина. Учительница рисунок конфисковала, а девочке доходчиво разъяснила, что это вот и есть незаконная агитация.

Тут тонкая грань, такие вещи чувствовать надо.

Похвальная бдительность

Бдительности вообще много не бывает, и не только педагоги из Пышмы это понимают. В столице тоже не дураки сидят. В Измайловском парке, например, разоблачили и оштрафовали опасных смутьянов.

В парке этом московское общество бердвотчеров («наблюдателей за птицами») регулярно проводит экскурсии. Люди с биноклями бродят среди дерев, глядят на пернатых, делают записи в специальных блокнотах. Администрация парка долго это все терпела, но устала: в состав очередной группы под видом экскурсантов были внедрены два секретных агента, которые по окончании мероприятия организаторов напугали перспективой штрафа и разъяснили, что в дальнейшем наблюдение за птицами без специального разрешения будет приравниваться к незаконным массовым мероприятиям.

Оно и правильно: забава эта родом из Америки, а что может быть хорошего из Вашингтона? Сегодня они за птицами наблюдают, а завтра начнут на секретные объекты пялиться и данные о передвижениях войск в пределах парка в специальные блокноты заносить?

Войск там нет, говорите? А вы откуда знаете? Вы что, шпион?

Ну и, кстати, само слово «наблюдатель» — уже с оттенком крамолы. Вон, и Навальный каких-то наблюдателей собирает. Некогда разбираться, за птицами или за выборами наблюдают эти странные люди. Лучше потенциальную крамолу пресечь в превентивном порядке.

Смена сценария

Постоянные зрители пропагандистских ТВ-шоу знают: в каждом таком шоу есть специально нанятый «иностранный эксперт», украинец, поляк, а то и вовсе американец. Иностранец произносит агрессивные глупости, патриоты в студии толпой его посрамляют и высмеивают, аудитория получает положительные эмоции.

Или нет? Постоянные читатели пропутинских пабликов в социальных сетях знают, что ядерная аудитория воспринимает все это иначе: «Зачем каким-то там (полякам, украинцам, американцам, нужное вписать) позволяют гадить нам на головы на нашем же ТВ?» Не срабатывают, в общем, режиссерские приемчики, приходится искать новые пути воздействия на зрителя.

И вот ведущий шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин, кажется, совершил великое открытие, нащупал верный ход. В ходе спора о бедах Украины в студии Норкин одного подсадного украинца избил, а второго обратил в бегство. «В прямом эфире российского телеканала ведущий не выдержал хамства украинского эксперта и ударил его. Другой «политолог» из Киева предпочел сбежать, пока не попало и ему», — радостно рапортует об успехах коллеги телеканал «Царьград».

Остается надеяться, что и все прочие пропагандистские шоу возьмут на вооружение ноу-хау Норкина. И гости в студии вместе с ведущими без лишних околичностей начнут под камеру колотить иностранных экспертов. Рейтинги поднимутся, зрители удовлетворятся



Теперь остается только надеяться, что и все прочие пропагандистские шоу возьмут на вооружение ноу-хау Норкина. И гости в студии вместе с ведущими без лишних околичностей начнут под камеру колотить иностранных экспертов. Говорят они все равно уже года этак четыре, если не пять, одно и то же, и до жути надоели даже поклонникам. Рейтинги поднимутся, зрители удовлетворятся.

Гонорары нанятым экспертам придется, конечно, поднять, но оно того стоит.

Национальная идея

Но все описанные выше открытия бледнеют перед достижением Духовного управления мусульман Татарстана и Союза мусульманской молодежи города Чистополь. Силами этих двух уважаемых организаций на выезде из Чистополя был установлен рекламный плакат. Африканский ребенок сидит в сломанном пластмассовом тазике, под тазиком — надпись: «Та жизнь, на которую ты жалуешься, для кого-то является мечтой».

Такой вот билборд на границе России и будущего. Емкая формулировка национальной идеи, которую все ищут и не могут найти министры, завсегдатаи ток-шоу и даже сам президент.

Сиди тихо. Не требуй перемен. Довольствуйся тем, что есть. Иначе будет хуже.

ДЕНЬ НАПАДАЮЩЕГО ОТЕЧЕСТВА

73% россиян считают, что армия открывает широкие возможности для роста

52% — считают нашу армию одной из лучших в мире

31% — лучшей в мире

71% хотят, чтобы их родственник служил в армии

Источник: ВЦИОМ, февраль 2017 года