Бурлящая полемика

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Время, назад

Гордыня — грех, греху легко поддаться и поверить, например, что живешь в XXI веке. Ну вроде и повод есть — гаджеты всякие под рукой, интернет, в космосе болтается электромобиль, а в новостях сообщают, будто робота-собаку зачем-то научили открывать дверь.

Но бывают ведь и другие новости. Бывают новости, которые сразу тебе объясняют, в какой ты эпохе и на что, соответственно, можешь рассчитывать. Само время с тобой затевает полемику и посрамляет твою гордыню.



Интернет, конечно, есть, но прочесть в нем о том, как катались на яхте обеспеченный мужчина и женщина сложной судьбы, — уже проблема. Ограничивают мирным людям доступ к информации. А военным — доступ в интернет. Их, пишут, даже современных телефонов хотят лишить, оставив только допотопные «нокии» с кнопками. Отбросить, то есть, куда-то в сторону века ХХ — потому что если о поражениях и потерях солдат никому рассказать не сможет, значит, не будет ни потерь, ни поражений. Видимо, так как-то рассуждают в Министерстве обороны.

Но только смиришься с мыслью про ХХ век, а в новостях уже патриарх, который сообщает, что основная задача женщин (он, впрочем, стеснительно говорит — «девушек») — рожать и воцерковлять детей. Как будто и не было никакого ХХ века, в котором признали, видимо, по ошибке женщину человеком и стали даже думать, будто есть у нее какие-то там права и личные интересы. Вокруг, получается, век XIX, и это в лучшем случае.

Да, точно XIX — вот уже и глянцевый журнал о жизни людей, пришедших к успеху, кандидата в президенты вежливо называет «девочкой из семьи высшей российской аристократии».

Как будто и не было никакого ХХ века, в котором признали, видимо, по ошибке женщину человеком и стали даже думать, будто есть у нее какие-то там права и личные интересы. Вокруг, получается, век XIX, и это в лучшем случае



Или нет, не точно — потому что на сцену уже карабкается, пыхтя, бородатый депутат от партии власти Виталий Милонов. Бородатого Милонова оскорбило, что в некоей малайзийской газете напечатали, будто ухоженная борода в моде у геев. Милонов кипит, Милонов утверждает зачем-то, что в Малайзии большинство жителей — вовсе без штанов, и обещает по запаху определять, кто гей, а кто нет. Прежде он же предлагал геев топить, как во времена былые топили ведьм, — утонет, значит, без греха, всплывет, значит, демоны поддерживают.

Где это мы? Что это за век? XVII? XVI? XV?

Да, кстати, раз уж так все складывается, скажите представителям аристократии из Министерства обороны, что дубинка — идеальное оружие ближнего боя. Да еще и осечек не дает.

Перспективная агитация

В пермском ночном клубе «Дом культуры» избили Андрея Ширмана, он же — DJ Smash («Я волна, новая волна, подо мной будет вся страна», — может быть, помните такую скромную песенку). Били деятеля культуры в «Доме культуры» граждане Ванкевич и Телепнев. По крайней мере, следствие сейчас считает так. По факту избиения возбуждено дело.

За что били, сразу не сообразишь, как обычно и бывает в заведениях культуры такого рода. То ли за то, что диджей отказался фотографироваться с веселыми посетителями, то ли за то, что сфотографировался, но фото вышло так себе.

Фото: putinteam.ru

Мордобой — скверное занятие, но в данном конкретном случае есть нюанс. Андрей Ширман — не только диджей, но еще и член движения Putin Team, созданного знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным для поддержки прошлого, будущего и вечного президента. «Я создал Putin Team, чтобы объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее», — сообщает суровый Овечкин на главной странице сайта движения. При этом Александр Телепнев, предположительно участвовавший в побиении Ширмана, — единорос и депутат местного закса. То есть и он наверняка гордится президентом и хочет сделать страну сильнее. Может, и спарринг затеял только ради того, чтобы как-то подтянуть неспортивного музыканта из команды Путина. И драка обретает привкус диспута единомышленников.

Мордобой — зло, но как уйти от недоброй мысли: а ведь если бы прочие сторонники президента, члены партии власти и разнообразные доверенные лица взяли на вооружение эту пермскую стратегию, кабы стали активно колотить друг друга в общественных местах, — интерес к ходу избирательной кампании у населения явно бы вырос. И даже на явке это все могло бы вполне позитивно сказаться



Мордобой — зло, но как уйти от недоброй мысли: а ведь если бы прочие сторонники президента, члены партии власти и разнообразные доверенные лица взяли на вооружение эту пермскую стратегию, кабы стали активно колотить друг друга в общественных местах, — интерес к ходу избирательной кампании у населения явно бы вырос. И даже на явке это все могло бы вполне позитивно сказаться.

Явление хозяина

Предприниматель Аркадий Ротенберг тоже от дискуссий не бежит и даже социальную ответственность в процессе демонстрирует. Запускает проект бесплатных лекций для подростков, чтобы уберечь их от «пагубного влияния улицы». Удивительно, но речь даже не об участии молодежи в уличных протестах. Речь — о движении АУЕ («Арестантский уклад един»). Достоверно неизвестно, существует ли движение АУЕ на самом деле, или оно такое же реальное, как «группы смерти» в социальных сетях, но рассказов об объединениях подростков, которые под руководством опытных уголовников усваивают блатные понятия и собирают дань с одноклассников на «грев» для заключенных, достаточно.

Конечно, слова «Ротенберг» и «бесплатно» странно смотрятся вместе. Но тут, если подумать, и стратегия предпринимателя, и его озабоченность понятны. Наверняка бизнесмена возмущает, что кто-то смеет собирать деньги с населения не в его пользу. Такого быть просто не должно, а кто не верит — пусть спросит у дальнобойщиков.

Надо, конечно, безобразия эти прекратить и разъяснить несовершеннолетним, что жить им предстоит в стране, где деньги принято сдавать не каким-то там уголовникам, а как раз Аркадию Ротенбергу. Не забывая при этом, впрочем, Игоря Ивановича Сечина и прочих государственных мужей. Надо внятно детям растолковать, чем воры узаконенные отличаются от воров в законе и где настоящие держатели общака.

Жить, безусловно, становится лучше. Да, пока в местах лишения свободы. Но разве не на то направлена политика государства, чтобы всю страну сделать местом лишения свободы? Разве не заботятся о нас, не стремятся нашу жизнь улучшить?



Чтобы в будущем не возникало никаких досадных недоразумений.

Зона спокойствия

И — в рифму к предыдущей заметке — полный позитива пресс-релиз от ФСИН. Есть место, где все довольны и счастливы, а дискутировать просто не о чем: «Статистика показывает рост оптимизма в российских тюрьмах».

Во ФСИН разобрались с итогами прошлого года и рапортуют: число побегов по сравнению с 2016 годом сократилось с 20 до 19. Число нападений на персонал снизилось со 194 до 174. Умерло в колониях на 11% меньше людей, чем годом ранее (3071 человек против 3048), число суицидов сократилось на 10% (тут без точных цифр).

Жить, безусловно, становится лучше. Да, пока в местах лишения свободы. Но разве не на то направлена политика государства, чтобы всю страну сделать местом лишения свободы? Разве не заботятся о нас, не стремятся нашу жизнь улучшить?

Еще как заботятся.

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Источник: ВЦИОМ, февраль 2017 года