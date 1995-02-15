Потери в Сирии: от 5 до 200

Фото: CNN

Опровержение от Захаровой

Спустя неделю после трагического боя на восточном берегу Евфрата в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, где под обстрелом антитеррористической коалиции, возглавляемой США, погиб большой отряд проправительственных сил с участием российских военных, представитель МИД РФ огласил официальную позицию. На брифинге в четверг директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова заявила: «Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Не 400, не 200, не 100 и не 10 (погибших), по предварительным данным, в результате произошедшего боевого столкновения (7 февраля), причины которого сейчас выясняются. Речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран».

Директор департамента информации и печати

МИДа Мария Захарова заявила: «Материалы о гибели

десятков и сотен российских граждан — это

классическая дезинформация Фото: vk.com

Захарова подчеркнула, что российских военнослужащих среди пострадавших не было, а распространение сведений об этом назвала еще одним примером дезинформации. В целом ее заявление интерпретировалось официальными агентствами как опровержение блефа иностранных СМИ.



«Значит, признали, — откликнулся на выступление Захаровой в своем блоге оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. — Признали наемников — раз. Признали трупы — два. Отошли на следующую линию обороны — всего-то 5 человек, ихтамнет. Не буду задавать глупые вопросы «А кто же это», «А почему Уткин-Вагнер фотографируется с Путиным?» Ответ мы знаем и без МИДа». «Осталось только выяснить, сколько человек погибло на самом деле и когда за это ответит не имеющее к этому никакого отношения высшее руководство страны», — добавил политик.

Что произошло

Об авиаударе возглавляемой США международной коалиции по сирийским правительственным силам на Северо-Востоке Сирии 8 февраля первым сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне. По его данным, сирийские войска в провинции Дейр-эз-Зор атаковали штаб «Сирийских демократических сил» (SDF — сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США), в ответ на что коалиция 7 февраля нанесла по ним удар.

«Признали наемников — раз. Признали трупы — два. Отошли на следующую линию обороны — всего-то 5 человек. Осталось только выяснить, сколько человек погибло на самом деле и когда за это ответит не имеющее к этому никакого отношения высшее руководство страны»



По данным сирийских государственных каналов, в результате авиаудара коалиции десятки человек погибли или получили ранения. Источник CBS тогда же сообщил, что среди правительственных сил, попавших под удар, находились также «российские наемники». Если кто-то из них, действительно, погиб при атаке коалиционных сил, то это первый случай за время сирийского конфликта, когда при американском авиаударе погибли граждане России, отметил телеканал.

Минобороны РФ в сообщении от 8 февраля подчеркнуло, что российских военнослужащих в данном районе Дейр-эз-Зора нет. Как заявило Министерство, авиаудару подверглось одно из подразделений народного ополчения проправительственных сил, которое проводило разведывательно-поисковую операцию с целью обнаружения террористов. В это время ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после которого по ним нанесла авиаудар американская коалиция, в результате чего получили ранения 25 сирийцев.

В Пентагоне выдвигают иную версию: проправительственные силы пытались захватить близлежащее нефтяное месторождение. Этой версии придерживаются и российские СМИ, в том числе «МК» и «КоммерсантЪ». Как утверждает российских военный источник «Коммерсанта», причиной инцидента в Дейр-эз-Зоре стала попытка «местных крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада», захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов, поддерживаемых США.

С такой трактовой согласен и собеседник NT, близкий к руководству оборонного комитета Госдумы: по его словам, воюющие там бойцы ЧВК из России, не согласовав эту операцию с военным командованием российской группировки в Сирии, поучаствовали в «попытке отжать» месторождение у курдов.

Кто попал под удар

Как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя инцидент, штаб SDF атаковал отряд правительственных сил, состоящих приблизительно из 300 военнослужащих с танками и артиллерией. Как он рассказал, американские силы связывались с российскими, однако те заявили, что российских военнослужащих в этом регионе нет.

По данным собеседника NT , воюющие там бойцы ЧВК из России, не согласовав эту операцию с военным командованием российской группировки в Сирии, поучаствовали в «попытке отжать» месторождение у курдов



9 февраля группа независимых активистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что под авиаудар США могли попасть бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» — не существующей де-юре частной военной компании, которая воевала на стороне самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР во время конфликта в Донбассе, а теперь также принимает участие в сирийской войне на стороне правительственных сил.

Российское Минобороны открещивается от деятельности этой ЧВК, однако о том, что «вагнеровцы» действительно воюют в Сирии, неоднократно сообщалось в СМИ и социальных сетях. Источник NT, близкий к ЧВК «Вагнера», рассказывал, что весной прошлого года именно «вагнеровцы» контролировали дорогу, ведущую из Бейрута в Дамаск, и обеспечивали безопасность на ней.

По данным CIT, бойцы ЧВК «Вагнера» действуют на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата (именно в этом районе был нанесен авиаудар). В прошлом году издание «Фонтанка» сообщало, что сотрудники ЧВК «Европолис», аффилированной с ЧВК «Вагнера», заключили контракт с сирийским правительством об освобождении и последующей эксплуатации нефтегазовых ресурсов Сирии.

По данным «Коммерсанта», в наступление с целью захвата нефтяных и газовых месторождений двинулись проправительственные племенные формирования, а так называемые отряды охотников на «Исламское государство»* (ISIS Hunters), усиленные бойцами ЧВК «Вагнера», шли во втором эшелоне. В результате и те и другие подверглись артобстрелу, а затем и авиаудару коалиции.

Писатель и лидер нацболов Эдуард Лимонов трактует эту историю в своем блоге иначе: он отмечает, что добровольцы из России действительно направлялись к нефтегазовым месторождениям, однако они не дошли из-за предательства. «Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Но против предательства и профессионалы бессильны. Сколько людей погибло, пока трудно сказать», — пишет Лимонов.

Он подчеркивает, что российские власти их туда не посылали, однако Кремль все равно в этой ситуации терпит несомненный репутационный ущерб. «Потому и ушли они в глухую защиту. Власти их под обстрел не направляли. Их предал кто-то из своих», — заключил Лимонов.

Что известно о погибших

Данные о жертвах в результате авианалета сильно разнятся. По данным «Коммерсанта», отряд «вагнеровцев», подвергшийся обстрелу, насчитывал порядка 600 человек. В результате удара погибли 11 из них, утверждает военный источник газеты.

Агентство Reuters сообщало, что в результате атаки погибли более 100 «проасадовских бойцов», двое из которых были родом из России. Bloomberg писал о сотне погибших россиян.

Российские власти их туда не посылали, однако Кремль все равно в этой ситуации терпит несомненный репутационный ущерб, считает Лимонов. «Потому и ушли они в глухую защиту. Власти их под обстрел не направляли. Их предал кто-то из своих», — заключает лидер нацболов



12 февраля активисты CIT назвали имена четырех бойцов ЧВК «Вагнера», которые погибли при авиаударе коалиции 7 февраля: Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов. По данным CIT, Ладыгин и Косотуров раньше воевали в Донбассе, а Логинов был активным участником казачьего движения.

По словам Лимонова, также погиб нацбол Кирилл Ананьев, другой нацбол пропал и не выходит на связь.

Гибель вышеперечисленных подтвердили друзья и родственники. Как рассказал РБК двоюродный брат Матвеева Игорь Пацко, семье не сообщили точную причину гибели, и родственники ждут, доставят ли на родину тело погибшего.

Казак из Калининградской области Владимир

Логинов погиб в Сирии при авиаударе

коалиции во главе с США Фото: kazak39.com

Смерть казачьего сотника Логинова подтвердило общество «Балтийский отдельный казачий округ». «Сотник Владимир погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора», — говорится в сообщении казачьего общества.



14 февраля CIT назвала имена еще троих россиян, предположительно погибших при ударе 7 февраля: это Алексей Шихов про прозвищу Кадет из Нижнего Новгорода, 1991 года рождения, Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области и член организации «Русь триединая» Владимир с позывным Апостол (его фамилия неизвестна).

Таким образом, уже идентифицированы как минимум 11 погибших. Собеседники NT, близкие к руководству Госдумы и администрации президента, точных цифр не называют, но считают, что речь идет о больших потерях, иначе бы эта история не имела бы такого резонанса.

* Организация, запрещенная в России как террористическая

