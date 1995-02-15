Красный квадрат с иероглифом «фу»

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Новому году и мышь радуется.

Китайская поговорка



В Поднебесной древние традиции причудливо соединяются с новомодными тенденциями. Если хотите наказать китайца, отнимите у него Новый год. Но не европейский Новый год, а настоящий, китайский.



По-китайски он называется Чун-цзе, или Праздник весны. И если в России Новый год празднуется несколько столетий, то в Китае Чун-цзе отмечают вот уже больше трех тысяч лет. То есть началось это в те времена, когда наши европейские предки, по твердому убеждению китайцев, еще скакали по деревьям с хвостами на задах. С тех пор прошли тысячелетия, европейцы слегка цивилизовались и так же, как китайцы, допущены теперь ко всем радостям культуры, в том числе и к китайскому Новому году.

Отмечается китайский Новый год по лунному календарю, у него нет фиксированной даты, всякий раз она высчитывается по-новому. Так, в 2017 году Чун-цзе наступил в ночь на 28 января, а в этом году — с 15 на 16 февраля.

Канун Нового года называется Чуси. Главная идея новогодней ночи — съесть как можно больше. Эта мысль не чужда китайцам и в будние дни, но в Новый год она принимает тотальный и просто-таки всепоглощающий характер.

На Чун-цзе китайская семья должна собраться за одним столом вся, от мала до велика. Китаец, где бы он ни был в этот момент, стремится встретить главный праздник в кругу семьи. Именно поэтому в период Нового года начинаются глобальные перемещения китайцев не только по своей стране, но и по всему миру. Как раз по этой причине иностранцам обычно не рекомендуют посещать Китай на Новый год: страны не видно за спинами полутора миллиардов празднующих китайцев.

Зачем изобрели порох

В канун Нового года совершаются некоторые специальные приготовления, без которых не обойтись настоящему китайцу.

Во-первых, на дверь приклеиваются новые изображения стражей ворот.

Это очень любопытные персонажи. По легенде, один из китайских императоров тяжко заболел: по ночам к нему являлись злые духи и терзали его со всей доступной духам свирепостью. В конце концов император стал дышать на ладан и даже собрался к праотцам. Но тут два его министра приняли решение обходить по ночам дворец императора и отпугивать злых духов. Тактика оказалась очень действенной: император выздоровел, а изображения министров с тех пор стали приклеивать для защиты во всех домах.





Хлопушки, петарды, фейерверк придуманы китайцами для отпугивания злых духов. Все остальное ­— для привлечения богатства Фото: AFP/EAST NEWS



Однако, согласно традиции, за несколько дней до Нового года старые изображения стражей снимались. И в этот момент дом становился доступен не только для злых духов, но и для разного рода заимодавцев. Без стражей дом терял защищенность приватности, туда мог зайти тот, кому был должен хозяин, или просто любой недовольный — и предъявить свои претензии. Поэтому в старые времена на эти несколько дней хозяева беззащитного дома иногда просто покидали его и прятались в лесах. Но прямо перед Новым годом на дверях появлялось новое изображение стражей ворот — и дом снова оказывался защищен.



Кроме того, в канун Нового года совершаются жертвоприношения духам предков. Известно, что нет ничего хуже, чем голодный дух: он может превратить жизнь живого в настоящий ад и не посмотрит, что ты родственник. Так что если китаец верит в нематериальный мир, он приносит жертвы предкам. Если не верит, тоже приносит — на всякий случай и следуя традиции. Само собой, не обходится без китайских салютов — именно для них много веков назад китайцы изобрели порох. Китайцы одеваются во все новое и нарядное, выходят за порог дома и взрывают хлопушки и петарды, отпугивая злых духов и иностранцев. Простые китайцы большой меткостью не отличаются, поэтому каждый год какое-то число людей попадает в больницу — как говорится, не в тот глаз пустили ракету.



Фото: AFP/EAST NEWS

Администрация Пекина несколько лет даже запрещала жителям пользоваться пиротехникой, но в конце концов сломалась и снова разрешила. Обрадованные китайцы тут же устроили фейерверк и со­жгли гигантский строящийся небоскреб рядом с телецентром. Реакция жителей была философской: «Повезло! Могли ведь и сам телецентр сжечь». И действительно, могли. Потому что нет такой силы, которая способна остановить празднующего китайца, особенно если он празднует Новый год.

Еще один важный обряд в традиционном Китае — умасливание духа домашнего очага Цзао-вана. На протяжении года Цзао-ван живет в доме, вместе с семьей, а перед Новым годом поднимается на небеса к Нефритовому императору и докладывает о том, как вели себя члены семьи. Если они вели себя честно и порядочно, то в следующем году небеса им помогут материально, если нет — ­накажут. Поэтому обычно китайцы мажут рот Цзао-вану всякими сладостями, чтобы губы у него склеились и ничего плохого про домочадцев он бы сказать не смог.

Счастье вверх ногами

Как уже говорилось, центральное место в праздновании Чун-цзе занимает новогодний стол. Самих новогодних блюд очень много, все не перепробуешь. Однако есть некоторые общие правила.

Во-первых, за столом должны собраться все члены семьи (исключая, может быть, тараканов). В этот день никто не может быть ущемлен в правах. Даже если кто-то не успел вернуться из дальних краев, ему за общим столом ставят пиалу и кладут палочки в знак того, что о человеке помнят, его любят и ждут. Во-вторых, новогодний стол должен быть обильным. Здесь обязательно должны быть курица, утка, рыба, мясо — все это символизирует достаток семьи в будущем году и растущее год от года процветание.

В третьих, все блюда на новогоднем столе имеют благопожелательный смысл. Например, наличие рыбы на столе означает, что из года в год всего в доме будет в избытке. Мясные тефтельки говорят о сплоченности всей семьи. Блюдо из курицы, которое называется «золотая курочка приходит в дом», означает привлечение в семью денег. На севере Китая на столе обязательно будут пельмени. Их лепят в первой половине новогодней ночи, а варят — во второй. Пельмени, как правило, лепятся в форме юань-бао — золотого слитка. Символический смысл этого блюда расшифровывается так: «Помани рукой деньги — впусти в дом богатство». Учитывая особенности китайского менталитета, надо заметить, что для богатства двери китайского дома открыты круглый год, а не только в праздники.

Открой дверь — впусти в дом счастье!

Новогоднее пожелание



У китайцев также есть специальное новогоднее вино. Смысл употребления этого вина таков: «Изгоняем нечистого, уклоняемся от зла». На Западе почему-то бытует ошибочное мнение, что китайцы не могут пить — тут же пьянеют и даже спиваются, вроде некоторых северных народностей. На самом деле пить китайцы умеют и пьют в последние годы довольно много. Поведение подвыпившего китайца может быть таким неожиданным, что в недоумение придет любой черт и почтет за лучшее убраться восвояси.

Иероглиф «счастье» (福 «фу»)

Фото: fotostrana.ru

И наконец, в канун Нового года производится самый известный китайский ритуал. В этот день на двери дома приклеивают вырезку из красной бумаги — квадрат, на котором написан иероглиф «фу», «счастье». Квадрат с иероглифом приклеивают вверх ногами. Почему? Дело в том, что выражение «вверх ногами» и слово «приходи» звучит по-китайски одинаково. Таким образом, перевернуть иероглиф «счастье» вверх ногами — это все равно, что призвать: «Счастье, приходи!» И счастье обязательно придет, во всяком случае на это надеются китайцы.

Любовь и желудок

Нынешний Новый год в Китае почти совпал по времени с праздником святого Валентина. В последние годы празднование Дня святого Валентина стало в Китае очень модным. Так, в 2009 году в этот день китайцы больше всех в мире съели шоколадных сердечек. Дело удивительное, если учитывать, что на протяжении тысячелетий в Китае чувство любви было принято демонстрировать к родине, родителям, учителям, друзьям — но уж никак не к особям противоположного пола. Даже в литературе любовь довольно редко являлась предметом описания, если не считать рассказов неприличного содержания.

Однако «легкие» европейские нравы проникли и в Китай. Теперь уже и здесь можно встретить девушку и юношу, гуляющих взявшись за руки. Раньше такую вольность могли позволить себе только двое мужчин. Причем за руки они брались в знак дружбы, а вовсе не того, с чем так яростно борются в Москве. В общем, любые проявления любви и симпатии между мужчиной и женщиной в Китае до последнего времени были не приняты. В первую очередь это касалось поцелуев, что вполне понятно — мокро и никакого практического смысла. Впрочем, поцелуи и до сих пор в Китае редкость. Девушка и молодой человек находят другие способы выразить друг другу свои чувства. Например, недавно в кафе автор был свидетелем того, как подросток тискал свою девушку у всех на глазах. Но в связи с тем, что средний китаец, тем более молодой, плохо себе представляет, что такое любовные ласки, он просто нежно пожимал ее где-то в районе желудка.

Сосед подарил пирожок — проверь, что за начинка!

Китайская поговорка



В принципе, такие экстравагантные жесты вполне согласуются с китайской традицией. Например, в разных современных китайских песнях молодой человек обращается к предмету своей любви с нежным наставлением есть побольше — и в этом проявляется вся сила его чувства.

Астрология дилетантов

Разные доморощенные астрологи у нас в России называют наступающий год годом Желтой Земляной Собаки. Как сказал бы по этому поводу Александр Солженицын, «все сие есть блажь заморская, антихристова лжа». Нникакой земляной желтой собаки, как и огненного красного петуха или металлического белого тигра не существует.

Дело в том, что с точки зрения классической китайской науки (астрологии или фэн-шуй) каждый год имеет несколько базовых характеристик, соответствующих 12- и 60-летнему циклу. Эти характеристики следующие:

• стихия (дерево, воздух, металл и т.д.),

• цвет (белый, красный, желтый и т.д.),

• сторона света (запад, восток и т.д.),

• животное (петух, дракон, лошадь, тигр и т.д.)

Каждая из этих характеристик самодостаточна. Поэтому нельзя говорить, что будет, например, год красного южного деревянного петуха, или год зеленой восточной земляной лошади, или белого металлического западного тигра. Такими категориями китайская наука не оперирует, их просто нет. Это «изобретение» простых людей, которые не понимают смысла этих философских категорий.

Впрочем, независимо от того, каков будет наступивший год, каждый китаец втайне надеется, что уж ему-то он точно принесет богатство, процветание, славу и поклонение остальных китайцев.

СПРАВКА

Восточный Новый год связан с лунными циклами, поэтому не имеет постоянной даты: он выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля. В отличие от западного мира, где дату рождения человека принято соотносить со знаками Зодиака, на Востоке каждый год связан с одним из 12 животных (тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, свинья, крыса, бык) и одним из 5 элементов (металл, вода, дерево, огонь, земля).

Примечание для родившихся в январе-феврале: если вы хотите правильно определить свой символ по восточному календарю, вы должны выяснить, когда наступил Новый год (до или после вашего появления на свет) в год вашего рождения.

Фото: FOTOLIA/photoxpress.ru

Курица по-китайски

Для приготовления этого простого блюда необходимы куриное филе, желтый и красный перец, морковь, сельдерей, грибы и зеленый лук. Куриное мясо и овощи порезать на небольшие кусочки, мясо обжарить на растительном масле, потушить 10–15 минут, а затем добавить отваренные грибы, порезанные овощи, посолить, поперчить, по желанию добавить пряности. ­Тушить до готовности.

Фото: FOTOLIA/photoxpress.ru



Рыба, запеченная целиком

Запечь можно любую белую рыбу небольшого размера. По бокам тушки сделать несколько надрезов.

Приготовить соус: смешать молотый имбирь, тертый или мелко порезаный лук, 2–3 раздавленных зубчика чеснока, натертую цедру и сок одного лимона, соевый соус. Если вы добавите в соус кунжутное масло, то это будет «самая-самая» китайская рыба. Обмазать рыбину соусом, завернуть в фольгу и на час поставить в духовку.

Впервые опубликовано в NT № 05 от 15 февраля 2010 года