Путин не показывается на публике





Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 13 февраля отменил все ближайшие публичные мероприятия. Во вторник Путин должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике, а на следующий день присутствовать на форуме «Наставник», который проводит Агентство стратегических инициатив. Оба мероприятия отменены. До этого президент отменил поездку в Сочи.

Телеканал «Дождь», который сообщил об отмененных мероприятиях, отметил, что в понедельник Путин выглядел нездоровым во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом и с финалистами конкурса «Лидеры России». Видео с мероприятий опубликовано на сайте kremlin.ru. На видео заметно, что несколько раз Путин задавал участникам вопросы, ответы на которые они дали ему ранее.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин простудился. «Сразу же скажу, уже очень много, скажем так, началось упражнений на счет состояния здоровья президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», — передает слова Пескова РБК.

Собеседники NT, близкие к администрации президента, говорят о двух возможных причинах отмены Путиным публичных встреч: болезнь (уже официально признанная Кремлем) и резко осложнившаяся ситуация в Сирии. Там на прошлой неделе в ходе боев с сирийской оппозицией погибло много военных из России, предположительно из ЧВК «Вагнер». В понедельник в соцсетях сообщалось о похоронах «вагнеровцев» на Серафимовском кладбище в Петербурге. Согласно этой версии, президент отменил все светские мероприятия потому, что проводит срочные встречи с военным руководством, где вырабатывает план дальнейших действий Москвы на Ближнем Востоке.

Это не первый случай, когда Владимир Путин отменял публичные встречи и пропадал. В 2012 году СМИ писали, что президент изменил свой график из-за «старой спортивной травмы», которая обострилась после полета президента со стерхами на мотодельтаплане. В Кремле утверждали, что Путин отказался от нескольких встреч в связи с транспортной ситуацией в Москве — якобы президент не хотел усугублять проблемы с движением транспорта в столице.

В 2015 году, в начале марта, СМИ обратили внимание на то, что Путин не появлялся на публике в течение недели. Тогда также были отменены встречи на высшем уровне. Президент отсутствовал в течениt 11 дней. Это породило множество слухов и предположений, но пресс-служба Кремля отказывалась раскрыть подробности того, где находится Путин и чем он занимается. При этом в администрации президента настаивали, что Путин здоров.

Аналогичная ситуация повторилась в 2016 году. В июле Путин отменил визиты на Алтай, в Якутию и в Новгород, а также общение с прессой. В Кремле не объяснили причину отсутствия президента, сославшись на то, что отмененные встречи якобы на самом деле не были окончательно утверждены.