Море позитива

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Цветы жизни

Страшно сейчас вспоминать, сколько всего сделало государство Российское во имя защиты детей. Стараниями парламента дети надежно защищены от пропаганды гомосексуализма, матерной брани в газетах (ни для кого ведь не секрет, что именно посредством газет и знакомились дети с матерной бранью) и многих других ужасных вещей. Но главное, борьба за счастье детей не прекращается: на прошлой неделе детский омбудсмен Анна Кузнецова предприняла первую, пока робкую, попытку защитить детей от детской литературы (всякому ведь понятно, что современная детская литература даже страшнее, чем пропаганда гомосексуализма, да и вообще, не сильно от нее отличается). На это член Совета по правам человека и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов — уже из титулов ясно, что мужчина серьезный, — решил защитить детей от политики.



Кабанов предлагает заменить в присутствующей в УК формулировке «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность» слово «преступную» на слово «противоправную». Все, конечно, ради детей, чтобы помешать негодяям втягивать несмышленых в криминальную субкультуру. Но на вопрос о том, нужно ли наказывать тех, кто зовет несовершеннолетних на несанкционированные политические акции, например, Кабанов отвечает, не задумываясь: «Последствия тяжелые могут быть даже на тех же самых несанкционированных митингах. Это моя позиция. Люди, которые призывают несовершеннолетних к подобным действиям, наверное, должны нести ответственность в случае, если произойдут какие-то последствия тяжелые, даже вплоть до ареста».



Благая весть, еще более безопасной для детей страной станет Россия. «Но как же, — спросит какой-нибудь особо въедливый субъект, — поток новостей из школ? Конкурсы рисунков о выборах, сбор информации о политических взглядах родителей, попытки втянуть школьников в агитацию за явку? Вроде бы это ведь не совсем законно». Да никак. Ясно ведь, что никакого отношения к живой политике предстоящие выборы не имеют, а там, где нет политики, детишки могут резвиться без вреда для себя.

С козырей

Хоть к политике выборы отношения и не имеют, однако, народ в ходе кампании нужно развлекать. Обещать пряники, радовать яркими и неожиданными инициативами. Депутаты это помнят и без дела не сидят. Единорос Андрей Барышев, например, внес в парламент законопроект о возвращении летнего времени. Единорос беспокоится, что россияне теперь поздно встают, редко видят рассвет, в связи с чем падает настроение и производственные показатели.

Не такая уж плохая идея для страны, где прочие проблемы решены. А какие у нас еще проблемы, мы же обещали, что сегодня — только хорошие новости! Хотя нет, пожалуй, одна есть. Есть простор для инициативы, есть чем заняться правящей партии, есть козырной предвыборный ход: можно еще переименовать полицию в милицию!

Почему-то кажется, что номинальному лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву это понравится даже больше, чем идея вернуть народу рассвет.

И быстрых разумом Невтонов

Все уже, кажется, официальные лица отпустили язвительные комментарии по поводу запуска Илоном Маском ракеты Falcon Heavy. Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов (человек, между прочим, небу не чуждый настолько, что даже собак своих в самолете при случае катает) тоже не удержался. На открытии финала конкурса «Лидеры России» сообщил собравшимся, что русский народ много талантливее американского. И зачем-то добавил: «Пусть простят меня американцы».

Напрасно. Извиняться не за что. Мы, конечно, автомобили в космос не запускаем, мы народ практичный. Но у нас даже и социальные аутсайдеры способны на удивительные космические эксперименты, и боязно думать, на что спокойны лидеры.

На подготовку к старту «Сокола» у Маска ушли годы и миллиарды. Заключенные омской колонии № 6 совершенно бесплатно и всего лишь за 15 дней построили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса «Тополь-М». «Все детали «Тополь-М» сделаны максимально точно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», — с гордостью рапортует пресс-служба местного УФСИН.

И добавляет, что к столетию революции подневольные скульпторы и вовсе создали модель крейсера «Аврора». Правда, по размерам оригиналу уступающую.

Теперь Путин любому может помочь избавиться от грязи, причем буквально. Президент доступен в пяти вариантах — в продаже черносмородиновый Путин, клубнично-малиновый Путин, конопляный Путин, банановый Путин и даже антицеллюлитный Путин



Мыло и запах

Все хорошие новости, разумеется, связаны так или иначе с президентом РФ. А все плохие порождены врагами его. Это только благодаря президенту дети наши целы, заключенные строят ракеты из снега, а все прочие видят рассветы, пусть даже и редко. Сейчас, когда страна встала на путь возвращения к традиционным ценностям, непонятно, можно ли вообще утверждать, что Земля вращается. Но если вдруг вращается — то наверняка вокруг Владимира Путина.

Свыше 50% россиян, согласно февральскому опросу ВЦИОМ, заявляют, что знакомы с предвыборной программой Путина. То, что программа Путина до сих пор не опубликована, — мелкий нюанс. Всем и без бумажек понятно, что программа Путина — дорога к процветанию и к очищению.

А чтобы сомневающихся добить, новосибирская предпринимательница Марина Водостоева наладила выпуск мыла в виде бюстов президента. Теперь Путин любому может помочь избавиться от грязи, причем буквально. Президент доступен в пяти вариантах — в продаже черносмородиновый Путин, клубнично-малиновый Путин, конопляный Путин, банановый Путин и даже антицеллюлитный Путин.

Хотя, поразмыслив о том, какие места антицеллюлитным Путиным станут тереть, спохватишься — нет ли здесь крамолы?

Впрочем, есть и другие новости, способные смутить патриота. Вот рапорт от ВГТРК: «Вонь полигона «Кучино» зарегистрируют новые датчики». Вроде бы и тут сплошной позитив. Но «Купчино» — та самая свалка в Балашихе, на которую жители еще летом жаловались президенту во время прямой линии. На свалку тогда рванул губернатор Московской области, закрыли ее в спешке, новости со свалки передавали не реже, чем новости из Алеппо, и разве что ВКС России не нанесли по свалке точечных ударов. Прошло лето, случилась зима. А она все воняет. И клубнично-малиновый Путин, получается, не всесилен.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАСКОЛ



48% россиян за участие сборной в Олимпиаде

34% — против

18% — затруднились ответить

Источник: ФОМ, февраль 2018 года