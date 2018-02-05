Список разочарования





Министерство финансов США Фото: Flickr / slasher-fun

Выставили на посмешище

Минфин США опубликовал открытую часть «кремлевского доклада» с фамилиями 210 представителей российской элиты, на которых могут быть наложены санкции, поздно вечером на 30 января. А уже 31-го старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета (Atlantic Coucil), известный экономист Андрес Ослунд, один из экспертов, консультировавших Минфин при составлении списка, опубликовал на сайте организации статью, в которой высказал не только сомнения в его подлинности, но и фактически поставил под вопрос его целесообразность.

Экономист Андрес Ослунд

Фото: commons.wikimedia.org

«Безусловно, целью (доклада) было выявление тех, кто сделал состояние на незаконных контрактах с Кремлем, — написал Ослунд. — В работу были вовлечены различные ведомства американского правительства. Однако в последнюю минуту кто-то — пока неизвестно кто, — выбросил проделанную экспертами работу и вместо этого вписал имена высокопоставленных представителей из администрации президента РФ и правительства, прибавив к ним 96 российских миллиардеров из списка журнала Forbes».



По словам Ослунда, «таким образом представители администрации выставили на посмешище работу правительственных экспертов, подготовивших другой доклад, и сделали закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций» — закон подписан президентом Трампом 2 августа 2017 года. — NT) неэффективным».

Эксперт уверен, что «если эта выписка из кремлевской телефонной книги и имела какой-то эффект, так это то, что она объединила российскую элиту вокруг Путина»



Министр финансов США

Стивен Мнучин

Фото: commons.wikimedia.org

Ослунд фактически обвинил в некорректных действиях министра финансов США Стивена Мнучина, который, по его словам, «подписав данный список, взял на себя всю ответственность».



Эксперт уверен, что «если эта выписка из кремлевской телефонной книги и имела какой-то эффект, так это то, что она объединила российскую элиту вокруг Путина». «Многие бизнесмены из списка Forbes являются гражданами других государств и давно не живут в России. И у администрации США нет никаких доказательств, что эти люди сделали что-то неправильное», — сказал он.

«Несерьезный» документ

Другим специалистом, который имел отношение к докладу и также был разочарован итоговым результатом, оказался бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид. Как утверждает, например, портал The Atlantic, некоторые российские олигархи даже пытались подкупить его, чтобы он помог им избежать санкций, но тот всем ответил отказом. Впрочем, Фрид, который занимался составлением санкционного списка в администрации Барака Обамы и выступал одним из авторов ноябрьской статьи в блоге The Atlantic Council «Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов», и сам подтвердил этот факт в одном из январских интервью.

Помощник госсекретаря Дэниел Фрид

Фото: tbilisi.media



Фрид, как уже напоминал NT, участвовал и в составлении 200-страничного доклада по России, подготовленного под эгидой сенатора-демократа Бена Кардина, — он был обнародован в начале января 2018 года: доклад предельно резко характеризует деятельность российской власти и ее президента Владимира Путина как в отношении нарушения прав и свобод в самой России, так и вмешательства России в выборные процессы в США и в Европе.



Еще до публикации «кремлевского доклада» Фрид говорил, что основная задача — «преследование плохих парней, которые были частью официальной системы власти, и не нужен большой список, чтобы показать людям в Москве, что в их интересах не быть элементом «кремлевского круга» и не конфликтовать с США». «Посмотрите, какая тревога сейчас в Москве. Их тревога — наши возможности», — говорил он еще пару недель назад.

В США нормой является подготовка сразу нескольких версий одного и того же документа. Когда в СМИ заранее появился проект опубликованной 2 февраля ядерной доктрины США, Пентагон сообщил, что у доктрины существует восемь версий



Теперь, когда «кремлевский список» стал достоянием общественности, Фрид называет его «несерьезным» документом, который «был опубликован под видом серьезной работы» и содержит имена не только «плохих», но и «хороших». По его мнению, сами фигуранты списка относятся к нему несерьезно.

Правда, Фрид, в отличие от Ослунда, гораздо менее категоричен в оценках и не утверждает, что имела место подмена. Однако, по его словам, «если это произошло, то значит администрация все испортила».

Версии — это нормально

Впрочем, ни Ослунд, ни Фрид не назвали ни одного человека, который, по их мнению, мог бы быть включен в доклад, но в итоге там не оказался. Если уж оба причастны к его подготовке, то и циркулировавшие в дискуссиях фамилии представителей российской элиты им наверняка известны.

С другой стороны, в США абсолютной нормой является подготовка сразу нескольких версий одного и того же документа. К примеру, когда с неделю назад в СМИ заранее появился проект опубликованной 2 февраля ядерной доктрины США, Пентагон моментально сообщил, что у доктрины существуют восемь версий (что оказалось правдой: в финальном тексте доктрины оказалось 100 страниц, в проскочившем в СМИ — порядка 60). И нельзя исключать того, что Ослунд и Фрид попросту не знали о других вариантах.

Администрация США уже заверила, что никаких секретных списков, которые были-де внесены в доклад в последний момент, не существовало.

Правда, была еще и секретная часть доклада, о которой знает Конгресс США, но не широкая общественность. По словам представителей американского Минфина, в него включены птицы менее высокого полета, в частности, бизнесмены, состояние которых меньше $1 млрд. Нельзя исключать, что именно в их числе оказались и те самые «плохие парни», о которых говорил Ослунд.

Сенатор-демократ Бен Кардин

Фото: commons.wikimedia.org

Некоторые эксперты, кстати, уже потребовали рассекретить закрытую часть доклада. Но влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин остудил горячие головы: «Нам не разрешено это делать», — заявил он.



Впрочем, хорошо известная любовь американских СМИ к «источникам, знакомым с ситуацией», может привести к публикации утечек. Но широкой публике все равно придется догадываться об их точности и в конце концов самим решать, верить им или нет.

Продвижение санкций

Если суммировать реакцию вашингтонского политического истеблишмента на публикацию доклада, то ее можно уложить в одно слово — разочарование. Для того, чтобы исправить ситуацию, научный сотрудник вашингтонского «Центра за новую американскую безопасность» (CNAS) Эдуардо Саравалле предложил Конгрессу предпринять ряд шагов. В частности, он рекомендовал разработать всестороннюю стратегию в отношении России, нацеленную на борьбу с клептократией, а также на защиту американских выборов. При этом эксперт предложил именно законодателям, а не Белому дому «расширить список для лучшего отслеживания движения денег и разлагающего влияния незаконно нажитых средств».

«Есть конкретные шаги, которые Конгресс может предпринять для борьбы с российским вторжением в жизнь США и других стран. Укрепление связей с европейскими партнерами — обеспечит продолжающуюся эффективность нынешних санкций. Защита американской системы голосования — это обеспечит целостность предстоящих выборов. И борьба с незаконно нажитыми средствами — она помешает российскому влиянию», — отметил эксперт.

По его мнению, «эти меры позволят продвинуться дальше санкций и создать новую политику в отношении России».