Глаз в унитазе и петушиная лошадь





Детский омбудсмен Анна Кузнецова с учащимися православной гимназии в Приморье Фото: kremlin.ru

Петушиная лошадь

Бессменный президент Российской Федерации на встрече с доверенными лицами с предельной внятностью сформулировал задачу, стоящую перед родиной: «Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды. Что будет делать ту или иную страну великой не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни людей, с точки зрения перспектив самосохранения и развития на будущее». Можно помедитировать над этим «даже» — интересные все-таки у человека представления о величии, — а можно к словам бессменного президента отнестись всерьез. Если попробуем — поймем, что стране понадобятся образованные люди. Но главное — верно расставить акценты, чтобы наши люди получали правильное образование.



Чем раньше начнем спасать детей от неправильного образования — тем лучше. Это отлично понимает, демонстрируя полное соответствие занимаемой должности, детский омбудсмен Анна Кузнецова. Именно поэтому на специальной конференции в Российской государственной детской библиотеке Кузнецова презентовала список детских книг, о которых «стыдно говорить» и которые «даже взрослым показывать страшно». Особенно задели омбудсмена старинное (1991 года) стихотворение Иртеньева «Сказ про глаз» и повесть Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

В атаке на Иртеньева можно усмотреть доказательство полной интеллектуальной близости омбудсмена с подзащитными. Там, в стихотворении, герой роняет глаз в унитаз. Людям, посещающим детский сад, слово «унитаз» часто кажется до жути неприличным. Просто одни потом взрослеют, а другие идут в детские омбудсмены.

С «петушиной лошадью» история интересней. Пишут — книга, за которую автор получила престижную премию, построена на образах из сказок народов коми. Но омбудсмен явно реагирует на слово «петушиная», показывая уже не детскую, а вполне государственную мудрость. Не рискнем судить, что там у народов коми в сказках, но вот в системе отечественных блатных понятий это слово — верх неприличия. А поскольку традиционные ценности, которыми кичится государство и на защите которых стоит омбудсмен Кузнецова, все сложнее отличить от блатных понятий, причин для удивления нет: омбудсмен просто правильно расставляет акценты. Делает свое дело.

Образованность и понимание

Вообще, конечно, образованным в России не то чтобы раздолье. Часто «образованный» — просто ругательство: «Больно много вас тут, образованных развелось». Важно быть не образованным, а понимающим. Как, допустим, министр культуры Владимир Мединский.

В стихотворении Иртеньева герой роняет глаз в унитаз. Людям, посещающим детский сад, слово «унитаз» часто кажется до жути неприличным. Просто одни потом взрослеют, а другие идут в детские омбудсмены



Доктор наук, многих книг автор, и все равно — смеются люди над его образованностью. Иногда жестоко. Но вот в том, что Мединский — человек понимающий, что к чему, умеющий держать нос по ветру и находить идеальные формулировки, никто сомневаться не рискнет.

Много копий сломано вокруг запрещенного на территории РФ фильма «Смерть Сталина». Одни в нем усмотрели покушение на скрепы, другие — клевету на вождя, третьи — и вовсе очередную попытку злокозненного Запада переписать историю и лишить нас нашей великой Победы. А министру Мединскому хватило одного твита, чтобы расставить все точки над «i»: «Как выясняется, английский фильм «Смерть Сталина», показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался... в Киеве. Символично». И все, и не надо больше ничего говорить, и всякому патриоту ясно, что от просмотра иностранной комедии до костров Майдана — даже не полшага.

Все больше слухов, что Мединского после выборов ждет отставка. А ведь жаль. Во-первых, преемник наверняка окажется страшнее предшественника. Во-вторых, это ведь ходячий мем, как мы без него. На кого равняться, у кого учиться пониманию?

А без понимания в очень нелепые ситуации можно попасть. Вот, например, бывший уже кандидат в президенты РФ Михаил Козлов вместо подписей избирателей принес в ЦИК коробки с чистыми листами. Вроде образованный человек, психолог, тренинги ведет, поступок свой красиво обосновал рассуждениями об ответственности. А понять не может, что устроил вызывающий перформанс, да еще и с нехорошим душком. Что насмешка вышла над главными в стране выборами. И теперь, хочется сказать, еще неизвестно, что вас, Козлов, ждет. Но едва ли что-то приятное.

Не зря ведь в слове «понимание» все те же понятия мерещатся. Развивать надо в себе понимание.

Спикерский просчет

Без понимания даже и самый великий человек может сесть в лужу. У великих людей сейчас соревнования, зимняя, можно сказать, олимпиада: кто смешнее пошутит по поводу американского «кремлевского доклада». Спикер СФ Валентина Матвиенко, конечно, в первых рядах: предложила провести всероссийскую акцию «Присоединись к патриотическому списку США». Именно так — «к патриотическому», здесь нет опечатки. Потому что в списке, утверждает Матвиенко, оказались те, «кто действует во благо России». И еще утверждает, что в списке хотели бы оказаться «миллионы россиян».

Университет спецназа — это ведь звучит как музыка! Защита диссертации из крупнокалиберного пулемета, кафедра разбивания бутылки об голову и другие образовательные инновации



Порыв благой, но есть момент, который замысел обращает в фарс. У россиян ведь тоже есть какое-никакое понимание ситуации, ну и воспоминания об уроках арифметики в начальной школе пока остались. Да, конечно, любой бы с радостью оказался в списке, но ведь для полноты картины пришлось бы каждому перечислить по миллиарду вражеских долларов.

А таких денег даже и у россиян, попавших в список, и работающих во благо России, нет. Если все отнять и поделить — и то не хватит.

Главная наука

Лучшая из частей России — конечно, Чечня. В Чечне уже реализован идеал, к которому остальная Россия только подбирается. Нет сомнений, что и грядущие выборы это покажут. В Чечне прекрасно все, и проблемы образования тоже решены.

Вот, например, новость: «Рамзан Кадыров посетил строящийся Российский университет спецназа». И подробности: «Кадыров выразил удовлетворение увиденной картиной. Он выразил уверенность, что Российский университет спецназа будет одним из самых лучших центров подготовки в мире».

Университет спецназа — это ведь звучит как музыка! Защита диссертации из крупнокалиберного пулемета, кафедра разбивания бутылки об голову и другие образовательные инновации.

Нужно ли какое-нибудь еще образование? Наверное, уже нет. Идеал нельзя превзойти, можно только испортить.

СВОЕ И СИРИЙСКОЕ



17% россиян важнейшим событием прошлого года назвали победу в Сирии

17% — события в личной жизни

6% — допинговый скандал

6% — считают, что важных событий в 2017 году не было

32% — затруднились ответить

Источник: «Левада-Центр», февраль 2017 года