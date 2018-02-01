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СК возбудил еще два дела в отношении Олега Коршунова

01.02.2018

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в отношении заместителя директора ФСИН Олега Коршунова и двоих его соучастников, сообщается в четверг, 1 февраля, на сайте СК.

Дела возбуждены о хищении средств федерального бюджета. Коршунов и и его соучастники — Виталий Морусов и Смбат Арутюнян — подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, Коршунов вступил в сговор с генеральным директором ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутюняном. Замдиректор ФСИН велел заключенным изготовить обувь «из сырья и материалов ненадлежащего качества», предоставленных ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп», сказав им, что производство якобы будет осуществляться ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России», сообщает СК.

Коршунов «обеспечил направление» начальникам территориальных органов ФСИН письма с требованием заключить государственный контракт на поставку обуви для нужд уголовно-исполнительной системы с ФГУП, которым руководил Морусов. УФСИН РФ по Липецкой области и Пермскому краю перечислили ФГУПу более 90 млн руб.

Олегу Коршунову уже предъявлено обвинение в растрате 160 млн руб. В настоящее время он находится под стражей.


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