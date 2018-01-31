Подполье, анархисты, пытки

Расследуя деятельность пензенской террористической группы, готовившей свержение государственной строя, сотрудники органов госбезопасности вышли на след петербургской подпольной организации. Было возбуждено дело о подготовке вооруженного восстания, в рамках которого задержаны два члена организации, разделяющие анархистские взгляды. В результате допроса с пристрастием были получены признательные показания. Это не уголовные хроники вековой давности, а реалии 2018-го.

Электрошокер и царица доказательств

Виктор Филинков Фото: zavtra.ru

24 января в Петербурге исчез анархист Виктор Филинков. Его жена сообщила, что муж выехал в аэропорт Пулково, чтобы лететь в Киев, и пропал. Он нашелся на следующий день — в районном суде, который удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о заключении Филинкова под стражу. Анархисту вменяли участие в террористической организации, он дал признательные показания.



На следующий день в камеру к арестованному смогли попасть члены общественной наблюдательной комиссии, контролирующей условия содержания в тюрьмах. Они составили акт, согласно которому у Филинкова на теле имеются ожоги от электрошокера. По словам анархиста, после задержания в аэропорту его отвезли в лес, избивали и заставляли выучить признания для суда. А также имена людей, на которых необходимо дать показания.

Адвокат Филинкова позже сообщил, что Виктора подозревают в участии в террористической организации «Сеть»* и ее петербургском филиале — «Марсово поле»*, или «Марс»* (Марсово поле в Петербурге, помимо прочих смыслов, ассоциируется с протестными акциями оппозиции, которые там проходят).

По словам анархиста, после задержания в аэропорту его отвезли в лес, избивали и заставляли выучить признания для суда. А также имена людей, на которых необходимо дать показания



Тогда же пропал еще один анархист — Игорь Шишкин. Его задержали на улице силовики, привели домой, устроили обыск и забрали на допрос. С допроса он не вернулся, в отделе полиции о нем ничего не знали. Только через сутки стало известно, что Шишкин арестован. До этого его держали в управлении ФСБ и допрашивали.

Из предъявленных обвинений, как пишет «Фонтанка.Ру», следует, что некая полумифическая организация «Сеть»* готовила силовой захват власти. Она связана с «революцией 5 ноября 2017 года» — назначенным на эту дату восстанием, которое провозгласил находящийся в эмиграции политик Вячеслав Мальцев. Никакой революции в этот день не случилось, но зато силовики получили повод продемонстрировать рвение, и по всей стране были задержаны более 400 человек. Некоторых пытались обвинить в терроризме.

Не успела защита петербургских подследственных сообщить прессе о подробностях нынешней истории, как УФСБ засекретило дело анархистов, взяв с адвокатов подписку о неразглашении. Больше мы ничего не узнаем в лучшем случае до суда.

Еще один молодой человек, Илья Капустин, был схвачен людьми в масках после того, как он по рабочим вопросам звонил на мобильник одного из арестованных. Его также, как он уверяет, пытали электрошокером, выбивая показания, после чего отвезли в управление ФСБ, допросили уже официально и обыскали квартиру, но под стражу не взяли. Следы от пыток он зафиксировал в травмпункте.

Пошли по телефонной книжке

На анархистских ресурсах в интернете была опубликована следующая информация: аресты в Петербурге связаны с расследованием дела против анархистов в Пензе. Там осенью 2017 года ФСБ «раскрыла» террористическую организацию анархистов и арестовала 6 человек. «Есть данные, что 5 из 6 задержанных за эти месяцы признали свою вину, возможно, под прессом, — сообщает сайт «Автономное действие». — Также известно, что сотрудники ФСБ работают по бывшим контактам подозреваемых. Напрашивается вывод, что логики в обысках и арестах нет и в зоне риска любой, кто имел отношение к арестованным».

Арман Сагынбаев

Фото: avtonom.org

В связи с этим сайт «Автономное действие» называл имя одного из арестованных — Армана Сагынбаева и предупреждал: «Каждый, кто поддерживал контакты и знакомство с этим человеком, сегодня может находиться в зоне риска. Отнеситесь к этой информации ответственно».



Если не рассматривать версию, что анархисты собирались с оружием в руках выходить на улицы и брать штурмом Кремль, то, очевидно, следствие применяет традиционную практику сталинского времени: заставляет арестованных давать показания на всех своих знакомых, которые кажутся следователям подходящими на роль террористов. Еще до того, как дело засекретили, адвокаты петербургских анархистов говорили, что там фигурируют протоколы допросов Армана Сагынбаева, который прежде жил в Петербурге. Обыски в квартирах арестованных также проводились по постановлению пензенского суда.

СЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННУЮ ПРАКТИКУ СТАЛИНСКОГО ВРЕМЕНИ: ЗАСТАВЛЯЕТ АРЕСТОВАННЫХ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ НА ВСЕХ СВОИХ ЗНАКОМЫХ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ПОДХОДЯЩИМИ НА РОЛЬ ТЕРРОРИСТОВ



Пензенское дело

О пензенском деле хорошо известно благодаря публикации на «ОВД-инфо». Шесть человек, в основном левых активистов, были задержаны в Пензе в октябре прошлого года. Всех их обвиняли в причастности к террористической группе «5.11.»*, готовившей вооруженное восстание. (5.11. — это дата провозглашенной Мальцевым революции). В качестве доказательств фигурировали увлечение некоторых арестованных страйкболом (военно-спортивная игра, в которой участники стреляют друг в друга из пневматического оружия) и их тренировки по выживанию в лесу. По мнению следствия, они собирались взрывать офисы «Единой России», почтовые отделения и другие объекты.

Во время суда об избрании меры пресечения только один из задержанных отказался признавать вину. По его словам, которые передает общающаяся с ним жена, он каждый день подвергается пыткам и не надеется выйти из СИЗО живым. Все остальные вину признали, один из них был даже отпущен под домашний арест. Есть опасения, что платой за освобождение стали показания на других обвиняемых.

Строго говоря, ни в пытках, ни в похищениях людей силовиками, ни в фабрикации дел нет ничего нового. Но масштаб и географических размах нынешнего процесса вызывает уже совершенно недвусмысленные ассоциации. Арестованные дают признательные показания на себя и тех, кого знают. Следствие задерживает их — и они тоже признаются. Из одной террористической организации вырастает целая сеть, одно уголовное дело тянет за собой другое.

Сюда следует добавить и то, что в руках современных следователей есть юридические механизмы, недоступные сталинским. Например, сделка со следствием. Когда признание человека в суде делает необязательным рассмотрение других доказательств. А факт преступления автоматически становится доказанным не только для самого сознавшегося, но и для всех остальных, кто в нем подозревается.

* Движения, запрещенные в России как террористические