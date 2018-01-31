Трамп в Конгрессе: 1 (одно) слово о России





Выступление президента Трампа в Конгрессе с докладом «О положении страны» Фото: youtube.com

«Кремлевский доклад» — не тема для президента

Президент США Дональд Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу «О положении страны». Спич состоялся на следующий день после публикации резонансного «кремлевского доклада» со списком из 210 человек в путинском окружении, в отношении которых могут быть введены санкции. Логично было предположить, что тема отношений с Москвой уже хотя бы в силу этого факта найдет отражение в послании.

Тем не менее Трамп посвятил России в прямом смысле только одно слово: США, заявил он, «во всем мире сталкиваются с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям».

Что же касается «кремлевского доклада» и дальнейших шагов администрации США в свете его публикации, то за Трампа это сделал глава Минфина США Стивен Мнучин. Выступая 30 января на слушаниях в банковском комитете Сената, он пояснил, что подготовка конкретных санкционных мер одновременно с докладом не входила в планы и задачи Министерства финансов США, однако в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям.

«Вы увидите (санкции. — NT) в течение последующих нескольких месяцев. Может быть, и месяца, но я хочу быть осторожен с такими обещаниями», — сказал Мнучин, которого процитировало агентство Bloomberg. При этом он не уточнил, будут ли меры применяться к России в целом, ко всем участникам списка, или выборочно.

Корейский вираж

Гораздо больше внимания американский лидер уделил одной из главных международных тем последних месяцев — КНДР. Он предупредил, что скоро Пхеньян своим оружием сможет угрожать территории США.

«Опыт прошлых лет научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение», — сказал президент.

По его словам, «достаточно только взглянуть на развращенный характер режима КНДР, чтобы понять ядерную угрозу, которую он может представлять Америке и ее союзникам».

Подчас складывалось впечатление, что на сей раз лирическим отступлениям уделяется больше внимания, чем обычно. Некоторые эксперты даже предположили, что сделано это было специально для того, чтобы не дать демократам освистать президента



Обещание бороться с ИГ *

Трамп пообещал и впредь продолжать бороться с террористической группировкой «Исламское государство»*. «Год назад я обещал сотрудничать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ* с лица земли. Сейчас, через год, я с гордостью могу сообщить, что коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем ИГ*», — сказал он.

Глава Белого дома признал, что «гораздо больше работы в этом направлении еще предстоит проделать», и пообещал, что США «продолжат бороться до полного поражения ИГ*».

Наряду с этим, президент потребовал от Конгресса достаточно средств для этой борьбы.

«Я прошу конгресс обеспечить, чтобы в нашей битве против ИГ* и «Аль-Каиды»** у нас по-прежнему было все, чтобы задерживать террористов, где бы мы их ни настигли», — сказал он.

«У наших военных в Афганистане теперь новые правила. Их позициям больше не мешают искусственные сроки, и мы больше не будем раскрывать свои планы нашим врагам»



Гуантанамо не будет закрыта

Одной из немногих новостей в обращении Трампа стало то, что он решил отказаться от объявленных президентом Браком Обамой планов закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.

«Я только что подписал указ, предписывающий министру обороны (Джеймсу) Мэттису пересмотреть нашу политику по содержанию под стражей военных преступников и оставить в действии тюрьму в Гуантанамо», — сказал Трамп.

По его словам, «в прошлом мы бестолково отпускали сотни опасных террористов лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, включая лидера ИГ* аль-Багдади».

Афганистан без сроков

Еще одной новостью можно считать и объявление о том, что теперь американские военнослужащие в Афганистане будут там находиться неограниченное время.

«У наших военных в Афганистане теперь новые правила. Их позициям больше не мешают искусственные сроки, и мы больше не будем раскрывать свои планы нашим врагам», — сказал Трамп.

Секвестр отменить, арсенал перестроить

Трамп остался верен идее поддержки Вооруженных сил и укрепления позиций США в мире с помощью армии. В этой связи он призвал Конгресс «положить конец опасному сокращению военного бюджета и полностью профинансировать наши замечательные Вооруженные силы».

Одним из этапов в этом процессе он назвал модернизацию и перестройку американского ядерного арсенала — «продолжая надеяться на то, что нам никогда не придется его применять, нужно все же создавать его настолько мощным, чтобы можно было сдерживать любые акты агрессии», — сказал президент.

Он выразил надежду на то, что «когда-нибудь наступит чудесный момент, и страны мира вместе решат уничтожить ядерное оружие». Однако, по его словам, «сейчас мы еще не находимся в этой точке».

Трамп не был бы Трампом, если бы не уколол своего предшественника Барака Обаму: «...Мы отменили катастрофическую программу Obamacare»



Экономика растет, налоги снижаются

По законам жанра первую — и основную по времени часть — обращения Трамп посвятил делам внутренним. Он сообщил собравшимся об экономическом росте, которого удалось добиться его администрации, о преобразованиях в регулятивной сфере, потребовал от Конгресса $1,5 трлн на развитие инфраструктуры.

Особое внимание президент уделил основному, с его точки зрения, достижению за год у власти, а именно реализации налоговой реформы. Он упомянул о сокращении корпоративного налога с 35% до 21%, пообещал, что отныне американцы будут приносить больше денег домой, поскольку им придется платить меньше налогов.

И конечно же, Трамп не был бы Трампом, если бы не уколол своего предшественника Барака Обаму. «Мы ликвидировали особенно жестокий налог, который обрушивался, прежде всего, на тех, кто зарабатывает меньше $50 тыс. в год, заставляя их платить штрафы только потому, что они не в состоянии покупать предписанные правительством медицинские страховки. Мы отменили катастрофическую программу Obamacare», — сказал Трамп.

Слезы на глазах

Соблюдая традицию, Трамп добавил в свое выступление элемент сентиментальности. Так делали и его предшественники, приглашая в зал Конгресса «простых американцев», истории которых могут задеть за живое. Но было ощущение, что на сей раз лирическим отступлениям уделяется больше внимания, чем обычно. Некоторые эксперты даже предположили, что сделано это было специально для того, чтобы не дать демократам освистать президента.

Трамп аплодировал бравому военнослужащему, приглашенному с женой и крохотным ребенком, который мирно спал на груди у мамы. Он просил зал подняться, приветствуя родителей двух девочек, убитых два года назад бандитами.

Но, пожалуй, наибольших почестей удостоился уроженец КНДР, ныне живущий в США. По словам Трампа, он голодал, в юности пытался украсть из товарного вагона немного угля, чтобы купить еды, но в результате несчастного случая попал под поезд. В зал заседаний Конгресса он пришел на костылях. И когда этот зал ему аплодировал — плакал.

На разных языках

Конгрессмен Джозеф Кеннеди

Фото: wbur.org

Совсем иную картину о положении страны нарисовали в своем ответном послании республиканцу Трампу представители Демократической партии. Даже сложилось впечатление, что президент и его оппоненты говорят о положениях в разных странах.



«Наше правительство не может работать. Россия глубоко вторглась в наши выборы, Министерство юстиции ущемляет гражданские права», — сказал в ответном слове, произнесенном в глубинке Массачусетса, член Палаты представителей от этого штата конгрессмен Джозеф Кеннеди.

По его словам, «можно было бы назвать происходившее за последний год хаосом, но это было бы очень просто». «На самом деле, — сказал 37-летний представитель легендарного американского политического клана***, — все гораздо глубже. Эта администрация целит не только в законы, которые нас защищают, но и в саму идею о том, что мы все имеем право на эту защиту».

* «Исламское государство», ИГ — организация, запрещенная в России как террористическая

** «Аль-Каида» — организация, запрещенная в России как террористическая

*** Джозеф Патрик Кеннеди III — внук сенатора и бывшего генерального прокурора Соединенных Штатов Роберта Кеннеди, внучатый племянник президента Джона Ф. Кеннеди и сенатора Теда Кеннеди

ПОДМЕНА СПИСКОВ

Шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что имена в «кремлевском докладе» были заменены в последний момент. Заявление Ослунда опубликовано на сайте организации. Ослунд и другие ее эксперты готовили свои рекомендации по критериям отбора кандидатов в «кремлевский список». «В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно, — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — говорится в сообщении. Ослунд отметил, что чиновник еще и «высмеял» работу экспертов, готовивших «кремлевское досье».