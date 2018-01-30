Забастовщиков решили не отпускать





Фото: Twitter / @vilya1518



Прошедшие в воскресение акции сторонников Алексея Навального в этот раз не привели к многочисленным задержаниям. Во многих крупных городах, в том числе Москве и Петербурге, они прошли относительно мирно, несмотря на отсутствие согласования. Тем не менее начавшиеся в день акции задержания сотрудников ФБК и штаба Навального продолжались и в последующие дни.

Ведущих взяли по прилету

Во вторник, 30 января, в аэропорту были задержаны пресс-секретари Навального и его штаба, а по совместительству ведущие передач на «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш. Оба работали в резервной студии во время акции 28 января и комментировали съемки с мест митингов и шествий. В день задержания они возвращались в Москву, однако сначала их начали с особой тщательностью проверять таможенники, а потом задержали сотрудники полиции. Вместе с ними была досмотрена продюсер канала Оксана Баулина, однако ее задерживать не стали.

Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш

Фото: Twitter / @IoannZH



Вечером стало известно, что Ярмыш и Шаведдинов остаются в ОВД «Даниловский» до суда, который должен пройти на следующий день. Как написал в своем микроблоге Twitter сам Руслан Шаведдинов, полицейские составили на них протокол по ст. 20.2 ч. 8 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).



Ведущие «Навальный Live» отреагировали на задержание с юмором. Ярмыш отметила, что ее ни разу не задерживали ни на одном митинге. «Все происходящее воспринимаю как удивительное открытие», — написала она в своем микроблоге Twitter.

Шаведдинов, сидя в ОВД, писал, что полицейские в отделении «жалуются на низкую зарплату, и как их это все достало». После того как стало известно о том, что им придется провести ночь в ОВД, он заметил: «Формально есть все основания отпускать нас с повестками, но обида сотрудников полиции сильнее, чем закон».

Полиция вошла в кадр

Задержания ведущих интернет-трансляции митинга начались еще в воскресенье. Ведущими первого выпуска были журналисты Дмитрий Низовцев и Елена Малаховская. Уже утром в офис ФБК, где была организована трансляция, пришли сотрудники полиции, которые вскрыли помещения офиса при помощи «болгарки». Ведущие при этом продолжали читать новости, параллельно комментируя происходящее. В эфире было слышно даже, как заходят в студию полицейские, однако на этом эфир пришлось прервать по требованию сотрудников МВД.

Шаведдинов писал, что полицейские в отделении «жалуются на низкую зарплату, и как их это все достало». Узнав, что придется провести ночь в ОВД, он заметил: «Формально все основания отпускать нас с повестками, но обида сотрудников полиции сильнее, чем закон»



Формальной причиной прихода сотрудников МВД, по их же словам, был звонок от ведущего Низовцева о заложенной в помещении бомбе. Помимо них были задержаны режиссер прямого эфира, двое юристов фонда, а также менеджер ФБК в Москве. Всех задержанных доставила в тот же ОВД «Даниловский».

Не смартфон, а «бомба»

Как сообщил штаб Навального, Низовцеву предъявили обвинение в сокрытии взрывного устройства в смартфоне. В итоге 29 января Симоновский суд арестовал его на 10 суток. Его коллега по эфиру, согласно решению суда, отделалась штрафом в размере 1 тыс. рублей (такое решение было принято потому, что у нее есть малолетний ребенок).

Дмитрий Низовцев, ведущий новой

программы новостей на «Навальный LIVE»,

и юрист Иван Жданов в суде

Фото: Twitter / @teamnavalny



Ранее 15 суток ареста получил член федерального штаба Навального Николай Ляскин. Он был признан виновным в повторном нарушении правил участия в массовой акции. В день акции Ляскин опубликовал твит, в котором была ссылка на видео Навального, призывавшего выходить на акцию. Поскольку акция была несогласованной, действия Ляскина расценили также как призыв участвовать в несанкционированном мероприятии. В итоге задержали политика, вытащив из маршрутного такси возле дома.



Те же 15 суток и по той же статье получил координатор московского штаба Сергей Бойко. Всего же в результате акций 28 января были задержаны 350 человек (данные «ОВД-Инфо»), однако большую часть сразу отпустили. В том числе самого Навального, задержанного на Тверской.

По другому сценарию шли задержания в результате акций сторонников Навального 7 октября прошлого года. Тогда в столице никого не задержали. Всего же по данным «ОВД-Инфо» были задержаны около 290 человек — больше всего в Ярославле (57) и Санкт-Петербурге (68). Еще до акции 20 суток ареста получили Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков, поэтому в протестных мероприятиях они участия не принимали.