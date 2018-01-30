210 путинских

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Вся президентская рать

Администрация США в исполнение закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в понедельник, 29 января, передала в Конгресс так называемый «кремлевский доклад» Минфина США с подробным перечнем бизнесменов и чиновников, близких к президенту Владимиру Путину и правящему режиму. Основной критерий попадания в перечень, составленный Минфином США, это близость к российскому режиму и личное состояние (начиная от $1 млрд), говорится в докладе. Обнародована только открытая часть доклада, состоящая из 210 фамилий.



Следуя указанному принципу, Минфин США внес в список премьер-министра России Дмитрия Медведева, всех его заместителей (в том числе Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Дмитрия Рогозина, Ольгу Голодец), остальных министров и глав федеральных ведомств и агентств. В докладе упоминаются фамилии руководящих сотрудников президентской администрации (Антон Вайно, Алексей Громов и другие), помощников президента (Владислав Сурков и пр.) и нескольких советников, включая Сергея Глазьева, омбудсмена Михаила Федотова, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

В перечень вошли главы Совета Федерации и Госдумы (Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин), руководители СВР и ФСБ (Сергей Нарышкин и Александр Бортников) и других служб и агентств. В «кремлевском докладе» также упоминаются большинство глав госкомпаний и госкорпораций (включая ВТБ, Сбербанк, РЖД), глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, глава «Русснефти» Михаил Гуцериев и его сын Саид Салам, глава Росатома Сергей Кириенко, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, председатель совета директоров Банка «Россия» Юрий Ковальчук, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф и главы других крупных полугосударственных компаний.

В «списке олигархов», среди прочих, стоят фамилии Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Евгения Касперского, Вагита Алекперова, Олега Дерипаски, Владимира Потанина, Михаила Прохорова, Аркадия и Бориса Ротенберга, Геннадия Тимченко, Олега Тинькова, Виктора Вексельберга, Михаила Фридмана и Петра Авена.

В «СПИСКЕ ОЛИГАРХОВ», СРЕДИ ПРОЧИХ, СТОЯТ ФАМИЛИИ АЛИШЕРА УСМАНОВА, РОМАНА АБРАМОВИЧА, МИХАИЛА ПРОХОРОВА, ОЛЕГА ТИНЬКОВА, ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА, МИХАИЛА ФРИДМАНА И ПЕТРА АВЕНА



Некоторые из них уже находились под санкциями, что отмечено звездочками. Впрочем, несмотря на внушительность списка, в докладе подчеркивается, что это всего лишь список и что он пока что не предполагает никаких санкций против тех, кто не попал в санкционные списки ранее.

Кто не попал

При этом в списке отсутствуют несколько влиятельных бизнесменов и должностных лиц. Здесь нет председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Нет и председателей высших российских судов. Нет глав государственных телеканалов и директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, уже попадавшего под санкции. Как нет и других телевизионных пропагандистов, в том числе Владимира Соловьева, тоже побывавшего в прежних санкционных перечнях. Нет руководителей провластных партий и прочих политиков и общественников, за исключением глав двух палат парламента.

США включили в список главу Сбербанка

Германа Грефа, а вот его давний коллега, глава

«Роснано» Анатолий Чубайс, этой участи избежал

Фото: gaidarforum.ru



В списке есть Кирилл Шамалов, до недавнего времени считавшийся зятем Путина (мужем его предполагаемой дочери Катерины Тихоновой), но нет его отца и партнера по бизнесу Николая Шамалова (совладельца Банка «Россия»), которого относят к числу ближайших друзей Путина.



Отсутствуют в списке и близкие к Путину мультимиллионеры, которых считают номинальными владельцами кремлевского капитала — в том числе уже попадавших под санкции США Сергея Ролдугина и Петра Колбина.

Слишком долго ждали

Новостей из Вашингтона в понедельник 29 января в Москве ждали до поздней ночи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков делал вид, что ничего не происходит, а американский посол в РФ Джон Хантсман обещал, что все будет хорошо. «Сама публикация списка, она ничего не означает», — заверил Песков журналистов, пообещав, что Кремль проанализирует ее последствия и постарается защитить интересы российских компаний. Впрочем, он дал понять: в Москве считают публикацию так называемого «кремлевского доклада» прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

В перечне нет председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Нет глав государственных телеканалов и директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, уже попадавшего под санкции. Как нет и других телевизионных пропагандистов



Со своей стороны посол Хантсман пытался cмягчить накал страстей: «Что важно в отношениях США и России — это то, как мы движемся вперед, не нужно оглядываться назад. У нас был сложный год, возможно, самый сложный из всех. 2018-й должен был лучше». Посол добавил, что «в США и России еще предстоит много совместной работы, чтобы мир стал лучше».

Под самый вечер широкой публике было сообщено, что Госдепартамент передал Конгрессу доклад об эффективности американских санкций против Москвы. Однако информация даже об этом докладе была опубликована очень обыденно, уже в то время, когда федеральные ведомства в Вашингтоне закрылись. Когда корреспондент NT позвонил в пресс-службу Министерства финансов с просьбой подтвердить, что документ был действительно представлен, дежурный ответил, что все уже ушли домой и на звонки будут отвечать только завтра.

Первым о долгожданном событии сообщил сенатор Бен Кардин — старший демократ в комитете по иностранным делам. Он отметил, что администрация «проинформировала Сенат» по вопросу российских санкций. Правда, от предоставления деталей законодатель отказался.

Потерянные миллиарды

Наконец, комментариями разродился Госдепартамент. «Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA) и его реализация позволяют сдерживать сделки по продаже российского оружия», — заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт. По ее словам, «с момента принятия законодательства иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных сделок по приобретению российских вооружений на несколько миллиардов долларов».

В список попал Кирилл Шамалов (считавшийся

зятем Путина), но нет его отца и старшего

партнера по бизнесу Николая Шамалова

(считающего другом Путина) Фото: charter97.org



Ранее же сообщалось, что вместе с «кремлевским докладом» с 29 января в соответствии все с тем же CAATSA должны начать действовать новые ограничительные меры против 33 российских организаций, объявленные 26 октября 2017 года. Большинство из этих организаций представляют собой сектор ОПК.



Другой представитель Госдепартамента, просивший не называть его имени, отметил, что результаты предпринятых усилий еще только начинают становиться осязаемыми, поскольку крупные военные сделки обычно связаны с продолжительными сроками реализации. «В этом плане, если закон работает, то он фактически становится инструментом сдерживания, и в санкциях в отношении отдельных компаний и лиц нет необходимости», — сказал чиновник.

Также он отметил, что дополнительные детали содержатся в секретном докладе Конгрессу.

В Госдепартаменте подчеркнули, что санкции в отношении России будут продолжаться до тех пор, пока ее действия в мире не изменятся. Там также предупредили, что новые санкции могут коснуться не российских компаний как таковых, а их иностранных партнеров, которые осуществляют с ними сделки в сфере военной торговли. В ведомстве указали на то, что ряд предупреждений по этому поводу уже послан.

Два отчета

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Ему не оставалось ничего иного: документ был одобрен абсолютным большинством голосов членов Палаты представителей (419 против троих) и сенаторов (98 против двоих).

Бизнес-омбудсмен, глава Парти роста

Борис Титов оказался единственным кандидатом

в президенты на выборах-2018, включенным

в перечень Минфина США Фото: kremlin.ru

Закон обязывал Министерство финансов США вместе с директором Национальной разведки и госсекретарем представить до февраля в профильные комитеты Конгресса два детальных отчета. Первый — список олигархов и высших должностных лиц, близких к российскому режиму. Кроме того, в него должны войти сведения о «полугосударственных компаниях», включая информацию об их роли в российской экономике, владельцах, бенефициарах и активах за рубежом (о том, как шла работа над санкционными списками — читайте интервью NT с Андерсом Ослундом, который возглавлял одну из формировавших списки групп в рамках вашингтонского исследовательского центра The Atlantic Council). Второй отчет должен содержать информацию о последствиях возможного запрета на инвестиции в российский госдолг. Но об этом, втором, докладе, пока ничего не сообщается.

Последствия для фигурантов списка

То, что обнародование «кремлевского доклада» не приведет к автоматическому наложению санкций против тех, кто оказался в списке, американские СМИ писали еще осенью. Однако предполагалось, что он существенно затруднит для них любого рода международную деятельность — инвестиционную, банковскую и финансовую. Писали, что даже обычная туристическая поездка может оказаться для них весьма проблематичной.

Неслучайно стали появляться сообщения об атмосфере страха и беспокойства среди живущих или инвестирующих за рубеж российских олигархов: в последние месяцы они вложили немало средств, чтобы узнать, кто именно попадет в списки. Писали и о том, что эти панические настроения превратили близость к президенту РФ Владимиру Путину «токсичным активом». The New York Times цитирует Майкла Капуто, бывшего советника Трампа во время его избирательной кампании, а ныне — консультанта многих россиян по коммуникациям: «Я никогда не сталкивался с таким уровнем шумихи. Этот отдаленный гром, фон которого мы слышим, — это десятки российских олигархов нанимают на работу и загружают лучших американских адвокатов».

ТО, ЧТО ОБНАРОДОВАНИЕ «КРЕМЛЕВСКОГО ДОКЛАДА» НЕ ПРИВЕДЕТ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ НАЛОЖЕНИЮ САНКЦИЙ ПРОТИВ ТЕХ, КТО ОКАЗАЛСЯ В СПИСКЕ, АМЕРИКАНСКИЕ СМИ ПИСАЛИ ЕЩЕ ОСЕНЬЮ. ОДНАКО ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО ОН СУЩЕСТВЕННО ЗАТРУДНИТ ДЛЯ НИХ ЛЮБОГО РОДА МЕЖДУНАРОДНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИНВЕСТИЦИОННУЮ, БАНКОВСКУЮ И ФИНАНСОВУЮ



Все это время в прессу попадали только спекуляции о том, будет ли список обнародован или останется закрытым для общественности (может быть любой вариант) и сколько в нем может фигурировать людей (по разным домыслам, от 40 до 400 человек). The Bell сообщал, что одним из критериев определения близости бизнесмена к российским властям может быть факт получения им или его компаниями масштабной господдержки — примерно от $300 млн.

Будет только хуже

Слова Дмитрия Пескова о желании американцев повлиять c помощью «кремлевского доклада» на ход российских выборов, уверены эксперты, не столь уж далеки от истины. Само попадание в этот список, даже и не предусматривающий никаких ограничительных мер, должно оказать психологическое давление на российскую верхушку.

Cенатор-демократ Бенджамин Кардин в интервью The New York Times высказал уверенность, что этот доклад заставит некоторых в России серьезно задуматься: «Мне кажется, выход этого «доклада» вызывает ужас у тех, кто не хочет быть в списке или каким-то образом ассоциироваться с режимом Путина».

«Их волнение надо использовать для того, чтобы стало совершенно ясно, что агрессия Путина будет иметь последствия для российской элиты», — сказал изданию Дэниел Фрид, эксперт Atlantic Council, вместе с Андерсом Ослундом разрабатывавший критерии попадания в санкционный список.

С тех пор, как президент Трамп занял Белый дом, Россия приобрела совершенно особое место в американской политике, напоминает Матье Булег, эксперт по России британского Королевского института международных отношений Chathamhouse. Россия стала для американцев не просто еще одним «государством-изгоем», но еще и больным местом в вопросах внутренней политики из-за постоянно идущего расследования о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. Как бы Трамп лично ни относился к Путину, политический и военный американский истеблишмент видит в России угрозу национальным интересам страны и демократическим ценностям западного мира, государством, сознательно пытающимся внести дисбаланс в послевоенную мировую систему, дестабилизировать и разбалансировать Запад.

«Ухудшение американо-российских отношений увеличивает возможность тактических ошибок и провокаций, от которых может вспыхнуть военное противостояние. Потенциальным спусковым крючком может стать любое рутинное происшествие: российские самолеты, облетевшие натовские надводные корабли в Черном и Балтийском морях; непрофессиональный воздушный перехват в сирийском небе; демонстрация силы и военные учения в соседних странах со странами НАТО», — пишет Булег в комментарии, вышедшем на днях.

«В такой ситуации и c учетом того, кто стоит во главе Москвы и Вашингтона и общего расстройства работы системы международных институтов, американо-российские отношения могут только ухудшаться», — уверен Матье Булег. Вопрос «до какой степени» в этой ситуации остается открытым.