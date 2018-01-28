Парад «снегоуборочной техники»





Фото: Дарья Миколайчук

«Забастовку избирателей» во Владивостоке местные власти не согласовали, сославшись сначала на демонтаж елки, а затем, когда ее убрали, — на проведение уборки льда на центральной площади города. В качестве альтернативы горадминистрация вначале предложила «гайд-парк» у Дома молодежи, но в итоге и там, судя по документам, должны были пройти «мастер-классы для детей по вышивке и бисероплетению» — это на улице и при температуре –15 °С.

Несмотря на запрет властей, активисты штаба Навального призвали жителей Владивостока выйти на центральную площадь города. Митинг быстро перешел в мирное шествие по улицам Владивостока, в котором, по оценкам организаторов, приняли участие около 250 человек.







Фото: Дарья Миколайчук

Цирк на льду

Фото: Дарья Миколайчук

Центральную площадь перекрыли еще утром 28 января — разбросали по ней лед (как выяснили активисты штаба Навального при помощи данных, полученных с городских веб-камер видеонаблюдения, лед привезли и раскидали лопатами ночью неизвестные люди) и поставили по периметру ограждения с табличками «Осторожно, работает техника». После полудня возле груд разбросанного льда выстроились около двадцати единиц техники — тракторы с ковшами. Но уборка льда все откладывалась. К двум часам к ограждениям стали подтягиваться митингующие.







Фото: Дарья Миколайчук

«Если завтра нам скажут стоять вот за этим домом, то послезавтра мы из дома выйти не сможем без разрешения, как в Северной Корее»



Активист Влад Потапов называет происходящее «цирком»: «Они сами же накидали лед и сами же начали его убирать. Точнее, не убирают, а стоят и ждут. Муниципальные рабочие как рабы, им приказали!» По мнению Потапова, никакого смысла в мирном шествии, как предлагают организаторы акции, нет, надо прорываться через ограждения на площадь и митинговать там: «Если завтра нам скажут стоять вот за этим домом, то послезавтра мы из дома выйти не сможем без разрешения, как в Северной Корее», Однако волонтеры штаба Навального убеждают Потапова, что забастовка должна быть мирной. После чего призывают ее участников отправиться «на прогулку».

«Власть боится разговоров о ненастоящих выборах и организовала ненастоящую уборку льда»



Шествие проходит по центральным улицам Владивостока, люди скандируют «Мы здесь власть», «Выборы без выбора», «Выборам — бойкот, мы — не скот». Автомобилисты сигналят в знак поддержки. «Я видел такое в последний раз в 2011-м», — говорит один из прохожих. Тут и там видны автозаки с ОМОНом и полицейские машины, но никого не задерживают.





Шествие проходит по центральным улицам Владивостока Фото: Дарья Миколайчук

Фото: Дарья Миколайчук

После того как митингующие после «прогулки» возвращаются на площадь, неожиданно начинает работу снегоуборочная техника — тракторы движутся по кругу (убирать-то почти нечего), один из их пытается раздавить ковшом небольшой кусочек льда на асфальте. Толпа смеется. «Тракторы из цирка!» — кричат протестующие и сдвигают ограждения, отделяющие их от техники. Потом люди выходят в центр площади с плакатами, вокруг них кружат тракторы, одному из них митингующие перекрывают дорогу, но после короткой перебранки с водителем расходятся.

Под прессом

«Власть боится разговоров о ненастоящих выборах и организовала ненастоящую уборку льда», — комментирует ситуацию активист Дмитрий Зубарев. По его мнению, задержаний на акции во Владивостоке не было, потому что «не поступила команда из Кремля».

Но это не значит, что никто из ее участников не будет привлечен к административной ответственности. «Риск быть задержанным будет сохраняться еще долго, возможно, целый год», — считает Зубарев, поясняя, что полиция снимала акцию на видео.

Да и в целом сотрудники штаба Навального во Владивостоке считают, что могут смело претендовать на звание «одних из самых прессуемых» в стране. Еще 12 января среди волонтеров начались массовые задержания за «незаконную агитацию», в отношении активиста Никиты Панфилова начато разбирательство из-за репоста об акции 28 января, квартиры других активистов, по словам волонтеров, прослушивает ФСБ, а в самом штабе прошли обыски. Однако сдаваться они не намерены и, если власть начнет преследовать участников митинга 28 января, обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.