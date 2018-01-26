Навстречу выборам





Пресс-конференция, посвященная подготовке партии КПРФ к выборам президента России в марте 2018 года, 16 января 2018 года Фото: kprf.ru

Золотые слова

Чего мы ждем от политиков? Разного мы ждем от политиков, но, прежде всего, мы ждем от политиков честности. Все время политики нас обдурить пытаются, как правило — без успеха, но пытаться не перестают. Это и обижает, и утомляет одновременно.

Тем дороже каждый случай демонстрации политической честности. В начале недели снялся с президентских выборов Роман Худяков. «Ой, а кто это?» — удивится, возможно, читатель. Да какая вообще разница, кто это, хотя, наверное, стоит упомянуть, что шел он в президенты от партии «Честно». Честно-честно, так и называется партия, и не спрашивайте, что это. Они сами не знают. Здесь важны не детали, важна мотивировка.

«Мы должны объединиться вокруг единственного кандидата Владимира Путина», — заявил Роман Худяков. Вот эти слова про «единственного кандидата» — они дорого стоят. Все, конечно, и так знают, что в предстоящих выборах участвует только один кандидат, но впервые об этом вслух говорит политик, сумевший к тому же собрать 105 тыс. подписей избирателей.

Но и это совсем не предел политической честности. Вслед за Худяковым снялась с выборов журналистка Екатерина Гордон (сейчас начнется: «Ой, а она что, тоже выдвигалась?»). Сказала, что не хочет участвовать в шоу и фарсе. На что глава ЦИК РФ Элла Памфилова резонно возразила: «Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала… Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать… Логики не вижу».

Золотые слова, Элла Александровна, лучше не скажешь.

Явка обязательна

Но чтобы выборы прогремели по-настоящему и потешили сердце единственного кандидата, нужно еще, чтобы народ на них валом валил. Усилий для этого специальные люди прилагают немало. Со всей страны приходят вести о подвигах и достижениях борцов за явку.

В Нижнем Тагиле руководителям вузов и ПТУ (то есть колледжей и пансионов, конечно, простите за оговорку) разослали бумагу об обязательном участии студентов во встрече с представителем администрации, посвященной повышению явки. В документе говорится: «Просьба к директорам отправить от каждого техникума\колледжа\вуза в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 2–3 студентов, имеющих лидерские способности, неординарный авторитет среди молодежи, способных повести за собой молодежные группы, хакеров, рокеров и т.д. Просьба не посылать организованную мотивированную молодежь, председателей студенческих советов, положительных лидеров, старост, которые уже известны в своей среде». Активистам доверия нет, зато хакеры в моде. Выбрали Трампа — выберем и Путина!

Руководителям предприятий рассылают методички, как правильно мотивировать сотрудников, их родственников и знакомых на участие в выборы. Сколько должно быть «касаний», сколько «мягких мотивирующих встреч» и сколько — «жестких». Чувствуется профессиональный, почти научный подход



В школах по всей России учителя выясняют у детей — придут ли родители на выборы и за кого собираются голосовать (хотя это-то как раз не важно, победит тот, кому победить положено, важно, чтобы родители дошли до участков). В Нижегородской области руководителям предприятий рассылают методички, в которых разъясняется, как правильно мотивировать сотрудников, их родственников и знакомых на участие в выборы. Сколько должно быть «касаний», сколько «мягких мотивирующих встреч» и сколько — «жестких». Надо надеяться, хоть бить не будут, а пишут вот что: «Задача для каждого референтного лица — обеспечить участие всей своей группы (25–30 человек), а также членов их семей в голосовании 18 марта 2018 года». Тут уже чувствуется профессиональный, почти научный подход.

Союз журналистов России учредил специальный конкурс: «Главная тема конкурса — «Почему я иду на выборы?» В своих материалах, журналисты/представители средств массовой информации должны попытаться ответить на этот вопрос». Обещают премии. Дерзайте, коллеги. Хотя слово «попытаться» и намекает, что руководство СЖР терзают смутные сомнения — то ли в умственных способностях журналистов, то ли в том, что внятный ответ на поставленный вопрос в принципе возможен.

Но все же как-то это все мелко. Отчего бы не подключить Росгвардию? Не сочинить доходчивые методички? «В 8:00 первый дом квартала блокируется по периметру, жители организованно грузятся в автозаки и доставляются на избирательный участок по месту прописки. В 9:00 второй дом квартала...» Ну, и так далее. Чтобы и явка была достойной, и граждане узнали, что такое «жесткие мотивирующие встречи». Ну, если кто-то до сих пор не сообразил.

Перегибы на местах

В Казани ловят опасных злоумышленников. Опасные злоумышленники, как сообщает полицейский протокол, «посредством топтания ногами изобразили на снегу перед Кремлем» надпись «Воры». Надпись громадная, хоть со спутника рассматривай, да еще и появилась накануне визита в столицу Татарстана единственного кандидата. Надпись, конечно, уничтожили, а вот негодяев поймать пока не удалось. Хотя полиция преступников ищет с энтузиазмом.

Вот только точно ли они преступники? Если уж все теперь в стране ради явки, то разве это короткое слово не может считаться ярким, энергичным и точным лозунгом, способным мотивировать граждан к походу на избирательные участки? Просто чтобы поддержать единственного кандидата.

Он ведь как раз, писали в газетах, и собирался выступить «вместе с народом против зарвавшихся властей».

Впрочем, возможно, полиция за тем и ищет авторов надписи, чтобы наградить. За активную работу в ходе избирательной кампании.

Весна идет

И напоследок — совсем короткое сообщение. Известно, что перед выборами власть всегда старается жизнь граждан хоть как-то, да облегчить. Задобрить электорат, умаслить сомневающихся. Вот и сейчас тоже. «Российская газета», печатный орган правительства РФ, сообщает: «Россиянам отменят наказание за сбор валежника».

Оттепель!

И, кстати, да, сейчас это уголовка, до двух лет. Берегите себя.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ



76% россиян доверяют президенту Путину

27% стали в последнее время доверять ему еще больше

67% готовы проголосовать за него

Источник: ФОМ, январь 2017 года

