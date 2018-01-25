Каминг-аут председателя Костина

Настало время театрального сбрасывания масок и череды индивидуальных и коллективных каминг-аутов. После того, как впервые с 1956 года официальное лицо СССР–России заявило о пользе и правомерности сталинских репрессий (см. «Каминг-аут директора Бортникова»), казалось, уже ничто не может всерьез удивить. Но тут борьбу группы товарищей за реабилитацию генералиссимуса возглавил министр культуры Мединский, запретивший прокат фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Объяснить это всего лишь фрустрацией от поражения от мишки Паддингтона невозможно, хотя битва с прокатчиками психологически объяснима: министр на ней самоутверждается, это его личная «Матильда» — не на жизнь, а на смерть в преддверии неизбежного перетряхивания правительства.

Еще один значимый каминг-акт произошел на Давосском экономическом форуме — атмосфера «Волшебной горы» Томаса Манна всегда действовала совершенно особым образом на российских чиновников. Но если раньше здесь объявлялись важнейшие решения, Россия предъявляла миру свою мягкую силу, то сейчас она ведет себя на высоте 1500 метров как bête noire и enfant terrible. Вполне в соответствии с имиджем персонажей «Острова сокровищ», романа, который Роберт Льюис Стивенсон написал именно в Давосе. Как в воду швейцарских озер глядел…

Костин сознательно обостряет дискурс, неофициально заявляя официальную позицию России, хотя едва ли кому-то от этого тепло или холодно — санкции все равно будут расширены



На этот раз главным событием по российской части оказалось даже не манипулирование цифрами со стороны вице-премьера Аркадия Дворковича — в его речи реальные доходы граждан начали странным образом расти, а Россия вышла из рецессии в тот самый момент, когда аналитики заговорили о возвращении к ней. В конце концов, зампреду правительства положено источать оптимизм, даже если он противоречит данным Росстата. Свой каминг-аут — в ожидании новой волны американских санкций — осуществил глава одного из важнейших государственных параллельных бюджетов, глава ВТБ Андрей Костин: Запад давит на Россию с целью смены правительства и президента, начнется гонка вооружений, послам США и России пора возвращаться домой, санкции — это объявление войны, и они противозаконны, назначать их по степени близости к президенту — неправильно, сами они — атака на российской общество.

Это был, конечно, лукавый и хорошо темперированный каминг-аут. Российские «элиты» готовятся к новой, очень серьезной волне американских санкций, которые носят персональный характер и, как круги по воде, могут затронуть множество компаний. Костин сознательно обостряет дискурс, неофициально заявляя официальную позицию России, хотя едва ли кому-то от этого тепло или холодно — санкции все равно будут расширены.

Нет больше никаких «Вопросов экономики» — есть только «Проблемы политики» или даже «психоаналитики»



Разумеется, коллективный Запад при всей действительно случающейся неадекватности оценок вовсе не считает, что с помощью санкций можно сместить Путина. Конечно, большинство россиян по-прежнему полагает, что американские санкции направлены не против отдельных лиц и компаний, а против России в целом. «Элиты», привыкшие считать, что «государство — это мы», теперь, судя по словам Костина, идентифицируют себя еще и с обществом. Людей с доходами государственных олигархов можно назвать «обществом», но лишь в значении «сообщество» — это субъекты финансирования строительства фортификационных сооружений в осажденной крепости, заложники в которой — все граждане страны, испытывающие стокгольмский синдром по отношению к тем, кто их в заложники взял, то есть коменданту крепости и его ближнему кругу.





Глава ВТБ Андрей Костин Фото: Flickr / Moscow Urban Forum



Этот режим берет в заложники и собственные элиты. Им в случае распространения на них санкций решительно нечего терять — придется донашивать себя невыездных: раньше партком не выпускал, теперь обком (вашингтонский) не пускает. Так и силовикам нельзя отдыхать в странах, сильно отличающихся от Туркменистана, — тоже способ привязывания к себе силовых элит и воспитания в них ожесточения против Запада и его «агентов».

В логике Костина американцы хотят поссорить бизнес-элиты и Путина. Что и может привести к смене режима. Государственный банкир переоценивает одновременно коварство американских недоброжелателей — так далеко их мыслительный процесс не распространяется — и воинственность и храбрость российского бизнеса. Он может быть недоволен Путиным — и, деликатно выражаясь, есть за что, — но голосует в основном ногами и капиталами, которые уходят и уводятся.

Последовательное разрушение инвестиционного климата, действительно, может оставить без денег российский бизнес, но и Путина тоже. А почему должно быть иначе? Деньги идут туда, где они могут работать. Работать они могут там, где есть правила. Ничего этого российский политический режим обеспечить не может и, главное, не хочет.

Нет больше никаких «Вопросов экономики» — есть только «Проблемы политики» или даже «психоаналитики». И если санкции, которые, действительно, давали и дают консолидационный эффект (на нас нападают, а мы крепим ряды вокруг президента), вдруг начнут действовать обратным образом, в этом будут сами виноваты исключительно, по выражению Костина, «законно избранный президент великой страны» и его круг, как раз определяемый по степени близости к первому лицу.

Пока же этот круг еще и приплачивает за то, чтобы продать самого себя могучему китайскому соседу: ВТБ подписал соглашение с китайской энергетической компанией «Хуасинь» (China CEFC Energy company) на выделение кредита в размере €5 млрд для покупки акций «Роснефти». Скоро законно избранный президент великой страны в результате многократных «перепродаж России» превратится в губернатора Северного Китая, а на китайско-финской границе будет все спокойно.

Тогда-то и выйдем из рецессии, и начнется рост реальных располагаемых доходов населения.

* Постоянный колумнист NT, руководитель программы Московского центра Карнеги

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