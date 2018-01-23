Предвыборное раздвоение на Неве





Ректор Горного университета Владимир Литвиненко Фото: old.spmi.ru

На родине Владимира Путина процесс его избрания начался с конфуза. Желающих поучаствовать в этом оказалось так много, что в Петербурге одновременно появились сразу два предвыборных штаба лидера нации. Главным героем конфуза оказался ректор Горного университета Владимир Литвиненко, руководивший путинскими кампаниями в 2000, 2004 и 2012 годах. Он уже назначил пресс-конференцию, чтобы сообщить, что возглавит штаб и в этот раз. Но в последний момент вынужден был ее отменить.

Уравнение с тремя неизвестными

Вечером минувшей среды СМИ со ссылкой на одного из членов петербургского штаба сообщили, что его возглавят ветеран-общественник Василий Волобуев, гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня и 18-летняя студентка Анна Шуранова. Эти фамилии ничего не говорят не только обывателям, но и политизированной общественности. Ровно в это же время на сайте «Форпост-Северо-Запад», напрямую связанном с Владимиром Литвиненко, появилась новость, что начальником штаба Путина будет именно он. По версии сайта, ректора уже поздравил с этим замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В четверг Владимир Литвиненко назначил на пятницу свою пресс-конференцию. А в пятницу ее отменил и, якобы, вылетел в Москву. Никаких конкретных шагов по формированию штаба он не сделал — по крайней мере, об этом не известно.

В центральном путинском штабе в Москве ситуацию комментировали обтекаемо. Его сопредседатель Елена Шмелева заявила «Фонатнке.Ру», что «все те предложения, которые есть, фактически усиливают позицию друг друга, и фактически сейчас речь идет об оптимальной конфигурации для решения избирательных задач». И пообещала в ближайшие дни озвучить окончательное решение. Источники NT, близкие к федеральному штабу Путина, сообщали, что решение может быть объявлено в понедельник. Но объявления так и не случилось.

Конец прекрасной эпохи

Чтобы понять, как такое могло случиться, надо знать политическую историю Петербурга новейшего времени. С 2003 по 2011 год культурной столицей с комсомольским задором железной рукой управляла нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она полностью контролировала ситуацию в городе и местную «Единую Россию», поэтому выборы президента и преемника проходили четко. Исполнительная власть обеспечивала мобилизацию административного ресурса, единоросы — нужную степень надувания щек, Литвиненко выполнял скорее представительские функции (а штабом Медведева в 2008-м командовала сама губернатор). Сам штаб имел несколько уровней — политтехнологический и административный занимались серьезной работой, публичный — встречами доверенных лиц с трудовыми коллективами, флажками, цветочками и прочей ерундой.

Из этого, впрочем, не следует, что Владимир Литвиненко — не имеет достаточного влияния в городе. Наоборот, он относится к ближнему кругу Путина, участвует в решении вопросов между нефтяниками, как акционер «Фосагро» с состоянием более 1 миллиарда долларов входит в список Forbes и является богатейшим ректором России.

Единственное, что ему не удалось в жизни — так это воспитать дочь Ольгу. Литвиненко избрал ее в городской парламент от «Справедливой России», которую тогда финансировал. Но потом отец с дочерью поссорились, он отнял у Ольги ее дочку, а сама она сбежала за границу, подружилась с Михаилом Ходорковским и теперь призывает включить папу в санкционные списки. Некоторые считают, что скандал с дочерью подмочил репутацию ректора в глазах Кремля, что отчасти стало причиной нынешнего скандала.

Литвиненко избрал дочь в городской парламент от «Справедливой России», которую тогда финансировал. Но потом отец с дочерью поссорились, он отнял у Ольги ее дочку, а сама она сбежала за границу, подружилась с Михаилом Ходорковским и теперь призывает включить папу в санкционные списки



В 2011 году, перед осенними выборами в Думу и местное Законодательное собрание, Валентину Матвиенко убрали из города, так как ее рейтинг был таков, что тянул вниз даже «Единую Россию». Вместо нее губернатором был назначен кадровый чекист и глава Русского Афонского общества Георгий Полтавченко. «Единой России», впрочем, это не помогло — чтобы удержать свои и так довольно скромные позиции (37%), она пошла на откровенное переписывание избирательных протоколов.

Последовавшая за этим череда скандалов, в том числе изгнание вслед за Матвиенко близкого к ней лидера местной «Единой России» Вадима Тюльпанова, серьезно охладили отношения партии и Смольного. Поэтому в президентских выборах весны 2012 года партийцы задействовались в минимальной степени. Сам Полтавченко тоже интереса к ним не проявлял, а курирование административного ресурса осуществляли опытные в этих делах люди Матвиенко, временно возвращенные из небытия. Таким образом, в кампании 2012 года Литвиненко оказывался уже основным действующим лицом. И, как говорят, возможно, был ее спонсором.

Губернатор против спикера

Губернатор Сантк-Петербурга Георгий

Полтавченко Фото: site.ru

Дальнейшая жизнь показала: губернатор Георгий Полтавченко является сторонником идеи, что если ничего не делать, то все образуется само собой. Ему еще с прошлого года предрекают скорую отставку. В противовес ему новый лидер «Единой России» и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров оказался человеком невероятно активным и амбициозным. В прежние времена он в звании полковника преподавал в военном училище историю КПСС, а теперь стал искренне верующим. Полностью превратив городской парламент в казарму, Макаров потихоньку начинает откусывать полномочия у исполнительной власти. И, видимо, видит себя будущим губернатором. На пути к этой цели он, как считается, решил возглавить предвыборный штаб Путина.



Однако здесь возник ряд объективных трудностей. Во-первых, Путин дистанцируется от «Единой России», и если главный петербургский единоросс возглавит его петербургский штаб — это будет неправильно. Во-вторых, для администрации президента в регионах не существует никаких спикеров и парламентов. Есть губернаторы — они за все и отвечают. В том числе за выборы. Поэтому в АП сразу стали выстраивать коммуникации со Смольным.

Полностью превратив городской парламент в казарму, Макаров потихоньку начинает откусывать полномочия у исполнительной власти. И, видимо, видит себя будущим губернатором. На пути к этой цели он, как считается, решил возглавить предвыборный штаб Путина



Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров

Фото: zaks78.ru

Летом вице-губернатором по внутренней политике был назначен Константин Серов (кстати, имеющий в бэкграунде личный конфликт с Макаровым), который должен отвечать за выборы. Серов начал работать, ездил в Москву на Старую площадь на совещания, у него появились свои политтехнологи, усиленные в конце прошлого года людьми из столицы. То есть все шло к тому, что именно Смольный будет, как и во всех остальных регионах, отвечать за успешное избрание Путина.



Фактически эта команда уже начала работать, выполняя функции штаба, — ее усилиями, в частности, собирались подписи. Было арендовано помещение в бизнес-центре на Охте — далеко не самом центральном районе Петербурга, но зато по соседству со Смольным (этот адрес указан и на официальном путинском сайте). При этом формального начальника штаба не назначали. Городская общественность не сильно интересовалась тем, кто это будет. Периодически вспоминали о Литвиненко, но с тех пор, как стало понятно, что Макаров штаб не возглавит, интерес к этой истории угас ввиду ее непринципиальности.

Первоначально озвученная схема с тремя сопредседателями, скопированная с федеральной, выглядела вполне логично: они надувают щеки, а серьезные ребята из исполнительной власти куют будущее страны. Почему Смольный сразу не включил в эту троицу Литвиненко, не очень понятно: никаких конфликтов между ними не было.

Некоторое понимание природы возникшего на пустом месте скандала, видимо, дает тот факт, что заместителем начальника штаба по версии Владимира Литвиненко оказался Вячеслав Макаров. Понимая, что в смольнинском штабе ему ничего не светит, спикер, очевидно, приложил все усилия, чтобы сколотить альянс с Литвиненко, и успешно добился своего.

Что будет дальше? Вероятнее всего, люди, отвечающие в АП за формирование региональных штабов, после всего произошедшего не смогут просто так отмахнуться от ректора. Очевидно, будет составлен коалиционный штаб — Литвиненко плюс кто-то из троицы. Не ясно только, сохранят ли люди из Смольного контроль над выборным процессом, или Литвиненко будет опираться на свои кадры, а так же тех людей, которых предложит ему Макаров.