Ловушка для генерала

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Во вторник, 23 января, прокурор Борис Локтионов на открытом заседании Мосгорсуда, как ожидается, огласит обвинительное заключение в отношении полковника Михаила Максименко, бывшего руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР. Как уже сообщал NT, полковник, близкий к главе СКР Александру Бастрыкину, является ключевым фигурантом дела о взятках, уплаченных за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца), арестованного после знаменитой перестрелки на Рочдельской улице. Главная интрига этого заседания состоит в том, что впервые на громком уголовном процессе при рассказе о коррупционной схеме может прозвучать имя одного из самых высокопоставленных людей в Следственном комитете России — главы СК по Москве, генерала Александра Дрыманова. Его имя, как удалось выяснить NT, фигурирует в том самом обвинительном заключении, которое будет зачитывать прокурор.

СПЕЦ ПО УКРАИНЕ



Главы ГСУ СК Москвы генерал-майор Дрыманов

Фото: sledcom.ru

Пост главы ГСУ СК Москвы генерал-майор Дрыманов занял в феврале 2015 года. До этого, летом 2014-го, он в качестве старшего следователя при председателе СКР возглавлял следственную группу по расследованию уголовного дела «о совершении представителями силовых структур Украины тяжких и особо тяжких преступлений против интересов РФ и граждан РФ». Именно в рамках этого большого дела расследовалось выделенное в отдельное производство дело украинской летчицы Надежды Савченко. Кроме дела Савчеко, Дрыманов руководил расследованием против командиров батальонов «Айдар», «Донбасс» и «Днепр-1», возбуждал уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на Донбассе. Дрыманов занимался следствием и по фактам геноцида граждан Южной Осетии во время пятидневной войны 2008 года. Также в его послужном списке завершение расследования так называемого «второго дела ЮКОСа».

Сдают друг друга

В ходе расследование этого дела (его обычно называют «делом Шакро Молодого» — преступного авторитета, пытавшегося организовать освобождение Итальянца) постов и свободы уже лишились несколько высших офицеров СКР. Помимо Максименко, еще в 2016 году под арестом оказались его заместитель Александр Ламонов и замначальника московского управления СК Денис Никандров. Следствие интенсифицировалось с лета 2017 года, а в декабре 2017-го был задержан еще один влиятельный офицер — бывший начальник следственного управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Именно в СКР по ЦАО решался вопрос об облегчении участи Итальянца. Крамаренко после скандала вокруг перестрелки на Рочдельской и истории с Итальянцем уволился из следственных органов и перешел на работу в «Роснефть».





Александр Ламонов. Фото: glavk.info







Денис Никандров. Фото: rentv.cdnvideo.ru

Крамаренко избежал ареста в 2016 году благодаря тому, что дал показания против своего начальника Никандрова, объясняет NT источник в правоохранительных органах. Однако спустя год и Никандров, и Ламонов сами стали сотрудничать со следствием, и у того теперь появились веские основания для ареста Крамаренко, а также для предъявления претензий к еще более важным фигурам в СКР.

Дело ведет заместитель начальника cледственного управления ФСБ (ставший в ходе расследования генералом) Михаил Савицкий. До лета 2017 года он изучал лишь одну коррупционную цепочку — ту, что шла от Шакро Молодого. Однако из прослушек разговоров, которые Максименко вел на кухне своей квартиры с подчиненными, стало ясно, что денежных потоков за освобождение Итальянца было как минимум два. Благодаря показаниям, полученным летом прошлого года, Савицкий получил доказательства существования второй цепочки поступления средств офицерам. Первая цепочка шла в СКР от лидеров преступного мира, вторая — от близких к Итальянцу бизнесменов.

Крамаренко избежал ареста в 2016 году благодаря тому, что дал показания против своего начальника Никандрова, объясняет NT источник в правоохранительных органах. Однако спустя год и Никандров сам стал сотрудничать со следствием



Савицкий решил сосредоточиться на второй цепочке, и следствие стало исследовать уже не сговор трех руководителей из СКР с лидерами преступного мира, а попытку подкупить непосредственного подчиненного Бастрыкина — Михаила Максименко. Тот стал, по версии следствия, основным получателем денег за Итальянца со стороны бизнеса. Дело против Максименко выделили в отдельное производство, в декабре передали в суд, а с начала этого года оно рассматривается в Мосгорсуде.





Михаил Максименко. Фото: ren.tv

Те же и Дрыманов

Следствию известно, кто, где, когда, от кого и сколько из всех перечисленных офицеров получал денежные средства за решение судьбы Итальянца, сообщили NT несколько источников в правоохранительных органах. По версии следствия, в потоке, который шел из окружения Шакро, был задействован и глава СК по Москве, генерал Александр Дрыманов. Генерал, известный тем, что расследовал заведенные в СК дела о преступлениях против мирного населения Юго-Востока Украины, до сих пор избегал предъявления обвинения.

В сентябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что в кабинете и жилище Дрыманова сотрудниками ФСБ проводятся обыски, которые связаны с делом о получении взятки от Шакро. Однако представители СК Москвы заявляли, что никаких следственных действий в здании столичного главка не проводилось, а Дрыманов работает в штатном режиме и находится на своем рабочем месте. Сам Дрыманов заявлял, что не имеет никакого статуса по делу о взятках. СМИ сообщали, что он после обысков написал заявление об уходе, но Бастрыкин его не удовлетворил.



Следователи ФСБ установили, что Максименко, получая взятку за облегчение судьбы криминального авторитета, четко знал: Дрыманов, его первый зам Никандров и руководитель СУ по ЦАО СК Москвы Крамаренко «корыстно заинтересованы в освобождении Кочуйкова»



Но с началом процесса в Мосгорсуде ситуация для Дрыманова может измениться: в обвинительном заключении, копия которого есть в распоряжении NT, ясно сказано, что генерал участвовал в коррупционной цепочке.

Следователи ФСБ установили, что Максименко, получая взятку за облегчение судьбы криминального авторитета, четко знал: Дрыманов, его первый зам Никандров и руководитель СУ по ЦАО СК Москвы Крамаренко «корыстно заинтересованы в освобождении Кочуйкова» — именно эта формулировка приводится в обвинительном заключении. Предполагалось, что они смогут переквалифицировать и поменять подследственность дела против Итальянца (Койчукова) таким образом, чтобы тот как можно скорее вышел на свободу.

Бастрыкин не торопится

Несколько источников NT в правоохранительных органах рассказали, что следствие отрабатывает следующую схему передачи средств. В апреле 2016 года от посредника из окружения Шакро Молодого через другого посредника возле здания ГСУ СК Москвы на Арбате были переданы $200 тыс. Крамаренко. На следующий день тем же посредником в районе здания УСБ СКР на Щербаковской улице были переданы $600 тыс. Максименко. Последний в тот же день якобы передал $400 тыс. Дрыманову, а тот в своем служебном кабинете половину этой суммы, по версии следствия, передал Никандрову, утверждают источники NT, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Однако все эти собранные ФСБ данные все равно не позволяли Савицкому арестовать Дрыманова и предъявить ему обвинение. По словам источника NT в ФСБ, на это должен дать санкцию сам Бастрыкин, но глава СКР выносить такое решение не торопился.

























Если прокурор огласит обвинительное заключение полностью (такова судебная практика, но не обязанность обвинителя) — должна прозвучать фамилия главы СК Москвы Дрыманова, и, соответственно, возникнут вопросы к Бастрыкину. Но и в том случае, если прокурор этот эпизод зачитывать не будет, данные следствия рано или поздно всплывут на открытом процессе в ходе прений сторон и оглашения показаний свидетелей, и руководству СКР все равно придется реагировать.

Удар по очередной крупной фигуре в СКР в результате коррупционного дела станет еще одним аргументом в пользу противников Бастрыкина — тех, кто ратует за идею ликвидации Следственного комитета как самостоятельного органа. Судьба СКР, как ранее сообщали источники NT, будет решаться сразу после выборов. И по одной из версий реформы, полномочия по расследованию всех коррупционных дел особой важности может забрать у Следственного комитета ФСБ — то самое ведомство, которое затеяло и довело до суда громкое дело против подчиненных Бастрыкина.