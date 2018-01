Революция в будуаре (дортуаре)

Фото из видеоролика студентов Ульяновского института гражданской авиации Фото: youtube.com



История с танцующими курсантами Ульяновского института гражданской авиации (они танцевали под песню Benny Benassi Satisfaction**) завершилась благополучно — высокие должностные лица, вроде руководства учебного заведения, на всякий случай сравнившие пляски с акцией Pussy Riot и требовавшие отчисления молодых людей, были посрамлены. Скандал замят, все остаются на своих местах. И странным образом финал этого сюжета стал результатом гражданского сопротивления и гражданской же солидарности.

Последними (на момент выхода этой колонки) в поддержку ульяновских курсантов

выступили конники. А до этого — студенты Рязанского сельхозтехникума

и студентки-медики из Димитровграда, курсанты училища МЧС, мореходного училища,

строительного техникума, суворовского училища и театрального Видео: youtube.com

В чем в принципе странность этой истории? Студенты вообще ничего не имели в виду — просто валяли дурака. Вряд ли кто-то из них, не говоря уже о руководителях гражданской авиации и области, смотрели фильм Лилианы Кавани «Ночной портье», иначе все происходящее вызвало бы совсем нехорошие ассоциации, а у самой акции появился бы месседж, правда, все равно крайне невнятный. Но Кавани никто, слава богу, не смотрел, а месседжа в плясках, спровоцированных бурлением адреналиново-тестостеронового коктейля в молодых организмах, в которые недозалили брому, не было вообще никакого. Эта акция была гулко пуста.

Степень глупости и одновременно испуга перед вышестоящими инстанциями, которые бог знает что могли подумать о качестве «патриотического воспитания», таковы, что в результате пошла волна солидарности, и озадаченные начальники едва не получили политический протест



Зато не пустыми оказались акции солидарности после едва не начавшихся преследований молодых людей. Если бы разного ранга руководители просто не заметили произошедшего, не было бы вообще ничего. Но степень глупости и одновременно испуга перед вышестоящими инстанциями, которые бог знает что могли подумать о качестве «патриотического воспитания», таковы, что в результате пошла волна солидарности, и озадаченные начальники едва не получили политический протест.

Когда же к флешмобам присоединился всеми инстанциями «залитованный» Иван Ургант со своими популярными коллегами, стало понятно, что моральная (или аморальная) поддержка ульяновских курсантов разрешена и одобряема. И вообще, лучший способ потушить скандал и деполитизировать то, что ухитрились на ровном месте политизировать, — оставить в покое мальчишек. Иначе эпидемия грязных танцев перевозбудит страну в самый разгар предвыборной кампании, в ходе которой если и можно где раскраснеться, так это только в проруби на Крещение.

В общем, в некотором смысле история с юными ульяновскими летчиками обрела статус гражданского сопротивления, прочем успешного. И завершилась хорошо только потому, что никому не нужны пикантного свойства скандалы в период триумфального шествия Владимира Путина к переподтверждению полномочий.

Кстати, ровно ту же природу имело благостное завершение истории с фильмом «Приключения Паддингтона-2» (о которой я писал на прошлой неделе) — его прокат разрешили раньше того срока, на который рассчитывал лоббист кинокартины «Скиф» Владимир Мединский. Битва очередного «патриотического» киноуродца с ни в чем не повинным мишкой Паддингтоном благодаря упорству министра культуры превратилась в опять-таки в чуть ли не политический скандал с мобилизацией лучших деятелей патриотического крыла отечественной «культуры» — таких солдат, как писатель Поляков и режиссер Бондарчук, бросают в бой только в отчаянных ситуациях. Британского медведя надо было обязательно завалить. Степень глупости оказалась столь высокой и до такой степени перевозбуждающей публику, что пришлось найти компромисс и утешить детей и их родителей разрешением проката Паддингтона.

Битва очередного «патриотического» киноуродца с ни в чем не повинным мишкой Паддингтоном благодаря упорству министра культуры превратилась в опять-таки в чуть ли не политический скандал с мобилизацией лучших деятелей патриотического крыла отечественной «культуры»



Отечественная медиасреда настолько чувствительна и так быстро реагирует на любые образцы если чем и политизированного, то только глупостью начальников, давления на кого-либо, что высоким инстанциям регулярно приходится сдавать назад. Искусственное провоцирование конфликтности не нужно никому, в том числе тем, кто занят политическим планированием деятельности нашего вечного президента. Именно сейчас общественное внимание должно быть сконцентрировано исключительно на словах, делах и подвигах главы государства — нельзя, ни на что нельзя отвлекаться — ни на курсантов-летчиков, ни на мишек иностранного происхождения. Вся страна, затаив дыхание, должна следить за тем, как с божией помощью президент погружается в ледяную воду.

А вообще, конечно, ситуация с патриотическим воспитанием тяжелейшая: многочисленные сообщества, от курсантов суворовского училища до домохозяек, готовы публично и неделикатно вертеть задами под музыку, тем самым требуя невмешательства государственных людей в частную жизнь. И чем интенсивнее государство пытается руководить частным поведением частных граждан, тем более активным становится сопротивление. А любые телодвижения из частной жизни вдруг обретают высокое общественно-политическое звучание.

Если где и доиграются дорогие руководители до революции, то совсем не на центральных улицах и площадях, а в постелях, будуарах и дортуарах наших сограждан.

И чем интенсивнее государство пытается руководить частным поведением частных граждан, тем более активным становится сопротивление. А любые телодвижения из частной жизни вдруг обретают высокое общественно-политическое звучание



