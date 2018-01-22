Интриги вместо выборов

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Очередной этап кампании-2018 подходит к завершению: для сдачи подписей и оформления всех необходимых для регистрации документов осталось 10 дней. После этого еще неделя будет у ЦИКа для того, чтобы одобрить или отбраковать списки автографов за 15 потенциальных кандидатов. Всего претендентов 17, но двое — представители КПРФ и ЛДПР, Павел Грудинин и Владимир Жириновский, уже получили регистрацию без сдачи подписей: кандидатам от парламентских партий это не требуется.

В кулуарах нынешнюю президентскую кампанию саркастично называют «самой интересной за всю историю», подразумевая как раз обратное: победитель фактически известен заранее, все кандидаты явно тщательно подбирались Кремлем, и, как говорят собеседники, близкие к администрации президента, «все делается для главного заказчика, чтобы он остался доволен» — то есть так, чтобы Владимир Путин получил максимальное количество позитивных эмоций от собственного переизбрания. Но на этом пути некоторые сложности все же возникают.

Что будет с явкой

После выборов Госдумы 2016 года, прошедших при явке 47,82%, признанной низкой, новому куратору внутриполитического блока, первому замглавы администрации Сергею Кириенко была поставлена задача на президентские выборы явку увеличить. Весной собеседники, близкие к администрации президента, рассказывали, что на совещаниях обсуждалась идея «70/70» — чтобы за Путина проголосовали 70% избирателей при явке 70%, однако уже к лету от нее отказались.

Евгений Ройзман

Фото: архив 66.ru

В режиме тестирования в единый день голосования в сентябре 2017 года в разных регионах пробовали разные проекты по увеличению явки, не связанные с допуском к выборам серьезных оппозиционных кандидатов (например, Евгений Ройзман не смог принять участие в выборах губернатора Свердловской области). Адреса избирательных участков пытались интегрировать в приложение для знакомств «Мамба», на самих участках разыгрывали квартиры, рядом с ними проводили народные гуляния. Явка на губернаторские выборы в сентябре в итоге колебалась вокруг все тех же 40%. В ряде регионов, например в Мордовии, явка составила 71%, но этот регион экспертами давно относится к «электоральным аномалиям».

Согласно данным закрытого соцопроса по одному из крупных регионов, в его столице собираются голосовать 30% избирателей, по остальному региону — 40%. Из тех, кто решил идти на выборы, за Путина отдадут голос около 70%



18 марта 2018 года лотерей на участках проводиться не будет. Отказались в Кремле и от идеи устроить региональные референдумы по сколько-нибудь значимым вопросам — например, по переименованию Свердловской области. В ряде регионов будут голосовать за благоустройство территорий или объединение районов, для молодежи проведут конкурсы селфи и тому подобные развлекательные мероприятия, а у каждого сторонника Путина есть задача — сагитировать минимум двух людей идти на выборы.

В распоряжении автора текста оказались данные закрытого социологического опроса по явке по одному крупному российскому региону. Согласно данным этого опроса, в региональной столице собираются голосовать 30% избирателей, по остальному региону — 40%, однако из тех, кто решил идти на выборы, за Путина отдадут свой голос около 70%.

Алексей Навальный объявил, что

будет вести кампанию за бойкот

выборов Фото: site.ru

Алексей Навальный объявил, что он и его сторонники будут вести кампанию за бойкот выборов. У каждого сторонника Навального есть задача, обратная задаче сторонников Путина: надо сагитировать минимум двух людей на выборы не идти. Навальный планирует, что его сторонники в день выборов будут наблюдать за реальной явкой на участках, и, если она не совпадет с официальной, можно будет заявить о тотальной фальсификации выборов.



Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин называет кампанию по бойкоту выборов одной из интриг нынешней президентской кампании. По словам Макаркина, в этой кампании присутствует много элементов: и бойкот, и очередная попытка создать партию, и планируемые массовые акции, и «бодание» с «кандидатом против всех» Ксенией Собчак. «Кстати, последнее Навальному не выгодно, так как «снижает» его образ. Причем параллельная кампания не закончится 18 марта, так как ее задача — не интеграция в систему, а ее слом», — добавляет Макаркин.

Навальный планирует, что его сторонники в день выборов будут наблюдать за реальной явкой на участках, и, если она не совпадет с официальной, можно будет заявить о тотальной фальсификации выборов



Казус Грудинина

Кандидат в президенты от КПРФ

Павел Грудинин Фото: youtube.com

В первые же недели нового года практически все аффилированные с Кремлем политологи почти в ежедневном режиме пишут, чем Павел Грудинин плох как кандидат и что у него ничего не получится. Одновременно на госканалах стали выходить обличающие Грудинина сюжеты. А прокуратура проверяет, нет ли у него заграничных счетов — в ЦИКе при его регистрации якобы из-за поступившей информации о таких счетах возникла заминка. В соцсетях на эту тему уже шутят, что еще чуть-чуть и Грудинин окажется элементом американского плана Даллеса по развалу России.



Собеседники, близкие к администрации, склонны так трактовать происходящее: Кремль, безусловно, согласовывал Грудинина, хотя, видимо, в самый последний момент, потому и возникла заминка с закрытием его счетов за границей . При этом запрос на новые лица в политике у населения таков, что неожиданно для всех Грудинин с ходу показал хороший потенциал к росту, а Кремлю не надо, чтобы он набрал слишком много, поэтому началась «черная кампания». В первые дни января ВЦИОМ сообщил, что Грудинин уже опередил Жириновского — с 7% против 4%, но в следующую неделю ведомство Валерия Федорова рапортовало, что рейтинги кандидатов от КПРФ и ЛДПР сравнялись.

Запрос на новые лица в политике у населения таков, что неожиданно для всех Грудинин с ходу показал хороший потенциал к росту, а Кремлю не надо, чтобы он набрал слишком много, поэтому началась «черная кампания»



«Изначально главной интригой был вопрос, кто займет второе место. Сейчас, после начала кремлевской атаки на Грудинина, интрига несколько трансформировалась и звучит более персонифицированно: сколько наберет Грудинин», — отмечает политолог Аббас Галлямов.

Пока самым интригующим выглядит участие в выборах Грудинина, согласен глава Политической экспертной группы Константин Калачев: «Безопасная канализация протеста вызвала непонятный страх у части околополитического сообщества. Кампания, которая развернута против этого кандидата, может стать для кого-то из протестных некоммунистических избирателей мотивом к голосованию за идеологически чуждого кандидата. Вспоминается цитата из фильма «Служебный роман»: «Как вам сапоги? — Очень вызывающие, я бы такие не взяла. — Значит, хорошие сапоги, надо брать». Болезненная реакция штатных пропагандистов и контрпропагандистов на Грудинина становится косвенным подтверждением правоты тех, кто считает, что на выборы ходить надо», — рассуждает эксперт.

Макаркин считает, что именно тема Грудинина может быть главной, так как касается выбора широких слоев избирателей. «Сможет ли предприниматель получить весь (ну или почти весь) коммунистический электорат. Окажутся ли либеральные избиратели совместимыми с директором совхоза (и кандидатом от КПРФ, конечно же). Как он отреагирует на неприятные вопросы (например, о Сталине) в ситуации, когда любой ответ может отпугнуть часть потенциальных избирателей. Вообще, какова мотивация Грудинина, чего он хочет: раскрутиться, претендовать на какую-либо должность (если да, то где — в правительстве, в Московской области). Или что-то еще. Понятно, что кандидат не рассчитывает на победу, но вопрос о мотивации остается существенным», — говорит Макаркин.

Опираясь на результаты фокус-группы в одном отдаленном регионе, можно делать вывод, что кампания против Грудинина не так уж и глупа, добавляет Калачев: «Она отталкивает от него часть традиционных избирателей коммунистов, которые в итоге, скорее всего, предпочтут Путина, а привлекает на его сторону некоммунистический протестный электорат, который мог бы стать сторонником идеи бойкота».

Друг молодежи

У «основного кандидата» — Владимира Путина — все хорошо. Еще на прошлой неделе его официальный штаб объявил, что необходимые ему как самовыдвиженцу 300 тыс. подписей собраны, однако сбор продолжается. Например, уже после этого заявления штаба «Единая Россия» объявила единый день сбора подписей через свои общественные приемные, а на этой неделе штаб Путина заявил, что количество собранных в его поддержку подписей перевалило за миллион.

Собеседники, близкие к штабу, говорят, что в этот раз Путин не будет публиковать несколько программных тематических статей, в которых будут сформулированы его предвыборные обещания, как в 2012 году. Зато программные заявления ждут от послания Федеральному собранию, которое намечается на начало февраля — впервые послание президента совпадет с активной частью предвыборной кампании.

В Татьянин день, 25 января, Путин, как ожидается, посетит Казань и проведет там масштабную встречу с лидерами неформальных студенческих организаций — спортивными командами, игроками КВН, блогерами



Значительный акцент в кампании Путина будет

сделан на работу с молодежью Фото: ruanalytica.ru

Значительный акцент в кампании Путина будет сделан на работу с молодежью, это особенно важно на фоне участия в акциях того же Навального совсем молодых людей. В штаб Путина включена руководитель проекта «Волонтеры Победы», 27-летняя Ольга Амельченкова. В Татьянин день, 25 января, Путин, как ожидается, посетит Казань и проведет там масштабную встречу с лидерами неформальных студенческих организаций — спортивными командами, игроками КВН, блогерами и т.д. Ожидается, что на этой встрече Путин пообещает поддерживать не только официальные студенческие движения, вроде профсоюзов, но и неформальные кружки и клубы, призвав руководителей вузов создавать для этого все условия.



Политтехнолог, экс-заместитель полпреда в УрФО Андрей Колядин говорит, что нынешняя президентская кампания состоит из ряда контуров, которые отчасти пересекаются. «Есть линии, направленные на поддержание некоего политического напряжения и вовлечения электората в события вокруг выборов. Это — появление Собчак, Грудинина, события вокруг Навального. Как только одна тема отрабатывается, происходит переход к другой теме. Интрига вокруг Навального отыграла свое — и она уходит в тень, хотя он пытается остаться в повестке. Потом обсуждалось выдвижение Собчак. Сейчас обсуждают Грудинина, но, думаю, через некоторое время и эта тема будет отработана, появятся новые темы. Основной кандидат еще сделает заявления по идеологии, политике, экономике, которые тоже будут обсуждаться. Другой контур — это мероприятия, направленные на саму явку, самые различные соцопросы, создание позитивной атмосферы вокруг выборов, мероприятия, показывающие честность кампании», — прогнозирует эксперт.