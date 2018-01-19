Приключения слов

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Король рекламы

Иногда чиновники говорят правильные слова. А иногда даже и чиновники ошибаются. Эта (вроде бы даже и банальная) мысль, однако, совершенно неприменима к чеченским чиновникам. Чеченские чиновники не ошибаются. Кто в этом сомневается, тому придется рано или поздно извиниться.

Так, например, издание Republic опубликовало большое расследование о том, как в Чечне борются с наркоторговцами (хватают, не особенно заботясь о доказательствах, а потом пытают, чтобы доказательства получить, — утверждают журналисты). Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов на обвинения ответил просто — это попытки «очернить в глазах общественности сотрудников органов внутренних дел Чечни», и только. Ну, то есть, как пишут в современных российских изданиях, где о смысле слов заботиться вовсе не принято, — «опроверг». Но не это интересно.

Каримов добавил, что имеются основания предполагать, будто в республике осуществляются «попытки наркотической диверсии со стороны». Из соседних регионов (не названных) приезжают какие-то негодяи и раздают наркотики бесплатно. Власти ЧР с этим, разумеется, борются.

Честно скажем — с опровержением не очень получилось. Фраза «это неправда», которую очень любят в России пресс-секретари любого масштаба, — все-таки еще не опровержение. Но зато попутно решена другая, может быть, даже более важная задача. Много сил и денег не первый год тратятся на то, чтобы превратить Чеченскую республику в регион, привлекательный для туристов. Вроде бы и небоскребы есть, и прекрасные горы, а туристы отчего-то валом не валят. Теперь, возможно, ситуация изменится: рванет на поиски загадочных мерзавцев, бесплатно распространяющих дурман, хоть и специфический, зато обширный туристический контингент.

Так, даже и ошибившись, пресс-секретарь главы ЧР все равно не ошибся. Потому что чеченские чиновники, как выше уже отмечено, не ошибаются никогда. То есть вообще никогда.

Конец социологии

«О чем нельзя говорить ясно, о том следует молчать», — учил когда-то давно философ Витгенштейн. Кремлевские мудрецы максиму Витгенштейна не только услышали, но и улучшили. «О чем хорошего не скажешь, а требуется говорить хорошее, о том и говорить незачем», — как-то так звучала бы в современной России эта мудрая фраза.

О чем требуется нынче говорить хорошее? Конечно же, о явке на предстоящих президентских выборах (тут хочется добавить «так называемых», но вдруг это уже запрещено, рисковать не станем). Проверенные социологические конторы — ФОМ и ВЦИОМ на радость победителю несостоявшихся пока выборов о явке говорят как о покойнике — только хорошее. Большую обещают явку.

Не то — «Левада-Центр», давно записанный в иностранные агенты (разумеется, не просто так записанный, а в полном соответствии с действующим законодательством). Согласно опросам «Левады», выходило, что явка будет почему-то так себе. Почему-то получалось, будто россияне вовсе не хотят идти на выборы, результат которых известен заранее, а участники напоминают подтанцовку на концерте знаменитого шансонье, умело развлекающего публику блатными прибаутками.

Ну, в общем, несознательный народ набился к «Леваде» в респонденты, словно по заказу.

Но на то и принимали закон об НКО — иностранных агентах, чтобы иностранные агенты ни слова не могли сказать о ходе наших выборов. Влияния не оказывали и на суверенитет не покушались. До выборов результаты опросов «Левады» публиковаться не будут (хотя сами опросы и будут проводиться).

Ешьте, что дают. Верьте проверенным социологам. И ждите грандиозной явки. В ЧР, может, и все 146% жителей на выборы придут. Ну, с учетом понаехавших туристов.

Милый лжец

Конечно, не все пресс-секретари одинаково безгрешны. Телеканал «Россия 1» посвятил, например, целый выпуск программы «Действующие лица» пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. «Я никогда не говорю неправды», — привычно соврал Дмитрий Песков в ходе интервью для программы. А потом, отвечая на вопрос, что больше всего не любит его шеф, Владимир Путин, высказался кратко: «Ложь и некомпетентность».

То есть, выходит, президент наш — настоящий страдалец. Его ведь и самого на лжи ловили неоднократно, и, получается, каждый раз, когда Путин врал, делал он это, как говорят спортсмены, на морально-волевых, преодолевая собственное отвращение. Да и терпелив наш президент к тому же, раз терпит, несмотря на нелюбовь ко лжи, собственного пресс-секретаря, и, несмотря на нелюбовь к некомпетентности, — изрядную долю соратников по правительству, Думе и администрации президента.

Пескову же придется нелегко. Придется совсем скоро — уже 19 марта — много рассуждать о явке. Песков ведь не «Левада», не иностранный агент, отмолчаться не получится. Может нарваться на хозяйскую нелюбовь. Правду скажешь — не угодишь, и врать, получается, опасно тоже. Но он смелый, он рискнет, мы верим.

То есть, выходит, президент наш — настоящий страдалец. Его ведь и самого на лжи ловили неоднократно, и, получается, каждый раз, когда Путин врал, делал он это, как говорят спортсмены, на морально-волевых, преодолевая собственное отвращение



Молчание — золото

Нормальные люди еще и в себя не пришли после кошмаровв школах Перми и Улан-Удэ, а государственные уже разобрались в причинах происходящего и нашли универсальное решение не только для проблемы школьного насилия, но и для всех вообще проблем.

Сенатор Елена Мизулина — на страже и наготове: «Сегодняшнее жуткое нападение на школу — это уже не первый случай. А значит — нужно смотреть системно. Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях». Ну и дальше — про вред игр, социальных сетей вообще, «ВКонтакте» в особенности, а финалом — обещание провести в Совете Федерации обсуждение и предложить «необходимые меры».

Телеканал «Царьград», хоть и не государственный, но государственнический, идет дальше и утверждает, что виноваты в трагедиях СМИ, которые рассказывают о трагедиях.

Но и на этом не надо останавливаться. Надо запретить буквы, потому что, как нетрудно догадаться, злоумышленники в соцсетях используют буквы, чтобы организовывать свои преступные акции. Да и СМИ тоже без букв не обходятся.

Всеобщее молчание — вот гарантия полного благолепия и защита от любых возможных бед. Не надо полумер.

ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ УСАЧ



38,8% россиян считают самым знаменитым человеком с усами Сталина

10,8% — Чарли Чаплина

10,6% — Леонида Якубовича

10,1% — Михаила Боярского

Источник: «Интуит», январь 2018 года