«Скиф» против мишки Паддингтона

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Ассоциация владельцев кинотеатров выразила возмущение тем, что Министерство культуры перенесло дату проката зарубежного фильма «Приключения Паддингтона-2» ради успешного старта очередной отечественной бредятины под названием «Скифы», где действуют персонажи с богатыми именами Лютобор, Лучезар, Всеслав и проч. Это посильнее не только «Фауста» Гете, но даже такого достижения российского кинематографа времен Владимира Путина, как «Легенда о Коловрате», по поводу которого президент выразился в том смысле, что в следующий раз положительный русский герой не должен погибнуть, а обязан простудиться на похоронах своих врагов.

Кинофильмы, проходящие по разряду патриотических, — «Время первых», «Салют-7», «А зори здесь тихие», как отмечают кинопрокатчики, тоже получали преференции, аналогичные «Скифу», — ради них сдвигались премьеры зарубежных фильмов. Такого рода действия они квалифицируют как грубое прямое вмешательство Минкульта в деятельность коммерческих организаций — кинотеатров.

Разумеется, культурное начальство быстро организовало мастеров культуры, для которых не стоит вопрос — с кем они. Карен Шахназаров, Юрий Поляков, Мария Кожевникова, Евгений Миронов, Игорь Угольников, Федор Бондарчук и другие поспешили засвидетельствовать свое почтение начальству, обвинив прокатчиков в том, что они работают на свои интересы, а не на интересы государства.

Было бы, впрочем, логично предложить государству самому смотреть то кино, которое снимается в его «интересах», не впутывая в свои «патриотические» игры зрителя. Но скажем спасибо мастерам культуры за то, что они, по крайней мере, не требуют посадить владельцев кинотеатров лет на восемь. Что было бы неудивительным в стране, где уже фактически сидят до приговора суда самые талантливые театральные режиссеры и менеджеры.

В театр государство уже пришло. Кинематографу приготовиться.

С раскосыми и жадными очами

Разумеется, проблема возникла на пустом месте. Есть сильное подозрение, что аудитории «Скифа» и мишки Паддингтона не совпадают. Судя по трейлеру отечественного кинофильма, показывать его на ночь нельзя не то что детям — взрослым без поллитры не рекомендуется смотреть на какие-то дикие окровавленные рожи. Но если уж бороться за отечественное кино, так наотмашь. Хорошо еще Паддингтона не объявили шпионом и иностранным агентом.

Концентрация абсурда и сопутствующего ему лизоблюдства какая-то уже совсем фантасмагорическая — как раз в жанре фэнтези. Однако остановить эту машину насильственной патриотизации невозможно. Вам тут же объяснят, что все эти скифы с коловратами производятся в интересах Родины. А кто против — может валить из страны и смотреть на просторах гейропы своего мишку Паддингтона сколько душе угодно. Не для того мы кровь проливали в Великую Отечественную, чтобы сдавать позиции британским мимимишкам.

Пикантность ситуации состоит в том, что такими действиями власти и их добровольные помощники способствуют пробуждению гражданского, а затем и политического сознания в слоях, которые вообще не думали о том, что государство влезет в их решительно деполитизированный бизнес. Министру культуры Мединскому нужно было, конечно, очень постараться, чтобы восстановить против себя теперь еще и Ассоциацию владельцев кинотеатров.

Как, впрочем, мэру Москвы нужно было проявить чудеса глухоты, чтобы спровоцировать скандал с пятиэтажками. Сообщается, что давеча президент одобрил инициативу Минстроя по выделению дополнительных средств на благоустройство малых и исторических городов. Замечательная инициатива. Только если она будет осуществляться так же, как и благоустройство Москвы, методом принудительного осчастливливания смердов, — жди беды, то есть пробуждения гражданского самосознания и оппозиционной политической активности дотоле неполитизированного населения, которому популярно объяснят, что их дома следует снести или благоустроить из эстетических соображений. (Кстати, плитку на Тверской опять ремонтируют, и это при минусовых-то температурах!)

Российская власть так устроена, что она не может не плодить конфликтность из ничего. В ответ она получает вполне обоснованное недовольство граждан. В свою очередь граждане в ответ на свое недовольство все чаще будут получать применение точечных репрессий с прибытием по месту жительства ОМОНа в шесть утра, как это уже было с паркозащитниками в Москве.

Минкульт ОМОН прислать вроде бы не может, зато испортить настроение рядовым зрителям — вполне. Как пишут кинопрокатчики, «по данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов (ЕАИС), на фильм «Приключения Паддингтона-2» предварительно было продано кинобилетов на сумму более 750 тыс. рублей, которые теперь должны быть возвращены зрителям, многие из которых — дети, юные зрители, которым не понять, почему кто-то из чиновников решил их наказать, отменив показ ожидаемого ими фильма».

И все это ради «Скифа»? С раскосыми и жадными очами? Ради персонажей жрец Берендеев, князя Тьмутараканский, страж Перуна?

Государство – это кто?

Пока защитники парков и дворов в Москве, а также такие новые участники битв против вмешательства государства в частные пространства, как Ассоциация владельцев кинотеатров, апеллируют к тому же государству. Приди, помоги, исправь ошибку. Письма, например, пишутся сразу премьер-министру — к нему обращаются и прокатчики, и провластные мастера культуры. Это конкурентное и конфликтное поле, где начальству объясняют, в чем его интерес. А государство — оно разное. Оно и Владимир Мединский, и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. Высшая власть ни во что вмешиваться не будет. А если и вмешается, то ее услышат так, как захотят услышать те, кто считает себя вправе действовать под вывеской государственных интересов. Три резолюции президента России не спасли Европейский университет в Санкт-Петербурге от лишения лицензии. И это вдохновляющий пример для фактически «частных армий» лоббистов, которые проталкивают свои интересы или свою продукцию под маркой «патриотизма» и «государства». Эта распределенность власти рождает сомнения в единстве и крепости вертикали.

Но это уже другая история, хотя и крайне важная в контексте 2018 года. Государство — это кто? И что оно, в конце концов, решает и на кого влияет? Если уж вокруг скромного британского медведя возникают конфликты с вовлечением председателя правительства, то скоро Скифа и Паддингтона, как Сечина и Евтушенкова станет мирить сам президент. Не проще ли оставить в покое общество и не лезть в частную жизнь россиян, решая за них, что им смотреть в кино.

Казалось бы, телевизор уже отняли, так оставьте хотя бы кинотеатры. Но нет. Из всех искусств важнейшим для нас является кино — так было при авторе этой фразы, так стало теперь.

«Скиф» идет на смену «Ивану Грозному». Но снял его точно не Эйзенштейн. Все, к чему прикасается сегодняшнее государство, деградирует. И, пожалуй, нормальное — не то что талантливое — отечественное кино скоро исчезнет совсем.