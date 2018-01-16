Резня в Перми: драка или попытка убийства





Пермская школа № 127, где произошла трагедия Фото: 59.ru

Чиновный десант

Резня в пермской школе № 127, в результате которой были госпитализированы 12 человек, вызвала переполох и в Москве: оттуда на место трагедии отправился целый десант чиновников и силовиков. В Пермь срочно вылетели московские следователи, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, а за ней и министр образования Ольга Васильева. По итогам визита глава Минобрнауки рассказала журналистам, что расследование резни в пермской школе находится на контроле у руководства страны. Но не у президента Владимира Путина, который готовится к очередным выборам, а у премьера Дмитрия Медведева.

Чиновница поблагодарила власти Перми и Пермского края за оперативную реакцию на случившееся. По ее словам, без этого последствия могли быть еще более печальными. Комментировать суть происходящего Васильева отказалась, заявив: «Это серьезное происшествие, дайте возможность поработать и комиссиям, и следственным органам».



Но уже в понедельник в Пермском управлении СКР однозначно заявляли, что произошедшее не было «спланированным нападением на школу», вооруженные подростки подрались в коридоре и случайно «ввалились» в класс, где их принялась разнимать учительница и четвероклассники.

Сегодня после рассказов детей, приходящих в себя после шока, эта версия выглядит шокирующе лживой.

Страх после шока

Дети из 4 «Б» класса учатся вместе уже четыре года. Класс шумный, но дружный во многом благодаря классному педагогу Наталье Шагулиной. Учительница активно ведет внеурочную работу, водит ребят на всевозможные выставки и спектакли. А вчера, когда двое вооруженных ножами подростков вошли в ее класс, Наталья Васильевна получила резанную рану горла, но несмотря на это, продолжала убеждать своих обидчиков прекратить насилие над детьми. Улучив момент, она толкнула вооруженного парня, закрывавшего выход, и крикнула: «Всем бежать!» Благодаря этому многие дети сумели выбраться из класса невредимыми. Эту ночь Наталья Шагулина провела в реанимации Городской клинической больницы № 4, утром женщина пришла в сознание, но ее состояние остается стабильно тяжелым из-за сильной кровопотери.

По официальной версии, в ходе резни в пермской школе пострадали девять учеников 4 «Б» класса. Один ребенок получил резанную травму глаза. Спасать зрение мальчику будут в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Остальные восемь школьников в состоянии средней тяжести продолжают находится в Пермской краевой детской клинической больнице. При этом говорить о девяти пострадавших некорректно, поскольку все дети 10–11 лет, находившиеся в момент нападения в классе, получили серьезную психологическую травму.

По словам родителей, дети стали закрываться на все замки в квартирах, боятся выйти на улицу. Многие не верят, что полиция задержала именно тех парней, которые напали на них накануне



Первое время многие из них не могли говорить. По словам родителей, дети стали закрываться на все замки в квартирах, боятся выйти на улицу. Отойдя от шока, школьники начали созваниваться, узнавать, кто и как отреагировал на произошедшее. Многие не верят, что полиция задержала именно тех парней, которые напали на них накануне. Дети считают, что реальные участники преступления могут вновь попытаться их убить. И основания для этого страха создают СМИ, транслирующие первоначальную версию о вооруженной драке подростков между собой, переросшей в массовое побоище. Ученики 4 «Б» уверены, что случившееся накануне было спланированной атакой на них и их учительницу.

«Ребята уже достаточно взрослые для того, чтобы пользоваться интернетом. И естественно, когда они начали это сегодня обсуждать, они сказали, что СМИ пишут бред. Что это все неправда. Что журналисты описывают не те события, которые с ними вчера происходили», — говорит мама одного из учеников Екатерина Саттарова. Этот день у нее в гостях провели двое одноклассников сына, которые боятся оставаться дома одни.

Несмотря на систему охраны в школе,

нападавшие подростки смогли проникнуть

через нее с холодным оружием Фото: 59.ru

Вспоминая случившееся, дети рассказывают: во время третьего урока к ним в класс молча зашли двое подростков, пытавшиеся скрывать свои лица под капюшонами. Один из них встал у двери, второй подошел к учительнице. Оба были вооружены ножами. Сначала дети подумали, что все происходящее — это шутка или злой розыгрыш. Но когда Наталья Шагулина, попытавшись вмешаться в происходящее, получила удар ножом, ее ученики поняли, что все всерьез. Кто-то спрятался под парты, кто-то думал, как покинуть класс через окно. А в это время нападавший стал наносить детям удары ножом в голову и шею.



Еще школьники рассказывают, что предполагаемый организатор нападения — бывший ученик школы — якобы пытался достать огнестрельное оружие. Если это так, большое счастье, что молодой человек не смог раздобыть «огнестрел», ведь тогда без погибших бы, вероятно, не обошлось. А вооружившись ножом, 16-летний подросток переоценил свои силы — ведь убить человека, даже ребенка, холодным оружием гораздо сложней, чем огнестрельным.

Недетские уроки

Окончательные выводы о целях нападения предстоит сделать следователям Главного следственного управления СКР, которые ведут дело. Кроме того, им предстоит выяснить, как нападавшие подростки сами получили ножевые ранения. По одной из версий, порезав учительницу и детей, несовершеннолетние преступники по примеру своих кумиров из школы «Колумбайн» попытались покончить с собой. Но пермские подростки, вооруженные холодным оружием, не смоги довести задуманное до конца.

Школьники рассказывают, что предполагаемый организатор нападения — бывший ученик школы — якобы пытался достать огнестрельное оружие. Если бы он смог это сделать, могли бы быть жертвы



Сейчас оба нападавших также находятся в больницах. Они в сознании и уже отвечают на вопросы следователей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам визита в Пермь сообщила, что один из подростков, напавших на учащихся школы, еще в 2012 году был поставлен на учет из-за проявляемой к сверстникам агрессии. Более того, в 2017 году за помощью к уполномоченным органам обратились его родители, но в ответ от органов соцпомощи получили штраф.

По мнению Кузнецовой, в трагедии виновны непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств. Необходимо повышать квалификацию людей, работающих с детьми, и повышать воспитательную роль школы, считает Кузнецова. Также она предлагает оценить, насколько различные нормативные акты, в том числе Стратегия развития воспитания в РФ, «перекликаются с действительностью».





Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова посетила больницу, где находятся пострадавшие Фото: 59.ru

Но происходящее — не только российская действительность. Достаточно беглого взгляда на страницу предполагаемого организатора преступления во «ВКонтакте», чтобы предположить, что он действовал, руководствуясь теми же мотивами, что Эрик Харрис и Дилан Клиболд из школы «Колумбайн», а также другие американские подростки, время от времени устраивающие school shooting. И власти США, несмотря на все старания, многие годы ничего не могут этому противопоставить.

Тем временем во всех пермских школах начались проверки систем безопасности, инициированные губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.