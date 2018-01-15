Неуязвимый адвокат с корочкой ФСБ

Адвокат Эдуард Буданцев — ключевой участник

разборки на Рочдельской («стрелок») — может

избежать уголовной ответственности

Фото: rucriminal.com

В конце декабря прозвучал первый приговор по делу о знаменитой перестрелке у кафе Elements в правительственном квартале на Рочдельской улице зимой 2015-го — сотрудники полиции, которые были в ресторане во время кровавой разборки, проведут в колониях от 2 до 4 лет. В том числе 3,5 года колонии дали полицейскому, который в тот же день нашел и задержал стрелка. Но сам стрелок — адвокат Эдуард Буданцев, из пистолета которого были застрелены два человека, имеет все шансы избежать наказания. Его дело переквалифицировано на превышение пределов необходимой самообороны и в ближайшие недели может быть прекращено в связи с истечением сроков давности.

Задержавшие сели, задержанный отпущен

Разборки в элитном ресторане на Рочдельской произошли два года назад — 14 декабря 2015 года. Финансовый спор между хозяйкой заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой перерос в драку со стрельбой.

В итоге два человека погибли, трое были ранены. За следующие полгода за решеткой оказались почти двадцать человек — в том числе высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (экс-глава управления собственной безопасности Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов, замначальника главного управления СКР по Москве Денис Никандров) и криминальные авторитеты — считающийся одним из лидеров российской братвы вор в законе Захар Калашов (Шакро Молодой) и его приближенный Андрей Кочуйков (Итальянец).

Вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов)

оказался за решеткой, попытавшись

купить свободу своим соратникам

Фото: пресс-служба МВД



Избежать следственного изолятора удалось только одному непосредственному участнику тех событий — адвокату Эдуарду Буданцеву. На разборках он представлял интересы Ким, и именно из его пистолета — наградной огнестрельной «Беретты» были застрелены два охранника Итальянца (представлявшего сторону Мисиковой) — Алексей Китаев и Филипп Домаскин.

На записях с камер видеонаблюдения ресторана (есть в распоряжение NT) видно, как после перестрелки Буданцев и его люди убегают вместе с посетителями через черный выход, мечутся по внутреннему двору Трехгорной мануфактуры и забегают в один из подъездов.

Там, на последнем этаже, их и нашел оперуполномоченный ОВД «Пресненский» Ильдар Шакиров и группа захвата. Шакиров приехал в ресторан по вызову Ким.

Как неоднократно рассказывал журналистам адвокат Оганян, Шакиров утверждал, что тогда на чердаке Буданцев его предупреждал, что у полицейского будут проблемы, если тот его задержит. И действительно, уже через два месяца Шакиров был арестован за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 Уголовного кодекса): ему инкриминировали то, что он не смог предотвратить или пресечь разборку с трупами и ранеными. Выйти на свободу ему так и не удалось: в декабре 2017-го он получил срок (3,5 года) и должен будет просидеть еще 1,5 года, если не опротестует приговор и не добьется УДО.

Шакиров утверждал, что тогда на чердаке Буданцев его предупреждал, что у полицейского будут проблемы, если тот его задержит. И действительно, уже через два месяца Шакиров был арестован за злоупотребление должностными полномочиями



В показаниях Шакирова есть еще один примечательный момент: той же ночью, когда Буданцева доставили в ИВС, в это заведение приехали сотрудники ФСБ. Они требовали, чтобы Буданцева освободили, и называли его своим агентом.

Более того, в деле есть копия удостоверения сотрудника ФСБ на имя Буданцева. Само удостоверение было найдено на месте происшествия, но в материалах уголовного дела Буданцева сохранилась только его копия, рассказывает источник NT, близкий к следствию. Что именно там написано, собеседник сообщить отказался.

Сам Буданцев заявлял впоследствии, на заседаниях в Пресненском суде Москвы — на процессе по делу Шакирова и его коллег, — что у него тогда в кармане лежали три ксивы — адвокатское удостоверение, а также пенсионные удостоверения сотрудника ФСБ и МВД.

Стрелок и его команда

Непростой адвокат Эдуард Буданцев имеет большой послужной список. По данным «Росбалта», в 1980-е годы Буданцев работал в КГБ — занимался охраной первых лиц и даже поработал личным телохранителем тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. В 1990-е он перешел на службу в РУБОП — в команду Владимира Рушайло.

Первая жена Буданцева — топ-менеджер Россельхозбанка Ольга Гатагова, утверждает источник NT, близкий к окружению стрелка. По данным из социальной сети LinkedIn, Гатагова зарегистрирована как замдиректора одного из департаментов Россельхозбанка. А на официальном сайте банка опубликован приказ (от октября 2016 года), в котором Гатагова упоминается как сотрудник административно-хозяйственного департамента банка.

Как известно, глава этого банка — Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза, экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

По данным «Росбалта», в 1980-е годы Буданцев работал в КГБ — занимался охраной первых лиц и даже поработал личным телохранителем тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. В 1990-е перешел на службу в РУБОП



Статус адвоката Буданцев получил в 2009 году, сейчас он руководит коллегией «Диктатура закона». Его команда, приехавшая с ним на разборку, — тоже бывшие силовики. По данным «Росбалта», Владимир Костриченко служил с Буданцевым в РУБОПе, Роман Молокаев — бывший спецназовец ФСИН. А Петр Черчинцев — экс-сотрудник ОМОНа.

Живет адвокат в центре Москвы, на Поварской улице, напротив Верховного суда, говорит источник издания, близкий к окружению Буданцева. В суд же давать показания Буданцев приезжал на бронированном джипе Toyota в сопровождении второго автомобиля с вооруженной охраной.

В ноябре давать показания в Никулинский суд Москвы (на процесс по делу Шакро Молодого) Буданцев пришел со своим пистолетом «Берретта» на поясе, чем вызвал нешуточный переполох в суде. Процесс был остановлен, а адвокат — разоружен.

Адвокат и олигархи

У хозяйки ресторана Жанны Ким

оказался влиятельный заступник

из Казахстана Фото: introvertum.com

На Рочдельской Буданцев также оказался не случайно. Урегулировать конфликт его попросила вовсе не хозяйка ресторана Elements Жанна Ким, как он утверждает сейчас, выступая в судах. В тот вечер ему позвонил хороший знакомый Ким — казахский олигарх Кенес Ракишев, близкий к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом NT рассказали два собеседника, знакомые со сторонами конфликта и материалами уголовных дел, возбужденных после разборок на Рочдельской.



Сам Буданцев не исключал, что ему в тот день звонил за помощью Кенес, во время первого допроса в качестве подозреваемого 16 декабря 2015 года (протокол допроса есть в распоряжении NT). «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав (имелся в виду председатель совета директоров АО «Kaspi Bank» Вячеслав Ким, родственник Жанны Ким. — NT), то ли Кенес, я их по голосам путаю», — говорил на допросе Буданцев. Потом он изменил версию и уже утверждал, что звонила ему сама Жанна Ким, была напугана и говорила, что ей угрожают бандиты — обещают вывезти ее в багажнике в лес.

Живет адвокат в центре Москвы, напротив Верховного суда. В суд же давать показания Буданцев приезжал на бронированном джипе Toyota в сопровождении второго автомобиля с вооруженной охраной



О том, что приедут «люди Кенеса» (и именно их она ждет), накануне разборки в ресторане говорила и сама Жанна Ким — это слышно на аудиозаписи, которую она вела на скрытый диктофон в тот вечер (есть в распоряжении NT).

Кенес Ракишев, по данным Forbes Kazakhsan, ведет дела с сыном другого российского олигарха — основателя и президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова. С Махмудовым источники NT связывают и Буданцева. По их словам, Буданцев был знаком с Махмудовым еще во времена своей службы в РУБОП: с этой спецслужбой тогда взаимодействовал металлург. О тесных отношениях Махмудова с руководcтвом РУБОПа писал журналист МК (впоследствии депутат-единорос, а сейчас представитель Росгвардии) Александр Хинштейн — он утверждал, что рубоповцы помогали бизнесмену получить контроль над «Качканарском горно-обогатительный комбинатом (ГОК)» и возбудили уголовное дело против оппонента Махмудова — директора комбината Джалола Хайдарова.

То ли убийство, то ли самооборона

Изначально Буданцев был обвинен в двойном убийстве — Китаева и Домаскина (ст. 105 ч. 2 УК РФ).

Но в ноябре следствие попыталось прекратить дело об убийстве, оставив в обвинении только покушение на жизнь друга Кочуйкова — Эдуарда Романова (с документом удалось ознакомиться NT). В нем следствие сделало вывод, что на веранде около ресторана в действиях Буданцева не было даже превышения пределов необходимой обороны — Буданцев стрелял, потому что защищался. А как преступление можно квалифицировать только выстрел и ранение Романова. Выстрел был сделан уже в конце разборки, после того как основная стрельба стихла и адвокат даже перезарядил пистолет. Следователи посчитали это покушением на убийство.

Перестрелка у ресторана Elements стала самой громкой

криминальной разборкой последних лет Фото: trust.ua



Но это постановление о частичном прекращении дела не утвердила прокуратура, после чего обвинение было переквалифицировано на ст. 108 Уголовного кодекса — превышение пределов необходимой обороны, рассказал адвокат погибших Юрий Ушков.



В таком случае не исключено, что дело будет и вовсе прекращено в связи с истечением сроков давности. Ст. 108 УК относится к преступлениям небольшой тяжести, и срок привлечения по ней к ответственности составляет всего 2 года — а с момента разборок на Рочдельской прошло уже больше двух лет.

Игры в ФСБ

Источники NT считают, что Буданцеву вряд ли удалось бы выйти сухим из воды, если бы не случился передел влияния и внутри ФСБ.

Генерал Олег Феоктистов потерял пост на Лубянке,

а члены его команды оказались в СИЗО

по делу Шакро Молодого Фото: dailystorm.ru



Накануне арестов высокопоставленных сотрудников СКР повышение получил начальник управления собственной безопасности ФСБ Сергей Королев. Он возглавил элитное подразделение Службы экономической безопасности. А его зам — Олег Феоктистов, который держал в страхе всех бизнесменов и губернаторов последние 15 лет, наоборот, лишился своего влияния, перешел на работу в «Роснефть» и на Лубянку уже не вернулся. Все арестованные сотрудники СКР, утверждает источник NT, близкий к ФСБ, входили в «команду Феоктистова».

Зачистка этой команды была выгодна новым влиятельным спецслужбистам, рассказывали ранее источники NT. В том числе набравшему влияние руководителю управления «М» Сергею Алпатову. Именно это управление ФСБ занималось разработкой Шакро Молодого и высокопоставленных сотрудников СКР — включая Максименко и Никандрова.



Полковник СКР Михаил Максименко обвиняется в том, что

помогал за взятку освободить людей Шакро Фото: ren.tv

В ночь после разборок, как утверждает полицейский Шакиров, освобождения Буданцева добивались именно оперативники управления «М» — то есть подчиненные Алпатова.



В итоге из команды Буданцева практически никто не попал под удар. Приехавшие на разборки с ним товарищи стали свидетелями, а Буданцев был даже признан потерпевшим по делу о вымогательстве денег у Жанны Ким.

Перед законом ответят даже погибшие — охранники Итальянца проходят обвиняемыми по основному делу о вымогательстве и, вероятно, уже в ближайшее время будут признаны виновными и осуждены посмертно



Сам Буданцев и его адвокат Максим Борисов отказываются общаться с журналистами. О том, как происходила перестрелка, Буданцев отказался говорить даже в Пресненском суде, где рассматривались дела других участников событий — он утверждал, что дал подписку о неразглашении в рамках его уголовного дела.

Число же привлеченных к ответственности по делам, возбужденным после перестрелки, исчисляется десятками. Перед законом ответят даже погибшие — охранники криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) сейчас формально проходят обвиняемыми по основному делу о вымогательстве и, вероятно, уже в ближайшее время будут признаны виновными и осуждены посмертно.