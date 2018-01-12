Работа над ошибками





Фото: Pixabay / StarupStockPhotos

Верните Тристана!

У нас тут выборы президента, событие вроде бы, конечно, и важное, но особенного интереса не вызывающее, поскольку победитель известен заранее и победа его от участия или неучастия граждан в процессе голосования вообще никак не зависит. Граждане зевают и на выборы не рвутся. Это обидно. Лучшие умы Кремля выдумывают, что бы такое еще учинить, чтобы повысить явку, а глава ЦИК РФ Элла Памфилова начинает даже угрожать сомневающимся: «У нас уже есть достаточно много информации о том, кто и какие меры будет предпринимать, чтобы дискредитировать выборы. Мы готовы во всеоружии адекватно отвечать».

При этом пока активнее прочих дискредитирует выборы именно подведомственный Элле Памфиловой ЦИК. Прошлый год и прошлых недопущенных вспоминать не станем, но уже в этом ЦИК успел отказать в регистрации Тристану Присягину — человеку, который называет себя «коммунистом из «Единой России», и обещает восстановить СССР.

А еще пишет удивительные стихи:

Не стану также звездочетом,

Я в президенты не стремлюсь,

Не нужно мне больших почетов,

Живу я просто, не кичусь.

Но как мне дух мой успокоить?

Куда девать мои глаза?

И чем же слух мой закупорить?

Когда сдавать назад нельзя.

…

Пока нас мало для ответов,

Но ведь жива наша страна.

Зовут ее страной Советов,

Ее боялась сатана.

Таких как я, нас миллионы,

У нас в запасе уйма мер.

Назло поправшим все законы

Мы восстановим CCCР.

Присягин не смог собрать 500 человек для собственного выдвижения, формально ЦИК прав. Но ведь тут чутье проявлять надо! Магии имени хватило бы, чтобы повысить явку! Гарантирована как минимум поддержка радикальных феминисток — автор удивительных стихов и Сатану ведь объявил женщиной. Сколько людей, преодолев скуку, стали бы следить за похождениями рыцаря Тристана и пришли бы затем на участки? В конце концов, с каких вообще пор ЦИК интересуют законы? Что дальше — согласование своих действий с Конституцией? Этак далеко можно зайти, товарищ Памфилова.

А теперь, без Присягина, издыхает в муках последняя интрига. Нет, это явная, тревожная, почти преступная недоработка.

Присягин не смог собрать 500 человек для собственного выдвижения, формально ЦИК прав. Но ведь тут чутье проявлять надо! Магии имени хватило бы, чтобы повысить явку! Гарантирована как минимум поддержка радикальных феминисток



Вера в народ

Кандидат Владимир Путин, в отличие от многих прочих, кампанию начал задорно. Скачет со встречи на встречу — то с детьми, то с главными редакторами прикормленных СМИ, которые, впрочем, тоже в некотором смысле как дети. Жалко их.

Кандидат Владимир Путин не бедствует — недели хватило ему, чтобы целиком заполнить собственный избирательный счет, накопив максимально разрешенную законом сумму в 400 млн руб. Основная часть суммы — пожертвования фондов и организаций, связанных с партией «Единая Россия», а также деньги самой «Единой России». Есть одно (одно!) пожертвование от частного лица — в 30 тыс руб.

И вот тут начались проблемы. Нашлись еще частные лица, захотевшие поддержать перспективного кандидата. И разочаровались — не предусмотрена такая возможность. Да что там — в штабах Путина не всегда даже могут ответить на вопрос, где собирают подписи за победоносного самовыдвиженца. Число собранных подписей при этом неуклонно растет — чудо, не иначе.

Мерещится тут все же некоторое недомыслие: напрасно штабные политтехнологи не верят в народ до такой степени. Имеются даже и у Владимира Путина (ну, понятно, что не при штабе) искренние поклонники. Стоило оставить им шанс поддержать кумира рублем и подписью.

И ведь главное — есть на кого равняться в деле доверия к народу! Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил поправки к Правилам противопожарной безопасности, и теперь россиянам, помимо прочего, запретили выбрасывать окурки из окон движущихся поездов дальнего следования. Кто-то пальцем у виска покрутит: курить в поездах запрещено давно уже. Но глуп не Медведев, а скептик — Медведев верит в народ, верит, что россияне способны год копить окурки, складывать их в пакет какой-нибудь специальный, чтобы потом, добравшись до поезда, немедленно все это добро из окна да на улицу!

Недаром поговаривают, что именно он станет преемником Путина в 2760-м.

Медведев верит в народ, верит, что россияне способны год копить окурки, складывать их в пакет какой-нибудь специальный, чтобы потом, добравшись до поезда, немедленно все это добро из окна да на улицу!



Вопросы порнографии

Досадные ошибки допускают не только люди государственные. Гражданскому обществу тоже ошибки свойственны. Выяснилось, например, стараниями журналистов с портала Russiangate, что администрация Петербурга решила через сайт госзакупок оформить подписку на просмотр ряда кабельных телеканалов ценой в 600 тыс. руб. и что в выбранном чиновниками пакете присутствуют, помимо прочего, каналы эротические. В прессе поднялся шум, в мэрии начали неуклюже оправдываться, и в итоге от эротики чиновники отказались.

Очередная победа общественности! — ликуют причастные. А на самом деле? На самом деле это значит, что у чиновников появится чуть больше времени на то, чтобы осложнять горожанам жизнь (мы же не думаем, что они на что-нибудь полезное освободившееся время потратят, с чего бы). Сидели бы себе перед телевизором, демонстрируя, что, слухам вопреки, и нормальные человеческие стремления их посещают и руки были бы заняты… Но не будут.

И разве несколько лишних часов спокойной жизни для обитателей второй столицы не стоили этих несчастных 600 тыс., которые все равно украдут или потратят на что-нибудь вредное и бессмысленное?

Опасная трезвость

Но с максимально вредными идеями успели в начале года по традиции выступить депутаты ГД. В парламент внесен проект поправок к Трудовому кодексу, ужесточающий наказание за пьянство на работе. Помимо прочего, предлагается увольнять и за появление в пьяном виде на работе в нерабочее время.

Звучит почти невинно и как-то даже трезво, но вы вдумайтесь, вы посчитайте. 18 марта — выборы президента. 8-го — Международный женский день, главный праздник офисной любви. То есть цветы сотрудницам, сдвинутые столы, и на столах — то, что сотрудницы принесли из дома, чтобы порадовать коллег. Легкий флирт с непредсказуемыми последствиями, и алкоголь, разумеется, а как иначе.

И вот за это за все депутаты предлагают увольнять. То есть накануне главного в стране голосования выкинуть на улицы подавляющее большинство трудящихся россиян. Или вообще всех. Если это не вредительство, то как тогда выглядит вредительство?

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ



73% россиян считают ситуацию в стране очень хорошей, хорошей или скорее хорошей

23% — плохой, скорее плохой или очень плохой

34% считают, что самые тяжелые времена уже позади

37% — что нам еще только предстоит пережить основные трудности

Источник: ВЦИОМ, январь 2018 года