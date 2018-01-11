Главе чеченского «Мемориала» Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков

Главе чеченского отделения Правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает в четверг, 11 января, «Интерфакс».

По словам главы совета «Мемориала» Александра Черкасова, сегодня Шалинский городской суд должен избрать правозащитнику меру пресечения. Официально Титиева обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Адвокат Титиева Петр Заикин заявил «Интерфаксу», что следствие настаивает на аресте его подзащитного.



