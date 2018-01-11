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Главе чеченского «Мемориала» Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков

11.01.2018

Главе чеченского отделения Правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает в четверг, 11 января, «Интерфакс».

По словам главы совета «Мемориала» Александра Черкасова, сегодня Шалинский городской суд должен избрать правозащитнику меру пресечения. Официально Титиева обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Адвокат Титиева Петр Заикин заявил «Интерфаксу», что следствие настаивает на аресте его подзащитного.

Оюб Титиев был задержан 9 января. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника якобы нашли наркотики. Правозащитная организация Human Rights Watch 10 января, обвинила силовиков и власти Чечни в фабрикации дела. 10 января полицейские пришли в дом Титиева в поисках его сына и брата. Не найдя их там, полицейские выгнали всех женщин из дома, заперли дверь и ушли, забрав ключи с собой.



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