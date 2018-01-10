Штаб Путина





Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ Фото: tvpodolsk.ru

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, генеральные директора КАМАЗа Сергей Когогин и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев, сообщает «Интерфакс».

Штаб разместился в Гостином Дворе. Приехав туда, Путин в сопровождении руководителя движения «Волонтеры Победы», члена Общественной палаты РФ Ольги Амельченковой и руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елены Шмелевой пообщался с волонтерами, которые собирают подписи в его поддержку.

Работа штаба не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной, заявил Владимир Путин. Он попросил участников штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей, передает ТАСС.



Пока волонтеры проверяют правильность заполнения подписных листов, собранных в Москве и Московской области. Но планируется, что в федеральный штаб будут стекаться подписные листы со всей России. Среди волонтеров — студенты из Москвы и других городов. Приезжих разместили в гостиницах. В каждую смену работают по 30 человек.

Как говорят собеседники «Коммерсанта», три руководителя штаба выбраны неслучайно: возглавляемые ими структуры в сфере образования, промышленности и здравоохранения являются вполне успешными, а к созданию школы «Сириус» и Центра им. Рогачева президент имел непосредственное отношение.

Политолог, директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов сказал The New Times, что выбранные сопредседатели вписываются в тенденцию последних лет. На прошлых выборах у Путина начальником штаба был Станислав Говорухин — тоже не политическая фигура, по крайне мере, в глазах большинства населения. Три таких сопредседателя дистанцируют Путина от «Единой России» и чиновников. Также они демонстрируют тот посыл, с которым Путин идет на выборы: медицина, тяжелую ситуацию с которой Путин обещает исправить, будущее поколение и рабочие. Как мы помним, Путин официально объявил о том, что будет баллотироваться на новый срок во время посещения завода, так что все пока выглядит последовательно, сказал Пожалов.



Путин объявил о том, что будет в 2018 году баллотироваться на новый срок, 6 декабря 2017-го. Президент сделал заявления на встрече с ветеранами и тружениками ГАЗа.