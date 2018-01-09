Борьба за место в бюллетене

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В ночь с 7 на 8 января истек срок подачи документов для тех, кто решил сам, а не от партии, участвовать в президентских выборах — их называют «самовыдвиженцами». Для кандидатов от партий срок — 12 января. Первым для успешной регистрации необходимо собрать 300 тыс. подписей, партийным выдвиженцам достаточно 100 тыс. Не нужно бегать за автографами лишь двоим — кандидатам от двух парламентских партий, КПРФ и ЛДПР, директору совхоза в Подмосковье Павлу Грудинину и неизменному Владимиру Жириновскому. Партии «Единая» и «Справедливая» России никого не выдвинули: они поддерживают Владимира Путина, который, впрочем, их поддержкой пренебрег и идет самовыдвиженцем,

На сбор подписей у желающих попасть в бюллетень осталось всего три недели: к 31 января все кандидаты должны завершить все процедуры, связанные с документами и подписями. Итоговый список кандидатов должен быть полностью составлен к 9 февраля.



А буквально через неделю после этого начнется платная агитация в СМИ: агитационный период для кандидатов в президенты в этом году начинается 17 февраля. До этого будет проведена жеребьевка по распределению времени в эфире и мест для печатных СМИ.

Мелкое сито Центризбиркома

Изначально о желании баллотироваться заявили 46 непартийных кандидатов. Но документы донесли до ЦИК лишь 15 человек (пятеро в последний день), и большинству уже отказали.

Первым отказ получил Алексей Навальный, несмотря на то, что его выдвинули инициативные группы одновременно в 20 городах — в общей сложности 16 тыс. человек. Отказ под предлогом непогашенной судимости по делу «Кировлеса» оппозиционный политик обжаловал уже в двух инстанциях Верховного суда. Его юристы обещают дойти и до Конституционного суда, но признают, что его шансы на участие в выборах минимальны.

Отказали в регистрации и другим самовыдвиженцам с судимостью. Не был зарегистрирован журналист Олег Лурье, оказавшийся в свое время в тюрьме за вымогательство — он хотел много денег за непубликацию компромата. Но причина отказа Лурье была иная, чем в истории с Навальным, — он «не представил протокол регистрации членов собрания группы избирателей с достаточным числом подписей». Отказ в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому тоже не был связан с его судимостью: по словам представителя ЦИК, он предоставил не все документы, а число членов инициативной группы после уточнения оказалось недостаточным. При этом ранее члены ЦИК как потенциальную причину отказа называли именно судимость предпринимателя.

Член совета Движения в защиту прав избирателей «Голос» Аркадий Любарев так прокомментировал это в блоге на сайте «Голоса»: «Возникает ощущение: сделано специально, чтобы показать, что отказано не одному Навальному». Эксперт сомневается в логичности формулировок ЦИК в отношении Лурье и Полонского: «Если судимость кандидата лишает его пассивного избирательного права, то почему это не отражено в решении? А если не лишает, то получается, что члены ЦИК распространяли о кандидате недостоверную информацию».

«Если судимость кандидата лишает его пассивного избирательного права, то почему это не отражено в решении, отмечает эксперт «Голоса». А если не лишает, то получается, что члены ЦИК распространяли о кандидате недостоверную информацию»



Кроме того, отказали в регистрации лидеру движения «Возрождение» Александру Чухлебову из-за найденного у него вида на жительство в Финляндии, а также по формальным причинам — журналистке Айне Гамзатовой и правозащитнику Татьяной Воловик.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заметила, что среди претендентов на высший пост есть кандидаты «с чудинкой». Возможно, она имела в виду основателя движения «Дети СССР» Тристана Присягина, сдавшего документы в последний отведенный для самовыдвиженцев день, 7 января. В ходе приемки документов он на вопрос о партийной принадлежности ответил, что является коммунистом из «Единой России», а своей целью считает восстановление СССР.

Пока до выборов допущены лишь два самовыдвиженца: Владимир Путин и предприниматель из Костромской области Владимир Михайлов. Документы еще троих на момент публикации этой статьи находились на проверке.

Деньги на выборы

Первым место в бюллетене получил старейший кандидат в президенты Владимир Жириновский, которому подписи собирать не надо, как и кандидату от КПРФ Павлу Грудинину. Первичную регистрацию в ЦИК (разрешение на открытие счета) к началу этой недели получили еще 12 кандидатов от партий, включая Ксению Собчак, которая идет от партии «Гражданская инициатива». Помимо нее своих представителей выдвинули «Российский общенародный союз», Партия добрых дел, «Коммунисты России», Партия роста, партия «ЧЕСТНО/Человек. Справедливость. Ответственность», «Яблоко», Монархическая партия, «Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу», Партия социальной защиты.

У Путина на счету уже 400 млн руб. (максимально возможная сумма): донорами стали 23 организации и 1 (один) гражданин РФ, который пожертвовал 30 тыс., сообщил телеканал «Дождь». Жириновский собрал уже половину от дозволенного — 200 млн. Грудинин улетел на отдых на новогодние праздники (объяснив, что планировал поездку заранее): на его счету к концу каникул было около 1 тыс. руб.

По 20 млн собрали кандидат от Партии роста Борис Титов и кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак. 15 млн руб. — на балансе лидера «Яблока» Григория Явлинского.

Грудинин улетел на отдых на новогодние праздники (объяснив, что планировал поездку заранее), не удосужившись заняться фандрайзингом: на его счету к концу каникул было около 1 тыс. руб.



Успехи в сборе подписей у этих кандидатов тоже сравнимые: команда Явлинского отчиталась о сборе около 35 тыс. подписей, партия Титова — о 21 тыс., Собчак — о 23 тыс. (но только 8 тыс. верифицированы).

Телеведущая Екатерина Гордон (от Партии добрых дел) отчиталась о 50 тыс. — но не подписей, а рублей, которые удалось положить на избирательный счет. Судя по всему, кампания в защиту женщин, которую объявила теледива, продлится лишь три недели.

Политэкономист Константин Сонин пишет в своем блоге, что выборы без Навального пройдут совсем по другому сценарию, чем прошли бы с его участием: «Человек, собирающий десятки тысяч людей в сотне городов, — это уже очень большая величина. По меркам 1990-х я бы сказал, что это было бы 3–4 место (которое Навальный делил бы с Лебедем), вслед за Ельциным и Зюгановым. <…> В 2000-е Путин как пылесос вычистил всю поляну политических лидеров в госсекторе — и нестратегически как «большая планета», притягивающая все, и стратегически, назначая на должность премьеров незначимых игроков».