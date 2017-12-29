Рамзан Кадыров: портрет на фоне года





Архивное фото главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова

В ночь на 23 декабря 2017 года один из самых активных интернет-пользователей среди высших чиновников, глава Чечни Рамзан Кадыров, обнаружил, что его страницы в соцсетях Instagram и Facebook заблокированы. Оба аккаунта составляли предмет его персональной гордости — более 4 млн друзей и подписчиков.

27 декабря представитель Facebook заявил, что причиной блокировки аккаунта Кадырова стали американские санкции, наложенные на Кадырова за неделю до этого: Минфин США включил его в «список Магнитского» — за причастность к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека». Кроме того, полагают власти США, «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу». (Речь, по всей видимости, идет о Борисе Немцове, убитом в Москве в феврале 2015 года). Теперь Кадыров не только не сможет побывать в Америке, куда, как он бахвалился в своем Instagram, «приказа ступить еще не было». Под угрозой — его активы по всему миру, а также международные деловые связи, включая арабский мир. Под занавес 2017 года глава одного из российских регионов, по сути, обрел статус международного изгоя.

Щедрый Аллах

«Вы хотите, чтобы я повторил вам фразу, что деньги мне дает Аллах?» — спрашивает Рамзан Кадыров съемочную группу французского телеканала М6. Фильм «Кулисы невероятной диктатуры» французы снимали в апреле 2014 года, один из авторов NT участвовал в съемках в качестве переводчика. «Не переводи, я понял, меня Депардье научил», — смеется Кадыров. Некоторые вопросы с интернациональными словами он действительно понимает без перевода.

«В нем великий артист пропал, — делится впечатлениями от общения с Кадыровым глава Межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин. — Он умеет очень убедительно говорить неправду. И если бы я не знал наверняка, что сказанное им не соответствует действительности, то не усомнился бы в его словах».

Французских кинодокументалистов глава Чечни принимал в хижине у подножия нового президентского дворца в Грозном. Аудиенция в самом дворце была не предусмотрена. Не гоже хвалиться роскошью, улыбаясь, объясняет Кадыров. Между тем председатель республиканского комитета по туризму Амрудди Эдильгериев красуется перед французами в куртке из змеиной кожи, на груди у другого министра — инкрустированный бриллиантами значок с профилем Рамзана. У Хасайна Кадырова, родственника главы Чечни, который отвечает за школы хафизов (чтецов Корана наизусть. — NT), — пистолет с серебряной рукояткой (золотой пистолет, как известно, у депутата Госдумы Адама Делимханова — двоюродного брата Рамзана Кадырова и второго человека в Чечне).

Фразу про Аллаха и деньги Рамзан Кадыров произнес 5 октября 2011 года, когда в Грозном отмечали День города и 35-летие главы республики. За первую пятилетку его президентства, с 2007 по 2012 год, столица Чечни восстала из руин, оставшихся после двух войн. В городе появились проспекты Путина и Кадырова, мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — одна из крупнейших в России и Европе, 145-метровый футуристического вида деловой центр «Грозный-сити» — не считая дорог, школ, больниц и т.п. На вопрос журналиста, откуда деньги на все это великолепие, Рамзан Кадыров и ответил: «Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги».

Рамзан Кадыров с отцом Ахматом-Хаджи

Кадыровым Фото: ramzan-kadyrov.ru

В интервью для французского фильма он, явно вдохновленный архитектурой Дубая, обещает построить еще один небоскреб — уже трехсотметровый — в честь своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова.



Его не смущает, что высотки «Грозный-сити» (кстати, с турецкими строителями так и не расплатились, а позже всех депортировали из-за просроченных виз) почти пустуют. Лет пять назад в сумерках это особенно бросалось в глаза: светились редкие окна, но проблему решили, пустив по фасаду светящуюся бегущую строку: «Рамзан, спасибо за Грозный!»

«Рамзан Кадыров привык безотчетно распоряжаться колоссальными деньгами. Безотчетно — потому что отчета никто и не требует, — говорит правозащитник, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. — Он живет в том мире, который ему разрешили построить».





Столица Чеченской Республики Грозный Фото: grozmer.ru

С 2007 по 2015 год Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций более 539 млрд руб. (данные РБК). Их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб., и по этому показателю республика — в тройке самых дотационных регионов. По данным директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, в 2015 году, в то время как по остальным регионам помощь сократилась в среднем на 3%, финансирование Чечни выросло на 8% — до 61,3 млрд руб.

«Моего начальника похитили кадыровцы, держали сутки, обращались вежливо, но отпустили, только когда он заплатил в фонд 500 тыс. руб. У нас коммерческая фирма, а бюджетники платят туда «пожертвования» постоянно»



Дань памяти

Впрочем, в возрождение Чечни вложился и каждый чеченец вне зависимости от места жительства, признал в одном интервью сам Кадыров. И бизнесменам, и бюджетникам приходится раскошеливаться на спонсорскую помощь, которая направляется в благотворительный Фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова. Благотворительность добровольно-принудительная: не хочешь помогать благому делу — пожалеешь.

Школы в Фонд им. Кадырова ежемесячно платят в среднем от 50 тыс. руб. и выше (списания идут по статье расходов «Прочие»), больницы — примерно от 500 тыс. в месяц, говорит NT на условиях анонимности житель Грозного, уточняя, что «сам слышал это от родственников и начальника».

Правозащитник Зайнап Межидова, активист организации «Материнская тревога», на свой страх и риск согласилась подтвердить на камеру французским журналистам, снимавшим тот самый фильм, «Кулисы невероятной диктатуры», что отдала в фонд половину компенсации, полученной за разрушенное жилье. О том же свидетельствовали авторам фильма другие случайные собеседники, в основном водители-«бомбилы», но редко кто был готов рассказать о государственном вымогательстве под запись. И не зря. «Скажите мне фамилию, имя и отчество человека, который жалуется!» — глядя в камеру, требовал мэр Грозного Ислам Кадыров, еще один молодой родственник Рамзана.

«Моего начальника похитили кадыровцы, держали сутки, обращались вежливо, но отпустили, только когда он заплатил в фонд 500 тыс. руб., — говорит съемочной группе фильма на условиях анонимности житель Грозного. — У нас коммерческая фирма, а бюджетники платят туда «пожертвования» постоянно».

«На счетчик» попадают даже чиновники — один из них не так давно обращался за помощью к собеседнику NT, правозащитнику Ахмеду Гисаеву, который перебрался за границу после убийства в 2009 году правозащитника Натальи Эстемировой.

В самом Фонде имени Кадырова-старшего, который финансирует «фараоновские» проекты Кадырова-младшего, после трех недель запросов (и напоминаний о запросах) автору NT скупо сообщили: фонд-де занимается бизнесом, используя ранее внесенные пожертвования. При этом фонд, судя по базе данных СПАРК, является совладельцем 12 компаний, занимающихся торговлей автомобилями, строительством, авиаперевозками («Грозный-авиа»), производством минеральной воды и мороженого. При этом в СПАРКе фонд показал отрицательную прибыль.

Помимо аккумулирующего немалые «пожертвования» благотворительного фонда, благосостоянию клана Кадыровых служит и более мелкий бизнес. Сразу несколько человек в Грозном, включая одного чиновника, подтвердили автору NT, что, например, реальным владельцем сети автозаправок «Лидер» является сам Рамзан Кадыров, управляет же сетью в его интересах Шейх-Магомед Кадыров, официальный владелец грозненского торгового центра «Беркат» и троюродный брат главы Чечни. Хотя по документам владельцем «Лидера» является член грозненской городской думы Рустам Арзиев. Чеки за бензин здесь, кстати, не дают. Одной из дочерей Кадырова принадлежит также таксомоторная компания «Грозненское такси». Владение другой такой компанией — «Престиж» — приписывают охраннику Кадырова Абузайту Висмурадову по прозвищу «Патриот», чей портрет висит в каждом такси.

(NT отправил запрос пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову с просьбой прокомментировать сведения по поводу компаний «Беркат», «Лидер» и «Грозненское такси». На момент публикации материала ответ из Грозного не пришел).

В Грозном, где с 2009 года алкоголь можно продавать только с 8 до 10 часов утра, даже приезжим французским журналистам не составило труда найти нелегальный вино-водочный магазин. Как и все остальные магазины такого рода, он был без «опознавательных знаков», на двери — «глазок». «Не боитесь, что вас закроют?» — В ответ продавцы только весело ухмыляются.

«Он рос в нечеловеческих и жестоких условиях, его детство и юность прошли в постоянном страхе, без достаточной родительской любви. Это повлияло, видимо, на его личностные качества, и получился вот такой жестокий человек, который уважает только силу»



Удав и кролики

В общественном сознании Рамзан Кадыров — страшный человек, который в 16 лет убил первого русского солдата, командир личной армии, могущественный руководитель республики, которому тесно в ее границах, — в общем, этакая пороховая бочка, которая может в любой момент взорваться и разнести всю Россию в клочья. Его фигура, как и многих других авторитарных правителей, соткана из мифов, которые сам он не спешит опровергать.

Так обстоит, к примеру, с первым убитым русским: младший сын муфтия Ичкерии Ахмата-Хаджи Кадырова, которому к началу Первой чеченской войны (1994–1996 годы) было 18, а не 16 лет, в те годы не воевал, а только сопровождал отца, воевавшего на стороне сепаратистов, в качестве водителя и охранника. «Я достоверно знаю, что он лично пытал пленных, в том числе подростков. А вот в боевых действиях не участвовал: это все байки, что Кадыров бегал по горам с автоматом: никого, кроме пленных и своих чеченских военных, он в глаза не видел», — утверждает Каляпин.

«Рамзан Кадыров рос в нечеловеческих и жестоких условиях, его детство и юность прошли в постоянном страхе, без достаточной родительской любви. Это повлияло, видимо, на его личностные качества, и получился вот такой жестокий человек, который уважает только силу», — полагает Ганнушкина.

Жан-Клод Ван Дамм и Рамзан Кадыров

Фото: severniykavkaz.ru

Из-за войны, поясняет она, Рамзан не смог получить самого элементарного образования, и его представления о современном мире не соответствуют реальности. Мальчик, которого в детстве недолюбили, который не доиграл в детские игры, в какой-то мере продолжает играть, и став взрослым, — отсюда и два кадыровских гола в ворота сборной Бразилии (образца 2002 года) в товарищеском матче в Грозном в 2011 году, и победа над чемпионом по боксу, и воинственные видеоклипы, и приглашение за полмиллиона долларов на день рождения Жан-Клода Ван Дамма и Федора Бондарчука. «Когда в руках такого человека оказывается колоссальная власть, он играет уже судьбами людей и даже народов», — заключает правозащитник.



Жерар Депардье в гостях у Рамзана Кадырова

Фото: medform.net

При всей своей жестокости Кадыров сентиментален, добавляет штрих Каляпин: когда рассказывает трогательные истории, вспоминает об отце, например, у него начинают блестеть глаза, может даже пустить слезу. «Рамзан рассказывал мне, что был одиноким ребенком, отец уделял ему мало внимания, занимаясь то религиозными, то государственными делами», — вспоминает эксперт.



Принято считать, что Рамзан Кадыров превратил Чечню в анклав, где люди живут по законам шариата и местным обычаям — адатам. Это не так. На деле политика и действия главы Чечни слабо согласуются как с шариатом, так и с российскими законами, а подчас и откровенно им противоречат. Примеров множество.

Еще недавно чеченцы свято блюли уважение к старшим. Рамзан Кадыров сумел расшатать эту, казалось бы, незыблемую традицию. Он способен запросто нагрубить любому, причем при людях: унизить чиновника, который старше его по возрасту, оскорбить старца. В гневе он не гнушается и русского мата, что до недавних пор и вовсе было немыслимым для чеченца в присутствии старших. При этом к самому главе Чечни нужно обязательно проявлять уважение. Так, официальный экскурсовод по Грозному не упоминает Кадырова без его регалий — «герой России Рамзан-Хаджи Ахматович».

Могила его отца в родовом селе Кадыровых стала местом поклонения, где в обязательном порядке возлагают цветы официальные гости Чечни. Таких обычаев никогда не было ни здесь, ни в любой другой мусульманской стране.

По чеченским традициям мужчине постыдно появляться на людях рядом с детьми и женой, демонстрируя людям свою семейную жизнь. Рамзан же регулярно выставлял на всеобщее обозрение в Instagram видео, где он гуляет, играет и резвится со своими домочадцами и супругой.

Если что-то в Чечне сегодня еще не по-кадыровски, значит, он просто пока не успел, констатирует Каляпин: «И в одежде, и в культуре, и в религии он импровизирует на ходу и внедряет нововведения, которые называет чеченскими обычаями. Повстречался с саудовскими принцами — потомками Мухаммеда, и у него родилась идея по исламскому дресс-коду, который вводят для госслужащих. При этом Рамзан может говорить, что так велит шариат, хотя ни там, ни в чеченских обычаях ничего подобного нет».

Уполномоченного по правам человека Чеченской республики Нурди Нухажиева Ганнушкина называет уполномоченным по правам одного человека, которому глава Чечни устраивает жесткие выволочки. «В представлении Кадырова он поставлен в Чечне главным над всеми, в том числе правозащитниками, именно он здесь гарант прав человека», — говорит Ганнушкина. В результате чеченцам, особенно женщинам, некуда податься за защитой своих прав. «Кадыров открыто заявляет: мужчина — собственник, женщина — собственность. Если чеченскую женщину избивает муж, полиция ей не поможет, — утверждает Ганнушкина. — У нас была такая история. Муж избивал беременную жену, подруга повела ее в прокуратуру. Прокурор отправил женщину в комиссию по семье и праву, комиссия — к мулле, который изгонял из нее бесов. В конце концов, подруга помогла этой женщине бежать, она оказалась у нас, родила ребенка, мы помогли ей уехать за границу. А потом нам пришлось уже подругу вызволять».

Вождь и несогласные

Чечня остается единственным регионом России, откуда молодых людей не призывают в Вооруженные силы РФ. Зато здесь есть подразделения, подконтрольные лично Рамзану Кадырову. Общая численность чеченских «силовиков» — до 18–30 тыс. человек, по разным оценкам. Это — полк вневедомственной охраны при МВД Чечни («нефтяной» полк), полк специального назначения при МВД Чечни, полк им. Ахмата-Хаджи Кадырова, переподчиненные Росгвардии бывшие батальоны «Север» (его бойцы признаны виновными в убийстве Бориса Немцова) и «Юг», СОБР «Терек», две спецроты при бывшей 42-й мотострелковой дивизии, роты охраны комендатур, ОМОН МВД Чеченской республики, персональная охрана Рамзана Кадырова (500–700 человек) и высших лиц Чечни. Все они — карающая длань Кадырова.

До 2009 года (официальная отмена КТО в Чечне) правозащитники ежегодно фиксировали десятки случаев похищений и убийств кадыровцами чеченцев. Потом информацию стало собирать все сложнее. Последним случаем, которым занималась Наталья Эстемирова, была бессудная казнь в высокогорном селе Ахкинчу-Борзой: чеченские силовики расправились с теми, кого считали пособниками боевиков. Но если бы речь шла только о боевиках. Один за другим трагически погибали оппоненты Рамзана Кадырова: в 2008-м на Смоленской набережной в Москве был расстрелян депутат Госдумы Руслан Ямадаев, в 2009-м в Дубае убит его брат Сулим Ямадаев.

13 января 2009 года в Вене был убит Умар Исраилов, бывший боевик, поступивший после амнистии в охрану Кадырова. По словам его отца, также ставшего беженцем, Умара однажды направили в родное село на «зачистку» — акцию устрашения по поиску боевиков, сопровождаемую грабежами, пытками и бессудными казнями. Исраилов не подчинился приказу, а сбежал за рубеж и подал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил, что Кадыров лично пытал его током. 1 июня 2011 года суд в Вене признал виновным в убийстве Исраилова чеченца Рамзана Эдилова, при этом сторона обвинения — полиция Вены — заявила на суде, что считает организатором убийства Рамзана Кадырова.

Адам Делимханов

Фото: ИА «Грозный-информ»



В 2014 году к 4 годам колонии за хранение 3 г героина, которые якобы были найдены в такси, в котором он ехал, приговорили политолога Руслана Кутаева. На допросах, как заявит потом Кутаев, его в подвалах президентского дворца в Грозном пытал лично Магомед Даудов по кличке «Лорд» (сегодня — спикер парламента Чечни, третий человек в республике после Кадырова и Делимханова).



Накануне ареста Кутаев провел круглый стол в честь 70-летней годовщины сталинской депортации чеченцев и ингушей (23 февраля 1944 года). Это могло не понравиться властям — указом Кадырова отмечать траурную дату было фактически запрещено.

Бывает и так, что арестованных избивает лично глава Чечни, утверждает Ганнушкина, ссылаясь на слова бывших узников чеченских закрытых тюрем: «И, вымыв руки, уходит довольный».



Магомед Даудов (слева) и Рамзан Кадыров

Фото: medialeaks.ru



Тренд последних двух лет: публичные извинения в адрес чеченской власти со стороны тех, кто ранее от нее пострадал. Одним из извинившихся стал чеченец Адам Дикаев, который в декабре 2015 года, в годовщину Второй чеченской войны, сравнил в своем Instagram Кадырова с «царем», который бежит себе, ни о чем не думая, по беговой дорожке под песню «Мой лучший друг — президент Путин». Вскоре по соцсетям разошлось видео, на котором Дикаев стоит со снятыми штанами, заявляя о своей неправоте и поддержке действующей власти.

«Один из инструментов, с помощью которых Кадыров управляет Чечней, — это страх. Задержаний, убийств или публичных унижений в Чечне происходит не так много, чтобы повлиять на настроение более миллиона жителей республики. Но эти случаи преподносятся так, что многие чувствуют себя как кролики перед удавом и думают, что репрессии могут затронуть каждого», — объясняет главный редактор интернет-СМИ «Кавказский узел» Григорий Шведов.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. «После обнародования «Новой газетой» сведений о пытках и похищениях геев президент отчитал главу Чечни под прицелом камер. Поводом для выговора была атака террористов, но причиной недовольства Путина стала кампания против ЛГБТ-сообщества», — считает Шведов. По его словам, Кадыров неслучайно в конце лета 2017 года выступил в роли защитника притесняемых в далекой Мьянме мусульман-рохинджа: он сделал это по совету своих пиарщиков, чтобы переключить внимание со своих просчетов и перегибов в Чечне, которыми был недоволен Путин. Тем не менее Кадырова наказали — отказом отдать Чечне актив «Роснефти», а этот вопрос в республике давно считали решенным в свою пользу, поясняет главред «Кавказского узла».

Похоже, «верный пехотинец Путина», как сам себя называет Кадыров, сигнал уловил: о вопиющих случаях преследований гомосексуалов в Чечне в последние несколько месяцев не слышно. Но это не значит, что их нет на самом деле. О предоставлении убежища представителям ЛГБТ из Чечни в течение лета-осени 2017 года заявляли Франция, Германия, Литва... Поток чеченских беженцев в Европу растет. По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, в 2016 году из более чем 12 тыс. россиян, попросивших убежище в Германии, 9850 (более 80%) были чеченцами. А к февралю 2017 года их было уже 13 600 (90% всех беженцев из РФ). Всего же в Европе, по разным оценкам, проживают не менее 150 тыс. чеченцев.

«Он говорил мне — с блестящими глазами и срывающимся голосом, что Путин — его кумир, заменивший ему отца, что он готов отдать за него жизнь»



Секрет верности

Кадыров не упускает возможности продемонстрировать лояльность Кремлю. Во время одного из «кадырингов» в Грозном пронесли самый большой в истории российский флаг. В Чечне популярно мнение, что Кадыров Путину нужен не меньше, чем президент России — главе Чечни. Объясняют это тем, что Путина устраивает, что его ставленник в Чечне держит в узде чеченцев.

По свидетельству Каляпина, о Путине Кадыров говорит с придыханием — он действительно лично ему очень благодарен и предан: «Он говорил мне — с блестящими глазами и срывающимся голосом, что Путин — его кумир, заменивший ему отца, что он готов отдать за него жизнь».

«Рамзан все правильно делает. Мы будем ему помогать», — эти слова Путин произнес на своей последней пресс-конференции, отвечая на вопрос о роли Кадырова в спасении детей и женщин из Сирии. Но точно так же он мог отозваться и о других действиях своего верного вассала.

«Кадыров прекрасно понимает: не будет Путина — не факт, что у власти останется и он. А Путин вряд ли представляет, что будет в Чечне без Рамзана»



«Путина и Кадырова я назвал бы заложниками друг друга, — говорит эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. — Кадыров прекрасно понимает: не будет Путина — не факт, что у власти останется и он. А Путин вряд ли представляет, что будет в Чечне без Рамзана. К тому же, с точки зрения Кадырова, Чечня войну не проиграла: Путин просто пошел на компромисс с частью сепаратистов, среди которых был отец Рамзана, вот война и закончилась».

«Если в один прекрасный день Кадырову прикажут из Кремля покинуть пост, безропотно он не уйдет, — согласна Ганнушкина. — Путин нужен ему, пока поддерживает его. Как только Кадыров поймет, что ему не на что рассчитывать, он перестанет играть роль послушного раба, и, как говорит сам же Путин, «волчонок покажет зубы».

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