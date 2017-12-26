Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

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В санаторий «Соляная симфония», что расположен в городе Соледар (Донецкая область Украины), раньше приезжали больные астмой — о пользе лечебно-оздоровительных процедур в местных соляных шахтах молва шла по всей Украине. «В палатах мирно спят ребята, а рядом взрослый дремлет люд. И день, и ночь здесь коротают, вдыхая соляной уют», — гласит четверостишие в фойе санатория. Последние три года в Соледаре — с июля 2014 года город находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) — совместно коротали дни и ночи, вдыхая донецкий воздух, украинские и российские офицеры: с 29 сентября 2014 года в «Соляной симфонии» находится штаб Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Востоке Украины. Режим прекращения огня, краеугольный камень которого — отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, — один из самых весомых, осязаемых, что называется, результатов Минских соглашений. Задача штаба СЦКК в Соледаре с самого начала заключалась в том, чтобы фиксировать нарушающие эту договоренность обстрелы с обеих сторон линии разграничения. Причем российские и украинские офицеры не только их фиксировали, но и пытались их прекратить. Генералы, руководившие украинской стороной СЦКК, утверждают, что восстановить режим прекращения огня удавалось в 50–70% случаев. Однако 19 декабря 2017 года 75 российских офицеров покинули и «Соляную симфонию» в Соледаре, и украинскую территорию вообще. МИД РФ объяснил этот демарш тем, что работа российских военных стала невозможной из-за «чинимых Киевом препятствий» и «неподобающего отношения украинской стороны». Но что именно Киев сделал не так — не ясно до сих пор. Зато очевидно, что интенсивность обстрелов вдоль линии разграничения на Донбассе после ухода российских военных усилилась в несколько раз. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе за 2017 год 400 тыс. нарушений режима прекращения огня, из них 7 тыс. пришлись на два дня, 18–19 декабря, когда россияне покидали СЦКК.



В санаторий «Соляная симфония» раньше приезжали

больные астмой Фото: site.ru



США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера высказали крайнюю озабоченность уходом российских военных из СЦКК, возложив ответственность за «дальнейшую судьбу мира в Донбассе» на Россию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в поисках выхода из сложившейся ситуации провела телефонные переговоры и с Путиным, и с Порошенко. Как бы то ни было, российские офицеры в Соледар пока не вернулись.

Встречи в «дежурке»

Здание «Соляной симфонии» состоит из трех этажей: россияне жили на третьем, украинцы — на втором. Жили обособленно, пересекались разве что где-то в коридорах или на лестницах. И то — одни старались ходить по одной лестнице, вторые — по другой. Правда, было еще одно место встречи — «дежурка» — маленькая комната, в которой круглосуточно несли вахту по два офицера с каждой стороны: принимали телефонные звонки с передовой, уточняли информацию с участков линии соприкосновения. Как правило, содержание звонков было такое: «Ребята, по нам стреляют, сделайте что-нибудь». Если звонок поступал с территории, подконтрольной ДНР или ЛНР, то его «обрабатывали» российские офицеры: они тут же, в «дежурной комнате», справлялись у украинских коллег, откуда могли стрелять, с позиций регулярных частей ВСУ или откуда-то еще, украинцы дозванивались до своих на передовой, все выясняли, и если от ВСУ приходил утвердительный ответ — да, мол, было такое, по такой-то причине, — шла команда немедленно прекратить огонь. Соответственно такой же алгоритм действий — при тревожном звонке с украинской стороны. Но бывали и сбои — несмотря на вмешательство дежурной группы СЦКК, огонь не прекращался. Тогда в дело включалось руководство Совместного центра с украинской (генерал-майор Юрий Остах) или российской (генерал-лейтенант Сергей Костарев) стороны — генералы решали вопрос сами или делали звонки «наверх». Иногда на восстановление режима прекращения огня требовались часы, иногда — несколько суток. В феврале 2015-го, например, обстрел тяжелым вооружением с обоих сторон шел сутки напролет, а под Дебальцево, что в 50 км от Соледара, и вовсе шли интенсивные бои. Когда автор была как раз в «Соляной симфонии» — перемирие, согласно второго «Минска», не могло не то что начаться двое суток, а вдоль Дебальцево, что где-то в 50 км от Соледара, шли интенсивные бои. Тогда руководство российской группой в СЦКК прямо заявило заместителю руководителя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александру Хугу (а в задачу СЦКК входит и обеспечение безопасности этой миссии), что не в силах повлиять на ситуацию, причем разговор шел в штабе СЦКК в Соледаре, — Хуг был в ярости, потребовал срочно доставить его в Дебальцево, но в итоге из-за боев и большого числа патрулей на дорогах сумел попасть туда только через три дня. Огонь прекратился, только когда украинские военные оставили Дебальцево и город заняли военные формирования ДНР.

Российским офицерам не разрешалось самостоятельно покидать здание санатория: сходить в магазин или в столовую можно было только в сопровождении украинских нацгвардейцев. Даже выйти самовольно покурить на крыльцо нельзя было



Отдельный режим

В «Симфонии» висят патриотически выдержанные плакаты, например: «Разговаривай на государственном языке, украинский — наше оружие в борьбе с Россией».

Российские офицеры на обед ходили отдельно от украинцев. Вместе обедали только генералы. И то не все.

В целом для российских военных в «Соляной симфонии» с самого начала действовал целый ряд ограничений. В частности, им не разрешалось самостоятельно покидать здание санатория: сходить в магазин или в столовую можно было только в сопровождении украинских нацгвардейцев. Даже выйти самовольно покурить на крыльцо нельзя было. При этом украинские сопровождающие были вооружены, россиянам иметь при себе оружие не разрешалось. Украинская сторона объясняла все эти правила заботой о безопасности самих же российских офицеров.

«Соляная симфония», Соледар, Донецкая область

Украины Фото: playcast.ru

Несколько недель назад на одном из анонимных telegram-каналов появилась уточняющая информация о распорядке для россиян, которых якобы больше всего возмущало предписание «курить не больше 10 минут в конце каждого часа», а также полный запрет на курение после 22 часов.



Не нравились российским офицерам и ограничения на перемещения внутри «Соляной симфонии» — в частности, правилами внутреннего распорядка строго определялось, какими лестницами они могут пользоваться, а какими нет.

Другой telegram-канал, имеющий в Украине репутацию пророссийского, опубликовал якобы отчет украинских военных, в котором описывался такой случай: некий военный без опознавательных знаков вступил в словесную перепалку с одним из российских офицеров и начал ему угрожать.

Кроме того, как рассказали NT в Госпогранслужбе Украины, зафиксированы случаи на украинско-российской границе, когда у российских офицеров, приезжавших на работу в СЦКК, украинские пограничники изымали георгиевские ленточки и «пропагандистскую» литературу.

Отношения в Соледаре не были дружелюбными, признают украинские офицеры в СЦКК, но тут же оговариваются: войну-то начала Россия.

Нынешний руководитель СЦКК Юрий Остах утверждает в разговоре с NT, что никаких претензий или недовольства со стороны «гостей» он никогда не слышал: «Ели одну пищу, спали на том же, никаких отличий не было». И все — за счет украинского бюджета, напоминает Остах: «За 3 c лишним года потратили на русских приблизительно 4 млн 60 тыс. гривен (8 млн 482 тыс. руб. — NT)

По словам Остаха, вопросы и претензии если у кого и могут быть, так это у украинской стороны: почему на подконтрольной украинской армии территории отслеживают соблюдение режима прекращения огня аж 36 российских офицеров вместе с генералом, тогда как на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР, — всего 6 украинских военных, и то допустили их не на передовую, а только в очень отдаленные от фронта Донецк и Луганск. Впрочем, всего год назад предшественник Остаха в СЦКК, генерал Кременецкий, объяснял автору этих строк, что количество украинских и российских офицеров «в данном случае не принципиально».

В неофициальных беседах украинские дипломаты высказывают мнение, что отъезд российских офицеров из СЦКК — часть разработанной Москвой многоходовки с целью принудить Украину к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками



Биометрический затык

Источники NT в трехсторонней контактной группе в Минске утверждают: главная причина отъезда российских военных — в решении Киева ввести с 1 января 2018 года биометрический контроль для всех иностранцев, включая россиян, при пересечении ими границы Украины. Это значит, что приборами фиксации биометрических данных будут оборудованы все пункты пропуска на украинско-российской границе. Российские военные, по словам источников NT в Минской группе, в неофициальных беседах настаивают: сдавать отпечатки пальцев или делать снимки сетчатки глаза им не положено по уставу. И пока, дескать, Киев не найдет выход из положения, продолжать работу в СЦКК они не будут — пусть украинцы наблюдают за соблюдением режима прекращения огня в одиночку. Украинцы и наблюдают. Вот только никакой информации со стороны ДНР-ЛНР у них теперь нет. А значит, теряется и весь смысл работы СЦКК.

По информации NT , российские военные готовы вернуться в Соледар в случае, если для них будет отменен биометрический контроль на украинско-российской границе



Официально украинский МИД назвал демарш российских военных «провокацией, которая подрывает Минские договоренности», и «стремлением снять с себя любую ответственность, как со стороны конфликта, за последствия вооруженной агрессии против нашего государства». В неофициальных беседах украинские дипломаты высказывают мнение, что отъезд российских офицеров из СЦКК — часть разработанной Москвой многоходовки с целью принудить Украину к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками: мол, хотите мира — договаривайтесь о контроле за режимом прекращения огня с Донецком и Луганском без нашего посредничества. Москва считает, что она уже сделала важную уступку Киеву, согласившись в сентябре 2017 года на размещение миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения, но и по всей территории Донбасса, — и Путин на своей итоговой пресс-конференции 14 декабря специально это подчеркнул. Но теперь, по логике Кремля, пусть свою часть пути пройдет и Киев, налаживая прямой диалог с самопровозглашенными республиками.

По информации NT, российские военные готовы вернуться в Соледар в случае, если для них будет отменен биометрический контроль на украинско-российской границе. Якобы по итогам телефонного разговора 22 декабря Путин и Меркель условились, что будет составлен пофамильный список лиц, освобожденных от такой проверки.

Вернутся ли российские военные в СЦКК или нет — вопрос скорее политический, соглашается генерал Остах. Он напоминает, что в штабе СЦКК в «Соляной симфонии» работали 26 российских офицеров, а еще 39 постоянно находились на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР: «Чем они там занимались — никто не знает».

При этом украинская сторона в СЦКК с самого начала признавала себя стороной конфликта, тогда как россияне ежеминутно подчеркивали: мы — третья сторона, Донбасс — это внутриукраинская история. «Мы же здесь в гостях», — так в прошлом году ответил российский генерал Сержантов на вопрос корреспондента NT, не обижают ли россиян в «Соляной симфонии».

На Украине, правда, с самого начала не особо верили в эффективность СЦКК: фиксировать обстрелы можно до бесконечности, и такая ситуация на руку главным образом ДНР-ЛНР, потому что сама проблема Донбасса при этом не решается. Но в любом случае другого канала регулярного взаимодействия непосредственно на месте боевых действий у Киева и Москвы нет.