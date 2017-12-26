Фейки года





Встреча Владимира Путина с Оливером Стоуном Фото: woman.ru

Вертолет, да не тот

Президент Путин в фильме Оливера Стоуна, вышедшем летом 2017 года, показывает с телефона режиссеру видео, на котором, как говорит российский лидер, видна работа российской авиации. Вскоре выяснилось: кадры, которые демонстрировал Путин, идентичны видео 2009 года, на котором американские войска атакуют в Афганистане террористов.

Кадр из фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным»

Фото: youtube.com

Голоса же пилотов, говорящих на русском на президентском видео, взяты из записи трехлетней давности: это запись переговоров пилотов украинских боевых вертолетов в ходе их удара по захваченному тогда сепаратистами Донецкому аэропорту в конце мая 2014-го.



После того как разразился скандал, в Кремле заявили, что пленка для президента была предоставлена в Минобороны. Как рассказали источники РБК, представители Путина обращались за записью непосредственно в военное ведомство, а подготовили ее в Генштабе. Сам Оливер Стоун продолжал отрицать версию о подлоге: «Он достал телефон и показал нам это. Мы это сняли. Он сказал, что это. Зачем ему врать?»

Мобильная игра как улика

Осенью история с фейками от Минобороны нашла свое продолжение. В ноябре представители военного ведомства опубликовали в соцсетях данные, которые подавались как «неоспоримое подтверждение обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов» запрещенной в РФ ИГИЛ*. Текст был сопровожден снимками, на которых видны грузовики, которые якобы двигались под прикрытием американцев. Военное ведомство датировало снимки 9 ноября и утверждало, что они сделаны в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Пользователи соцсетей довольно быстро выяснили, что в качестве улик были продемонстрированы скриншоты из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator. Фейками оказались и другие снимки из публикации, разоблачающей США: они были взяты из видео боев Вооруженных сил Ирака в сентябре 2016 года возле иракского города Фаллудж.

Пользователи соцсетей начали в ответ шуточный флешмоб «в поддержку» военного ведомства: они стали демонстрировать скриншоты из компьютерных игр как свидетельства успехов российских властей



После того как военное ведомство РФ уличили во вранье, оно удалило твит с этой информацией и отредактировало пост в Facebook. В Минобороны заявили, что скриншот был прикреплен по ошибке, а виновный найден — им оказался гражданский сотрудник. Пользователи соцсетей начали в ответ шуточный флешмоб «в поддержку» военного ведомства: они стали демонстрировать скриншоты из компьютерных игр как свидетельства успехов российских властей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал так: «Ошибки случаются, ничего страшного, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны».

Друг США № 1

Фейковое фото Хиллари Клинтон

и Осамы бен Ладена Фото: site.ru

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в ноябре 2017-го рассказала в эфире канала «Россия-1» о том, что основатель запрещенной в России и в мире террористической группировки «Аль-Каида»** Осама бен Ладен бывал на приеме в Белом доме. «Вспомните эти фантастические, феерические фотографии, как в Белом доме принимали бен Ладена. Это же классический лоббизм в самом настоящем смысле слова», — возмущалась Захарова на всю многомиллионную телеаудиторию. В качестве иллюстрации к ее словам было продемонстрировано фото, где бывшая госсекретарь США (а также соперница Дональда Трампа на выборах) Хиллари Клинтон жмет руку террористу № 1.

Оригинальное фото, на котором

Хиллари Клинтон жмет руку

Шубхашишу Мукхерджи Фото: site.ru

Этот фейк был быстро разоблачен в американских медиа — на оригинальном фото Клинтон жмет руку индийскому исполнителю Шубхашишу Мухерджи в 2004 году. И произошло это не в Белом доме, а на приеме в отеле. А липовый коллаж с Клинтон и террористом распространяли сторонники Трампа во время президентской гонки в США.

Когда подлог обнаружился, официальный спикер МИДа выступила с заявлением в Facebook. Захарова отметила, что говорила не о самом террористе, а о его коллегах и соратниках. И добавила, что согласно заявлениям сенатора Рэнда Пола, США помогали силам бен Ладена с вооружением и финансами.

Примечательно, что и это заявление было вскоре опровергнуто в американских СМИ. Сам бен Ладен заявлял, что никогда не получал никакой помощи от американцев. Достоверной информации об обратном не существует.

ЛИПОВЫЙ КОЛЛАЖ С КЛИНТОН И ТЕРРОРИСТОМ РАСПРОСТРАНЯЛИ СТОРОННИКИ ТРАМПА ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ В США. КОГДА ПОДЛОГ ОБНАРУЖИЛСЯ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИКЕР МИДА ЗАЯВИЛА, ЧТО ГОВОРИЛА НЕ О САМОМ ТЕРРОРИСТЕ, А О ЕГО КОЛЛЕГАХ И СОРАТНИКАХ



Подставные жертвы

Осенью 2017 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время своего посещения Чечни встретилась с подставными людьми из «расстрельного списка». Этот список обнародовала «Новая газета» в резонансной публикации о преследовании жителей республики за их сексуальную ориентацию, хотя формально правоохранители называют их причастными к боевикам. «Новая» обнародовала имена 27 граждан, которые были тайно и без суда казнены в республике.

В Чечне Москалькова провели ряд встреч с местными правозащитниками, чиновниками и жителями. На пресс-конференции она рассказал о том, что ей удалось увидеться с двумя фигурантами списка: Шамханом Юсуповым и Махму (Мохму) Мускиевым. Они живы и здоровы, а потому список «Новый» не соответствует действительности.

Правозащитное общество «Мемориал» выяснило, что произошел подлог: чеченские силовики привезли омбудсмену для демонстрации не пропавших без вести Мускиева и Юсупова, а их братьев. Как сообщает «Мемориал», родственникам погибших и пропавших без вести угрожали расправами, если они обратятся к Москальковой.

Сама же Москалькова по итогам встреч в республике заявила, что чеченские органы власти предоставили ей информацию по каждому человеку из списка. Пятеро оказались мертвы, а по 18 случаям заведены дела о пропаже.

Законность от Берии и открытость Андропова

Кульминацией года вранья стало программное интервью директора ФСБ Александра Бортникова «Российской газете» к 100-летию органов госбезопасности. По мнению экспертов, оно изобиловало ошибками, передергиваниями и откровенной неправдой. В частности, массовые репрессии 1930-х годов директор ФСБ оправдывает тем, что существовали реальные планы по смещению и убийству Сталина, заговорщики при этом были связаны с иностранными спецслужбами. Массовые политические репрессии, по утверждению Бортникова, закончились после принятия в 1938 году постановления «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Назначенный на пост наркома внутренних дел Лаврентий Берия провел кадровые «чистки», изгнав «карьеристов предыдущих призывов», «большая часть из них понесла заслуженное наказание после смещения и расстрела Ежова».

Историк Никита Петров

Фото: The New Times

На самом деле массовые посадки и расстрелы продолжались до смерти Сталина в 1953 году, а повода для них, на который указал Бортников, просто не существовало. Давно доказано, что заговора против Сталина не было, отмечал в беседе с NT историк спецслужб Никита Петров, это выяснилось, еще когда реабилитировали участников московских процессов.



Бортников утверждал также, что при Андропове КГБ взял курс на открытость для общества, были рассекречены многие документы, «акцент сместился на предупредительно-профилактические мероприятия и меры административного воздействия». Это вранье: при Андропове рассекречено ничего не было, указывает Петров. Зато велась усиленная борьба с идеологическими противниками. Именно при Андропове были гонения и высылка из страны Александра Солженицына, ссылка в Горький академика Андрея Сахарова.

В уходящем году российский правящий режим не заметил столетие революции, но зато широко отметил «столетие титульной спецслужбы — корпорации владельцев России», отмечает в колонке об итогах 2017-го постоянный колумнист NT Андрей Колесников.

* ИГ, ИГИЛ, «Иcламское государство» — организация, запрещенная в РФ как террористическая

** «Аль-Каида» — организация, запрещенная в РФ как террористическая