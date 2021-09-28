Съезд победителей

На отказ от второго срока Дмитрию Медведеву

хватило 20 минут

20 минут позора. То, что еще неделю назад выглядело как интрига — и исход парламентской кампании, и кто все-таки воцарится в Кремле после марта 2012 года, — за какие-то 20 минут

(столько длилась речь Дмитрия Медведева на съезде «Единой России») обрело ясные очертания. Владимир Путин 24 сентября вновь стал президентом (диктатором? — об этом на стр. 10), хотя официально это случится лишь после его инаугурации в мае 2012-го. А Дмитрий Медведев, назначенный первым в списке «ЕдРа» и будущим начальником Белого дома, хоть по Конституции он еще глава государства и Верховный Главнокомандующий, публично назван тем, кем и был все эти четыре года своего де-юре президентства: местоблюстителем, которому не хватило масштаба личности, чтобы взвалить на себя груз дел по обновлению России (о причинах — на стр. 8). За спектаклем, в ходе которого Медведев отказался от второго срока, наблюдал The New Times

«Россия» по указке

The New Times

The New Times

Капитуляция

The New Times

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Ответственность перед одним человеком перевесила ответственность перед всей страной





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Чиновные реакции

The New Times

Возвращение Путина съезд встретил бурными аплодисментами, переходящими в овацию

The New Times

Смена лиц

В 9.30 утра 24 сентября перед входом на территорию Малой спортивной арены «Лужники», где проходил второй день съезда «Единой России», собирались активисты «Молодой гвардии». Лидер организации, член координационного совета Общероссийского народного фронта Тимур Прокопенко анонсировал участие в съезде нескольких тысяч молодогвардейцев. Накануне каждый из них получил специальную памятку: в ней в доступной форме объяснялось, что такое съезд, как к нему надо готовиться и как вести себя на трибуне. «Обязательно иметь при себе паспорт, не брать колющие предметы, огнестрельное оружие, не должно быть запаха алкоголя, — наставляло активистов партийное руководство. — Не должно быть активистов в кроссовках, только туфли. 40% состава в пиджаках без галстуков. 60% состава в рубашках без галстуков и джинсах/брюках».Отдельный параграф в памятке, которая оказалась в распоряжении, был посвящен разделу «Задача МГЕР». «Необходимо активное участие всех молодогвардейцев в поддержке лидера, — говорится в документе. — Лозунги «Ро-сси-я!» (Не менее 5 раз), «Народ! — Медведев! — Путин!» (Не менее 5 раз), «Пу-тин!» (Не менее 5 раз). Перекличка между Группой быстрого реагирования (ГБР) МГЕР и регионами. ГБР: «Впе-рёёёёёд, Россия!» Регионы в ответ: «Впе-рёёёёёёёд, Россия! (Не менее 5 раз). Съезд завершит гимн России. Петь гимн должен каждый молодогвардеец».Съезд с 15-минутным опозданием открыл Борис Грызлов: сообщил, что на нем зарегистрированы 639 делегатов. До 13.00, когда прямую трансляцию из «Лужников» начал телеканал «Россия-24», перед единороссами успели выступить борец Александр Карелин, главная «Женщина России» Екатерина Лахова, шахтер Александр Каминский, забывший в какой-то момент свою речь, и актер Владимир Машков, сообщивший, что денег у партии просить не будет, а на съезд приехал «отдать долг».В 13.00 в зале появились члены тандема. Зал встал. Владимир Путин направился к трибуне, но дойти не успел: его остановили звуки гимна. Премьер замялся и слушал гимн, стоя рядом с делегатами. Первое выступление лидера «Единой Рос-сии» заняло ровно 7 минут. «Сегодня мы должны определиться, кто же возглавит список «Единой России», — сказал Путин. — Но начать я хотел бы с другого: все ждут от президента, председателя правительства предложений о конфигурации власти после президентских выборов. Договоренности, чем заниматься дальше, между нами давно достигнуты. Еще несколько лет назад. Но неважно, кто на каких местах будет сидеть». «Многие предлагали возглавить список именно мне, и я вам за это очень благодарен, — продолжил премьер. — Вместе с тем в последние годы сложилась практика, когда список возглавляет президент. Считаю, что не нужно эту традицию нарушать. Предлагаю, чтобы список возглавил действующий глава государства, Дмитрий Анатольевич Медведев» (бурные аплодисменты, переходящие в овации. — Прим.).В 13.09 на трибуну поднялся Дмитрий Медведев, он уложился в 20 минут, хотя к главной мысли своего выступления шел довольно долго: «До дня голосования остается 10 недель. (…) «Единая Россия» — это действительно пропрезидентская партия. (…) Предложение Владимира Путина — ответственное и очень серьезное. Я принимаю его. (Бурные аплодисменты, переходящие в овации, зал встал. —)». Наконец, Медведев перешел к главному: «Я принимаю его и сейчас поясню причины. Партия должна освободиться от случайных людей, должна стать более молодой и креативной. Если вы доверите мне эту работу, я готов ею заниматься». Тут стало понятно: от второго срока Медведев отказывается. Дальше он сообщил об условиях своей отставки: «Я готов заняться практической работой в правительстве и считаю, что партия должна поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента страны. Мы не отдадим страну тем, кто хочет ее развалить».«Они правильно сделали, отличный маневр», — кашлянув, прошептал в этот момент вице-премьер Игорь Сечин сидевшим рядом с ним вице-премьерам Дмитрию Козаку и Александру Хлопонину. Чиновники переговаривались на протяжении всей речи Медведева — он, собственно, уже все сказал. А Владислав Сурков, первый заместитель главы администрации президента, и вовсе в это время говорил по телефону и периодически смеялся.Дальше под софиты вновь взошел Владимир Путин: «Буду говорить громко, командирский голос еще не потерян, — пошутил он. — Перед нами масштабные задачи». Далее премьер перешел к президентской программной речи о перевооружении армии и социальных благах, которые ждут страну после его возвращения. Медведев слушал речь старшего товарища по тандему, в пользу которого он только что отдал Кремль, с каменным лицом. Предложив утвердить федеральный список партии, состоящий из кандидатуры одного Медведева, Владимир Путин объявил перерыв на тайное голосование. Когда перерыв закончился, Путин объявил итоги голосования: 582 делегата проголосовали за, 1 — против, воздержавшихся нет, недействительных бюллетеня — 4. Итого: 587 проголосовавших, хотя в начале съезда Грызлов заявлял о 639 делегатах.То есть 52 делегата срочно покинули «Лужники», узнав о смене власти в стране?Владимир Путин предложил еще раз утвердить список. Все подняли руки. «А кто против? Где этот один человек? — мрачно пошутил премьер. — Где этот диссидент? Ну и зря, показался бы». Но диссидент, видимо, стал 53-м делегатом, сбежавшим из «Лужников». После этого Путин вновь предложил выступить Медведеву, и в тот момент, когда пока еще президент поднимался на трибуну, камера, транслировавшая съезд на сайте партии власти Er.ru, выхватила лицо делегата, который широко зевнул — действительно, Медведев как политическая фигура, равно как и его слова, уже мало кому были интересны. «На президентских выборах мы изберем нашего кандидата (камера показала Путина), и никакого-то другого», — пообещал Медведев. После этого он спустился в зал. К Путину. Премьер-президент объявил перерыв в работе съезда, тандем еще раз поднялся на трибуну, поблагодарил делегатов и покинул «Лужники»: в подмосковной резиденции «Завидово» их ждал обсудить газовые проблемы президент Украины Виктор Янукович.«Ответственность перед одним человеком перевесила ответственность перед всей страной», — анонимно прокомментировалкапитуляцию Медведева один из высокопоставленных кремлевских чиновников. «Да уж, нет повода для радости, — написал в своем Twitter помощник президента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, также, судя по всему, готовящийся к отставке. — На Малой спортивной арене «Лужники» лучше играть в хоккей. Самое время переключаться на спортивный канал». «Главным проигравшим стал (министр финансов Алексей) Кудрин, которого прочили на место премьера, — сообщил анонимный источник. — Теперь ему ничего, кроме как пост главы ЦБ, и не грозит».Еще один кремлевский инсайдер заявил, что решение о рокировке как минимум обсуждалось достаточно давно. Хотя еще 20 сентября один из функционеров «Единой России», близкий к Владиславу Суркову, утверждал в разговоре с, что тандем прорабатывает как минимум четыре варианта развития событий на съезде. Включение Медведева первым номером в списки «ЕдРа» как подготовка к отставке и переходу в правительство — было лишь одним из вариантов. Обсуждалось также совместное выдвижение членов тандема; еще вариант — промолчать и отложить объявление новости до ноября-декабря. Наконец, был даже столь экзотический вариант, как вернуть должность вице-президента, чтобы Медведев, покинув Кремль, совмещал эту должность с премьерской — это должно было бы стать для него относительно равноценной заменой.После объявленного Путиным перерыва съезд к работе так и не вернулся, а на сайте партии были вывешены списки региональных групп. Как и ожидалось, в ряде регионов партию на выборы поведут крупные правительственные чиновники: вице-премьеры Александр Жуков (Калининградская область), Игорь Шувалов (Приморский край), Виктор Зубков (Волгоградская область), Игорь Сечин (Ставропольский край), Дмитрий Козак (Санкт-Петербург), министры Юрий Трутнев (Пермский край) и Сергей Шойгу (Красноярский край). Глава администрации президента Сергей Нарышкин возглавил список единороссов в Ленинградской области. Уже первый анализ показывает, что серьезный удар нанесен по людям главного кремлевского идеолога Владислава Суркова и спикера Госдумы Бориса Грызлова (последнего прочат в отставку после 4 декабря). Не попали в списки «грызловский» заместитель секретаря президиума генсовета партии Юрий Шувалов, «сурковские» Сергей Марков, Сергей Белоконев и Максим Мищенко. На полупроходном месте оказался и близкий к президентской администрации политолог Виталий Иванов. Точно не будет в следующей Думе и лидера «лужковской» фракции Константина Затулина. Зато значительно усилит свои позиции глава аппарата правительства Вячеслав Володин, который, скорее всего, переедет с Владимиром Путиным в Кремль и может сменить Нарышкина на посту главы кремлевской администрации.