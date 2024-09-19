Россия атаковала Сумы, управляемая авиационная бомба попала в дом престарелых

Российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по гериатрическому пансионату в Сумах, один человек погиб, 12 получили ранения. Как сообщили в областной военной администрации, раненые находятся в тяжелом состоянии.

В доме престарелых проживал 221 пожилой человек, включая лежачих пациентов. Их срочно эвакуировали из помещения и оказывают помощь прямо на улице, на траве.



ГСЧС обнародовала видео и сообщает о 12 пострадавших. «Частично разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуированы 147 человек. Людей под завалами нет. Погиб 1 человек, 12 пострадали», — говорится в сообщении.



Сумская область на границе с Украиной подвергается систематическим российским обстрелам с самого начала полномасштабной войны. В прошлом месяце в области военным командованием введены временные ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной с Россией 20-километровой зоне.



17 сентября Сумская область подверглась массированному удару дронами-камикадзе «Шахед». Целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах, силами ПВО было сбито 16 «Шахедов». В результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности водоканалы и больницы.

3 сентября российская армия атаковала Сумы КАБами, целью стал университет, несколько человек пострадали, здания получили существенные разрушения.



Фото: ДСНС Украины