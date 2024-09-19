В Польше задержали Анатолия Блинова, которого ФБК* обвинил в нападении на Леонида Волкова**

Ключевой фигурант расследования ФБК юрист Анатолий Блинов задержан в Польше, об этом «Сирене»*** сообщили в национальной прокуратуре Польши. Дело ведет департамент по борьбе с организованной преступностью, какие статьи вменяют Блинову, пока неизвестно.

Именно Блинов, согласно обнародованной расследователями информации, находился в постоянном контакте с Леонидом Невзлиным*** во время организации серии бандитских нападений.

12 сентября ФБК опубликовал расследование об организаторах мартовского покушения на Леонида Волкова, которого избили молотком недалеко от его дома в Вильнюсе. Как утверждается в этом расследовании, именно Блинов, находился в постоянном контакте с Леонидом Невзлиным во время организации серии бандитских нападений на Волкова, Жданова** и жену Максима Миронова***.



Источником информации, которая легла в основу расследования, стал Андрей Матус — «решала», связанный с ФСБ. Матус утверждает, что организатором нападения на Волкова был Анатолий Блинов, который нашел непосредственных исполнителей.

Леонид Невзлин в ответ на расследование заявил, что еще 5 августа отправил заявление в литовскую полицию, в котором он утверждает, что юрист Блинов «провокационно пытался создать впечатление», что за нападением на Волкова стоит Невзлин.



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Признан в России «экстремистской» организацией.

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Признаны в России «иностранными агентами», внесены в список «экстремистов и террористов».

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Признаны в России «иностранными агентами».