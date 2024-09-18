Евгения Беркович* рассказала о «светской жизни» в СИЗО

«Привет, все!

Я сегодня чисто поржать. Про светскую жизнь в СИЗО и вне его. Я это, беру, значит, газету „Коммерсант“, и сразу открываю ее на 4-й странице — это общесизошная привычка, смотреть, кого посадили (а кого, наоборот, выпустили). Симпатичные нам люди как правило, входят в первую категорию, но вторая тоже бывает — например, на апелляции кому-нибудь год-другой скинули, пустячок, а приятно.

И вот открываю я свежую газету на стр.4, и на глаза мне заодно попадается колонка Е. Миловой про светскую жизнь Москвы, на стр. 5. А на стр. 4 — портрет и большая статья о том, что предъявлено обвинение в окончательной редакции одной даме, с которой мы делим одного адвоката. Встречаясь с ней в коридоре или в церкви, мы обычно очень светски обсуждаем, давно ли приходил Игорь, и весьма ревниво следим, чтобы, приходя к одной, он не вздумал забыть про вторую из нас. Заодно заранее надо выяснить, когда придет Игорь, потому что он же может одну предупредить, а вторую — нет, и тогда той придется выходить „на следку“** ненакрашенной и к трениках! (Нет, самые красивые адвокаты в мире это Ксения К. и Лена О., и ходят они только ко мне, и видели меня уже во всех трениках, соплях и депрессии, но это любовь, а я о светской жизни!)

Ну, а на стр. 5 вручили премию Корша, праздновали День Города, дефилировали на Болотной и пели Агутина.

Скукота».





*Внесена в список «террористов и экстремистов».

**следка — кабинеты для следственных действий. Там заключенные общаются с адвокатами, следователями, операми.

Фото: Александра Астахова