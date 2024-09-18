В Тверской области после атаки украинских беспилотников горит арсенал с ракетами для РСЗО «Град»

В ночь на 18 сентября украинские беспилотники атаковали войсковую часть в городе Торопце Тверской области. На территории военного объекта возник сильный пожар, сопровождающийся детонацией боеприпасов. В самом городе и соседних деревнях во многих домах выбило окна.

Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что в Торопце начался пожар после падения обломков дрона. Где именно произошло возгорание, он не уточнил. Местные власти атаку на войсковую часть не признали, сообщив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.



Спустя час городская администрация сообщила во «ВКонтакте» о начале эвакуации в Торопце.

Как пишет ASTRA, жители деревни Цикарево, которая, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации — спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыли на своих лодках, остальные остались ждать эвакуацию от местных властей на берегу.

«Пожалуйста эвакуируйте людей из деревни Цикарево. Они стоят на берегу озера Кудинского. Только по воде по озеру возможен к ним подьезд. Ради Бога помогите им, от деревни ничего не осталось. Люди нуждаются в срочной эвакуации. Семь человек с одним веслом пытаются выехать по озеру из Цикорево. Оставшиеся ждут подмоги по воде», — цитирует ASTRA сообщение в местном чате. Через несколько часов связь с жителями деревни пропала. Между тем военнослужащих воинской части 54169, которая находится рядом и уже дважды в этом году была атакована беспилотниками, ночью эвакуировали, сообщили изданию их родственники.



Спутниковые снимки NASA зафиксировали тепловые сигнатуры на почти всей территории 107-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны, сообщает издание. По данным украинского осинт-эксперта Tatarigami, на атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для «Градов» и 82-мм артиллерийские мины.



«Военкоры» обратили внимание, что в 2018 году и защищенности этого склада в Торопе рассказывал замминистра обороны Дмитрий Булгаков, арестованный в июле по делу о коррупции. "Он обеспечивает надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва",- заявлял Булгаков.



Минобороны России отчиталось, что за ночь были сбиты 54 беспилотников, большинство в граничащих с Украиной Курской области (27) и Брянской области (16). Тверскую область военное ведомство не упомянуло.

